'103 కోట్ల ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లు- రోజుకు 66 కోట్ల UPI లావాదేవీలు'- 11ఏళ్ల డిజిటల్ ఇండియాపై మోదీ
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ప్రారంభమై 11 ఏళ్లు పూర్తి- సాంకేతికతతో ప్రజల జీవితాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్య- ప్రపంచ డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో యూపీఐ అగ్రస్థానంలో ఉందని కేంద్రం వెల్లడి
Published : July 1, 2026 at 12:06 PM IST
PM Modi On Digital India : దేశంలో డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమం ప్రారంభమై బుధవారంతో 11 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సాంకేతికతను వంద కోట్లకుపైగా భారతీయులు స్వీకరించడంతో దేశంలో విప్లవాత్మక మార్పులు జరిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. డిజిటల్ ఇండియా ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశానికి కొత్త గుర్తింపును తీసుకొచ్చిందని, అభివృద్ధి చెందిన, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ నిర్మాణానికి ఇది బలమైన పునాదిగా నిలిచిందని అన్నారు. 103 కోట్ల ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లతో పాటు రోజుకు 66 కోట్ల UPI లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయని గుర్తుచేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదిగా పోస్ట్ చేస్తూ ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు.
'11 ఏళ్ల డిజిటల్ ఇండియా విజయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి ఒక కొత్త గుర్తింపును ఇచ్చింది. ఆవిష్కరణలు, సాంకేతికతను స్వీకరించాలన్న దేశ ప్రజల సంకల్పాన్ని ఇది వెల్లడిస్తుంది. గత 11 ఏళ్లలో డిజిటల్ ఇండియా పేదలు, అణగారిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడంతో పాటు సాధారణ ప్రజల జీవితాలను మరింత సులభతరం చేసింది. ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ విస్తరణ నుంచి డిజిటల్ లావాదేవీల వరకు ఈ కార్యక్రమం సాధించిన విజయాలు ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని భారత్ వైపు మళ్లించాయి' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.