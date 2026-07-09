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వినతి పత్రం ఇస్తే వెంటనే పరిష్కారం- ఆ కలెక్టర్‌కు పెరుగుతున్న క్రేజ్- బారులు తీరుతున్న ప్రజలు!

ప్రతి మంగళవారం ప్రజలతో నేరుగా భేటీ అవుతున్న ఇందౌర్ కలెక్టర్ శివం వర్మ- వృద్ధులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం, అక్కడికక్కడే అధికారులకు ఆదేశాలు- పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జరిమానాలు

Indore Collector Special Story
Indore Collector Special Story (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 12:56 PM IST

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Indore Collector Special Story : సాధారణంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వెళ్లాలంటే చాలా మంది ప్రజలు వెనుకంజ వేస్తుంటారు. ఒక చిన్న సమస్య పరిష్కారం కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ రోజుల తరబడి తిరగాల్సి వస్తుందనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది. దరఖాస్తు ఇవ్వడం నుంచి సంబంధిత అధికారి వరకు చేరేందుకు కూడా సమయం పడుతుండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. అందుకే ప్రభుత్వం ప్రజావాణి వంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అయినా అక్కడ వరకు వెళ్లిన సమస్యలు ఎంత వరకు పరిష్కారం అవుతున్నాయి! అనే సందేహం ఇంకా ప్రజల్లో ఉంది. కానీ మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ కలెక్టర్ కార్యాలయం మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా నిలుస్తోంది. అక్కడకు సమస్యతో వెళ్లిన వారికి సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కారం లభిస్తుందనే నమ్మకం ప్రజల్లో బలపడింది. దీంతో ప్రతి మంగళవారం జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు కలెక్టర్ కార్యాలయానికి తరలివస్తున్నారు.

ఇందౌర్​ జిల్లా కలెక్టర్ శివం వర్మ అమలు చేస్తున్న విధానం ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతోంది. ఎలాంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా కలెక్టర్ ఎదుటే తమ సమస్యను చెప్పుకునే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు దీనిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రతి మంగళవారం ఉదయం నుంచే ఇందౌర్​ కలెక్టర్ కార్యాలయం ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోతుంది. ప్రధాన ద్వారం నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ వరకు ఎక్కడ చూసినా సమస్యలతో వచ్చిన ప్రజలే కనిపిస్తారు. అవసరమైన నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత దరఖాస్తుదారులు కలెక్టర్ కార్యాలయానికి ఆనుకుని ఉన్న విచారణ మందిరానికి చేరుకుంటారు. అక్కడి వాతావరణం సాధారణ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని వచ్చినవారు చెబుతున్నారు.

Indore Collector Special Story
కలెక్టర్​ కార్యాలయం (Etv Bharat)

వృద్ధులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం
విచారణ సమయంలో కలెక్టర్ శివం వర్మ ప్రతి ఒక్కరి సమస్యను ఓర్పుగా వింటారు. సమస్య చెప్పేందుకు వచ్చిన వారిని తన ఎదుట నిలబెట్టకుండా పక్కనే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం ఆయన ప్రత్యేకత. సమస్యకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న అనంతరం సంబంధిత శాఖ అధికారులతో అక్కడికక్కడే ఫోన్‌లో మాట్లాడటం లేదా ప్రత్యక్షంగా ఆదేశాలు జారీ చేస్తుంటారు. దీంతో సమస్య పరిష్కార ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభమవుతోంది. ఇక్కడ వృద్ధులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నారు. ఎక్కువసేపు నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా వారికి ప్రత్యేకంగా కూర్చునే ఏర్పాట్లు చేశారు. వృద్ధులు చెప్పే సమస్యలను కలెక్టర్ అత్యంత ప్రాధాన్యంతో పరిశీలిస్తున్నారు. వారి ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన శాఖల ఉన్నతాధికారులు కూడా సమావేశానికి హాజరై అవసరమైన వివరాలతో సిద్ధంగా ఉంటారు. గతంలో ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల పురోగతిపై కూడా అధికారులు తాజా సమాచారం అందజేస్తున్నారు.

ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రజలతోనే!
ప్రతి మంగళవారం కలెక్టర్ కార్యాలయానికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు రావడంతో అక్కడి సిబ్బందిపై కూడా పని భారం పెరుగుతోంది. భారీగా గుమిగూడిన ప్రజలను నియంత్రించేందుకు భద్రతా సిబ్బంది, కలెక్టరేట్ ఉద్యోగులతో పాటు అవసరమైతే వాలంటీర్లు, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ సేవలను కూడా వినియోగిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, ప్రజలు మాత్రం తమ సమస్యను నేరుగా కలెక్టర్ శివం వర్మకే చెప్పాలని పట్టుబడుతుంటారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు తమ సమస్యలకు సంబంధించిన పత్రాలను ఇతర అధికారులకు ఇవ్వకుండా నేరుగా కలెక్టర్‌కే అందించాలని కోరుతుంటారు. కలెక్టర్ స్పందిస్తే తమ సమస్య తప్పకుండా పరిష్కారమవుతుందనే విశ్వాసంతో వారు ఇలా చేస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల శివం వర్మ ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం, కొన్నిసార్లు సాయంత్రం వరకు కూడా ప్రజలతోనే గడుపుతుంటారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించడమే కాకుండా దాని పరిష్కారాన్ని కూడా శివం వర్మ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రతి కేసుకు సంబంధించి అధికారులకు గడువు నిర్దేశించి, తర్వాత నిర్వహించే 'టైమ్‌లైన్ (TL)' సమావేశాల్లో వాటి పురోగతిని సమీక్షిస్తున్నారు. నిర్ణయించిన గడువులోగా సమస్యలను పరిష్కరించని అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంలో ఆయన వెనుకాడడం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించిన అధికారులకు జరిమానాలు కూడా విధించినట్లు సమాచారం.

ప్రతి అర్హుడికి పథకాలు అందాలని!
ప్రస్తుతం ఇందౌర్ జిల్లా కలెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న శివం వర్మ మధ్యప్రదేశ్ కేడర్‌కు చెందిన 2013 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ఆయన స్వస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్. ఐఏఎస్‌గా ఎంపిక కాకముందు భోపాల్‌లోని మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MANIT)లో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్‌లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం సివిల్ సర్వీసెస్‌లో ఎంపికై వివిధ కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇందౌర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్‌గా, గ్వాలియర్ జిల్లా పంచాయతీ సీఈవోగా కూడా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన భార్య జయతి సింగ్ కూడా ఐఏఎస్ అధికారిణిగా మధ్యప్రదేశ్‌లోని బర్వానీ జిల్లా కలెక్టర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. తన సేవా విధానం గురించి కలెక్టర్ శివం వర్మ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి అర్హుడికి చేరేలా చూడటమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, బలహీన వర్గాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా వారి సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడం ద్వారా కలిగే సంతృప్తి ఏ పదవికన్నా గొప్పదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Indore Collector Special Story
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