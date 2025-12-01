ఆ ప్రాంతాల్లో చలి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది : IMD వార్నింగ్
సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయని హెచ్చరిక
Published : December 1, 2025 at 9:53 PM IST
IMD Prediction on Winter : మధ్య, వాయువ్య భారత్తో పాటు ద్వీపకల్ప ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది. మూడు నెలల శీతాకాలం సమయంలో పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతం, హిమాలయాల పర్వత ప్రాంతాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని IMD డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్ర సోమవారం వెల్లడించారు. రాజస్థాన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, హరియాణా, పంజాబ్ సహా మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో 4-5రోజుల పాటు ఎక్కువగా చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ సీజన్లో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటాయని ఆయన అన్నారు.
"డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య కాలంలో వచ్చే శీతాకాలంలో ద్వీపకల్పం సహా మధ్య వాయువ్య భారతదేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో సాధారణం నుంచి అంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా దేశంలో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. శీతాకాలంలో మొదటిభాగంలో సాధారణ చలి నుంచి తీవ్రమైన చలిగాలులు ప్రారంభమయ్యాయి. పశ్చిమ, మధ్య, తూర్పు భారత్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ప్రధానంగా ఈశాన్య రాజస్థాన్, దక్షిణ హరియాణా, ఉత్తర మధ్యప్రదేశ్, దక్షిణ ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్లో నవంబర్ 8- 18 మధ్య వీయనున్నాయి. ఇక నవంబర్ 15-20 తేదీల్లో ఉత్తర మహారాష్ట్రలో మాత్రమే ప్రభావం చూపనున్నాయి. మరోవైపు డిసెంబర్ 3 నుంచి 5 వరకు వాయువ్య, మధ్య భారత్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోనూ చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు బలహీనమైన లా నినా పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని ఆశిస్తున్నాం."
--మృత్యుంజయ్ మోహపాత్ర, IMD డైరెక్టర్ జనరల్
లా నినా అనేది మధ్య, తూర్పు భూమధ్యరేఖ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు పెద్ద ఎత్తున చల్లారడాన్ని సూచిస్తుంది, దీనికి గాలులు, పీడనం, వర్షపాతం వంటి ఉష్ణమండల వాతావరణ మార్పులు కూడా తోడయ్యాయని తెలిపింది. ఇది సాధారణంగా భారత్లోని రుతుపవనాల కాలంలో తీవ్రమైన, దీర్ఘకాలిక వర్షాలు, ముఖ్యంగా ఉత్తర ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే చల్లటి శీతాకాలాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
కాగా, ఆగ్నేయ ద్వీపకల్ప భారత్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, తీవ్ర వాయువ్యంలోని ప్రాంతాలు మినహా దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో నవంబర్లో సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మధ్యధరా ప్రాంతంలోని మొత్తం నాలుగు పశ్చిమ అవాంతరాలు, వర్షపాత వాతావరణ పరిస్థితులు ఉత్తర భారతదేశంలోని ప్రాంతాల్లోని ఉష్ణోగ్రతలను ప్రభావితం చేశాయి.
దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్- తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు- రెడ్ అలర్ట్ జారీ
'రాడార్' నిఘాలోకి యావత్ కేరళ- మంగళూరులో 'డాప్లర్' యాక్టివేట్- ఇంతకీ ఏంటది? ఎలా పనిచేస్తుంది?