దేశంలో రుతుపవనాల అనిశ్చితి- ఓ చోట వరదలు, మరోచోట కరవు- దక్షిణాది రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
తూర్పు భారతదేశంలో చురుగ్గా రుతుపవనాలు- పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్ష సూచన- మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెల్లవద్దని ఐఎండీ హెచ్చరిక
Published : August 19, 2026 at 7:13 PM IST
IMD Forecast For Monsoon 2026 : దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రానున్న 24 గంటల్లో ఉరుములు, గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. ముఖ్యంగా కేరళ, లక్షద్వీప్ల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఉత్తర బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తీరప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతోపాటు గంటకు 40-50కి.మీ వేగంతో గాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే గరిష్ఠంగా 60 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల సముద్రంలో అలజడి ఎక్కువగా ఉంటుందని, కనుక మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
తూర్పు భారతదేశం పరిస్థితి ఏమిటి?
'తూర్పు భారతదేశం, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం రుతుపవనాలు చాలా చురుకుగా ఉన్నాయి. నిజానికి జూన్ 1 నుంచి ఆగస్టు 18 మధ్య భారతదేశంలో వర్షాలు సాధారణం కంటే 13 శాతం తక్కువగా నమోదయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేక చాలా కాలంగా పొడి వాతవారణం నెలకొంది. దీనితో త్రాగు, వ్యవసాయ నీటి కొరత ఏర్పడింది. రుతుపవనాల విస్తరణలో అసమానతలే ఈ లోటుకు ప్రధాన కారణం' అని ఐఎండీ పేర్కొంది.
ఐఎండీ ప్రకారం, రానున్న 24 గంటల్లో ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, తూర్పు మధ్యప్రదేశ్ల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. యూపీ, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దిల్లీ-ఎన్సీఆర్, హరియాణా, పంజాబ్, చండీగఢ్ల్లో కొంత మేర వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, చాలా ప్రాంతాలు సాపేక్షంగా పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇక హిమాలయ ప్రాంతంలో గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ యూపీలో సాధారణ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, తూర్పు యూపీలో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్సుంది. ఉత్తరాఖండ్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
భారతదేశం తూర్పు, ఈశాన్య, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడతాయా?
'మధ్య భారతదేశం విషయానికి వస్తే, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ఛత్తీస్గఢ్లో కొన్ని చోట్ల గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అక్కడ గరిష్ఠంగా గంటకు 50 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయవచ్చు. తూర్పు భారతదేశంలో ఝార్ఖండ్, దాని సమీప ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్సు ఉంది. బిహార్, ఒడిశాల్లో అక్కడక్కగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. కొన్ని చోట్ల గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో, మరికొని చోట్ల గరిష్ఠంగా గంటకు 50 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ ఏడాది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా, భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ భారతదేశంలో కొంకణ్, గోవాలో బాగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది' అని ఐఎండీ పేర్కొంది.
ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?
భారతదేశంలో 13 శాతం రుతుపవన వర్షపాతం లోటు ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం, జూన్లో ఏర్పడిన తీవ్ర వర్షపపాత లోపం, ఆ తర్వాత జులై, ఆగస్టు నెలల్లో అస్థిరంగా, అంతరాయాలతో కూడిన వర్షాలు కురవడం. ఇక్కడ ఉన్న అసలు సమస్య ఏమిటంటే, ఒక ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వర్షాలు కురిసి వరదలు సంభవిస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల తీవ్ర వర్షపాత లోటు ఉంది. ఇది వ్యవసాయం, నీటి వనరుల పునరుద్ధరణపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎల్ నినో సంకేతాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఒక వేళ ఎల్ నినో బలపడితే, రుతుపవనాలను బలహీనపడి, సెప్టెంబర్లో వర్షాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అందువలల్ రానున్న 3, 4 వారాలు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే బలహీన అల్పపీడన వ్యవస్థలు, అనుకూల రుతుపవన ద్రోణి వల్ల సెప్టెంబర్లో వర్షాలు బాగా కురిస్తే, నీటి సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి. ఒక వేళ రుతుపవనాలు తగ్గుముఖం పడితే ఈ సీజన్ చివరి వరకు వర్షాలు తగ్గవచ్చు.
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