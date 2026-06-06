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దేశవ్యాప్తంగా వానలే వానలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ వర్షాల హెచ్చరిక- IMD అలర్ట్

కేరళలో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రవేశంతో వర్షాలు- ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ అలర్ట్- ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు- మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని హెచ్చరిక

IMD Update On Rains
IMD Update On Rains (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 2:23 PM IST

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IMD Update On Rains : కేరళలో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించిన నేపథ్యంలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాబోయే రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో దక్షిణాది, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) శనివారం వెల్లడించింది. జూన్ 6 నుంచి 12వ తేదీల వరకు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తాజాగా పేర్కొంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ముఖ్యంగా కోస్తా ప్రాంతాలు సహా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని హెచ్చరించింది. ప్రజలు అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని, స్థానిక అధికారుల సూచనలు పాటించాలని సూచించింది.

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