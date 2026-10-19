ఈ వారం దక్షిణాదిలో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు- ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉంటుందంటే?
దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల వాతావరణ పరిస్థితులను ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఉత్తర, మధ్య భారతదేశంలో ఈ వారం వాతావరణం పొడిగా ఉంటుందని పేర్కొంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో వర్షం పడుతుందని తెలిపింది.
Published : October 19, 2026 at 3:17 PM IST
IMD Rain Alert : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను ఆవర్తనం, అరేబియా మహా సముద్రంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావం కారణంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఈ వారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. అక్టోబర్ 24 వరకు కేరళ, మహే, లక్షద్వీప్, దక్షిణ కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతాలలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణలో కూడా అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు పడతాయని తెలిపింది. అలాగే ఆ సమయంలో గంటకు 30-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది. కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీస్తాయని చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులను ఐఎండీ సోమవారం అంచనా వేసింది.
దిల్లీ పరిసర రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు
వాయువ్య, మధ్య, తూర్పు, ఈశాన్య, ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ వారం మొత్తం పొడి, స్థిరమైన వాతావరణం ఉంటుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇది బహిరంగ పండగ కార్యక్రమాలకు అనువైన పరిస్థితులను అందిస్తుందని అభిప్రాయపడింది. హరియాణా, చండీగఢ్, దిల్లీలో పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. తద్వారా బహిరంగ వేడుకలు, ఫుడ్ స్టాల్స్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం లేదని వెల్లడించింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎండ కారణంగా పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుంచి 34°C మధ్య ఉంటాయని పేర్కొంది. అయితే సాయంత్రం సమయానికి వాతావరణం చల్లబడుతుందని వివరించింది. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఆహ్లాదకరమైన 18°C-20°C పరిధికి పడిపోతాయని చెప్పింది. దిల్లీలో వాయు నాణ్యత సూచీ (AQI) 135గా ఉందని, ఛావ్లా (210), చాందినీ చౌక్ (209), ఆర్కే పురం (207) వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు పేలవమైన (ఆరెంజ్) కేటగిరిలోకి పడిపోయాయని వెల్లడించింది.
ఐఎండీ అంచనా ప్రకారం
ఉత్తరాదిన ఉన్న పొడి వాతావరణ పరిస్థితులకు భిన్నంగా దక్షిణాదిలో వర్షాలు దంచికొట్టనున్నాయి. అక్టోబర్ 24 వరకు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్, కేరళ, దక్షిణ కర్ణాటక ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
వాయువ్య, మధ్య భారతదేశం
పంజాబ్, హరియాణా, రాజస్థాన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్తో సహా వాయువ్య, మధ్య భారతదేశంలోని విశాలమైన మైదాన ప్రాంతాలలో వాతావరణం పొడిగా ఉంటుంది. గత 24 గంటల్లో పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసినప్పటికీ (గుణలో 12 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది), ఈ వారం మిగిలిన రోజుల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుంది.
తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశం
రాబోయే రోజుల్లో తూర్పు, ఈశాన్య భారత దేశంలోనూ పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. బంగాల్, ఒడిశా, బిహార్, అసోంలలో పండుగ వేడుకలకు వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అసోం, మేఘాలయ, బంగాల్, సిక్కిం, రాజస్థాన్లలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే గణనీయంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో ఉదయం పూట వేడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
పశ్చిమంలోనూ పొడి వాతావరణమే
పశ్చిమ భారతదేశంలో పగటిపూట అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, తీర ప్రాంతాల్లో తేమ వాతావరణం ఉంటుంది. గుజరాత్లోని రాజ్కోట్లో దేశంలోనే అత్యధిక గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 39.9°Cగా నమోదైంది. సౌరాష్ట్ర, కచ్, గుజరాత్ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరోవైపు, కొంకణ్, గోవా తీర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి (రత్నగిరిలో 1 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది). అయితే, రాబోయే రోజుల్లో పశ్చిమ భారతదేశమంతటా పొడి వాతావరణమే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. దక్షిణాదిలో మినహా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణ ఉండనుందని ఐఎండీ పేర్కొంది.
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