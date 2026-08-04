ఈ వారం చివర్లో కర్ణాటక, కేరళలో దంచికొట్టనున్న వానలు- తెలంగాణలో బలంగా గాలులు వీచే ఛాన్స్
ఈ రుతుపవన కాలంలో 12 శాతం తగ్గిన వర్షపాతం- ఆగస్టు మొదటి వారం చివర్లో కేరళ, కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు- తెలంగాణలో బలమైన గాలులు వీచే అవకాసం ఉందని ఐఎండీ అంచనా
Published : August 4, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 6:33 PM IST
IMD Weather Forecast South India : ఈ వారం చివర్లో కేరళ, మహేతో పాటు తీరప్రాంత కర్ణాటక, లక్షద్వీప్లలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. అలాగే కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో బలమైన గాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. తీరప్రాంత కర్ణాటకలో ఆగస్టు 9 వరకు భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడటం, వరదలు, ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు ఏర్పడవచ్చని హెచ్చరించింది. అందుకే కొండ ప్రాంతాలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ రుతుపవన కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా 12 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందని స్పష్టం చేసింది.
రానున్న వారాల్లో మధ్య, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాల తీవ్రత తగ్గుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఉత్తర, తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశంలో మరోసారి ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. మారుతున్న రుతుపవన సరళి కారణంగా ఇప్పటికే అసోం వరదలతో అతలాకుతలం అయ్యిందని, కేరళలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయని స్పష్టం చేసింది. పలు రాష్ట్రాల్లో వర్ష సంబంధిత విపత్తులు ఏర్పడ్డాయని వెల్లడించింది.
నార్త్ ఇండియా
ఐఎండీ ప్రకారం, జూన్ 1- ఆగస్టు 3 మధ్య దేశంలో సాధారణంగా కురవాల్సిన 472.6 మి.మీల వర్షపాతానికి బదులుగా 416.3 మి.మీల వర్షపాతం మాత్రమే నమోదైంది. దీంతో భారత్లో 12 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. గత మూడేళ్లలో అత్యంత వేడైన ఆగస్టు రాత్రిని నమోదు చేసిన నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని దిల్లీకి ఐఎండీ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మంగళవారం దిల్లీలో మరోసారి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. మారుతున్న రుతుపవన సరళి కారణంగా రానున్న రోజుల్లో ఉత్తర భారతదేశంలో వర్షపాతం ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్, హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లలో ఉరుములు, ఈదురు గాలులతో కూడిన విస్తారమైన వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. రానున్న మూడు రోజుల పాటు జమ్మూకశ్మీర్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లలో ఆగస్టు 9 వరకు భారీ వర్షాలు కొనసాగవచ్చని ఐఎండీ పేర్కొంది. పంజాబ్, హరియాణా, చండీగఢ్, దిల్లీ, యూపీలలో కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
తూర్పు భారతదేశం (ఈస్ట్ ఇండియా)
రానున్న ఆరు రోజుల్లో బంగాల్, సిక్కిం, ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, బిహార్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఆయా రాష్ట్రాలో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఝార్ఖండ్, బిహార్, ఒడిశాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, బంగాల్, సిక్కింలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఈ భారీ వర్షాల వల్ల వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఈశాన్య భారతదేశం
అసోం, మేఘాలయల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. అలాగే అరుణాచల్ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపుర్, మిజోరం, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో కూడా రానున్న కొద్ది రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, ఇటీవలే పడిన భారీ వర్షాల కారణంగా అసోంలో 87 మంది చనిపోయారు. ఏడు జిల్లాల్లో 1.28 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రభావితమయ్యారు. మరోవైపు, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని, ఆయా రాష్ట్రాల్లోని పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇదే సమయంలో కొంకణ్, గోవా ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గుజరాత్, మధ్య మహారాష్ట్ర, మరాఠ్వాడా, సౌరాష్ట్ర, కచ్ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
దక్షిణ భారతదేశం
కేరళ కూడా చురుకైన నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంలోనే కొనసాగుతోంది. రానున్న రోజుల్లో కేరళ, మహేతో పాటు తీరప్రాంత కర్ణాటక, లక్షద్వీప్లలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. మంగళవారం, ఈ వారం చివర్లో కేరళలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, తీరప్రాంత కర్ణాటకలో ఆగస్టు 9 వరకు భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో బలమైన గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేసింది. మరోవైపు, అరేబియా మహాసముద్రం, బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. రానున్న కొద్ది రోజుల్లో కేరళ, కర్ణాటక, లక్షద్వీప్ సముద్ర తీరంలో బలమైన గాలులు, అల్లకల్లోల పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున వేటకు వెళ్దొద్దని మత్స్యకారులకు సూచించింది.
ఇటీవల ఉత్తర, ఈశాన్య భారతదేశంలో వర్షపాతం కేంద్రీకృతం కావడానికి ప్రధానంగా స్వల్పకాలిక వాతావరణ పరిస్థితులే కారణమని పర్యావరణవేత్త హిష్మీ హుస్సేన్ తెలిపారు. అయితే ఈ సరళి దీర్ఘకాలిక వాతావరణ ధోరణితో కూడా సరిపోలుతోందని పేర్కొన్నారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరిగిన పరిశోధనలు వాతావరణ మార్పు వర్షపాత వైవిధ్యతను పెంచుతోందని, దీనివల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో దీర్ఘకాలిక పొడి వాతావరణం ఏర్పడుతోందని సూచిస్తున్నాయని అన్నారు.
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