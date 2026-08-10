ఏపీ, తెలంగాణ సహా దక్షిణాదిలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు- ఆ సమయంలో భారీ గాలులు వీచే ఛాన్స్!
రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు- రాయలసీమ, తెలంగాణ, తమిళనాడులో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు- ఈ మేరకు ఐఎండీ అంచనా
Published : August 10, 2026 at 2:23 PM IST
IMD Weather Forecast India : దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రుతుపవనాలు వేగం పుంజుకున్నందున రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో కేరళ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. కోస్టల్ కర్ణాటక, లక్షద్వీప్లలో విస్తారంగా వానలు పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఎగువ కర్ణాటక, రాయలసీమ, తెలంగాణ, తమిళనాడులలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వెల్లడించింది. ఆ వానలు పడే సమయంలో గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఐఎండీ దేశంలోని వాతావరణ పరిస్థితులను వివరించింది.
దేశంలో రుతుపవనాలు వేగం పుంజుకున్నందున హిమాలయన్ కొండలు, తూర్పు మైదానాలు, దక్షిణ తీర ప్రాంతాలలో వాతావరణం మారడంతో పలు రాష్ట్రాల్లో మరో విడత వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ ప్రకటించింది. త్వరలో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. ఈ భారీ వర్షాల వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరదలు వంటి విపత్తులు సంభవించవచ్చని చెప్పింది.
ఐఎండీ ప్రకారం
దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఆగస్టు నెల ప్రారంభంలోనే వర్షాలు దంచికొట్టాయి. కేవలం 8 రోజుల్లోనే నెలవారీ సగటు వర్షపాతాన్ని దాటేశాయి. మరోవైపు, హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూకశ్మీర్ల్లో సోమవారం విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. రాబోయే ఐదు రోజుల్లో దిల్లీ, హరియాణా, చండీగఢ్, పంజాబ్లలో వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది. తూర్పు రాజస్థాన్లో ఆగస్టు 11-12 తేదీలలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఉత్తరాఖండ్లోని దెహ్రాడూన్, బాగేశ్వర్, నైనితాల్, చంపావత్ సహా నాలుగు జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల సమయంలో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
మధ్య భారతదేశం
మధ్య భారతదేశం అంతటా వర్షపాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వారంలో పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్, తూర్పు మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, విదర్భలలో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇటీవలే కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా మధ్యప్రదేశ్లోని మాండ్లా, దిండోరి సహా పలు ప్రాంతాల్లో వరదలు సంభవించాయి. దీంతో నదులు, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. దీంతో దిండోరి, జబల్పుర్, అమర్కంటక్ హైవేపై భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. కాగా, ఈశాన్య మధ్యప్రదేశ్, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్లో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి సోమవారం ఉత్తర మధ్యప్రదేశ్, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై కేంద్రీకృతమవుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
తూర్పు భారతదేశం
తూర్పు భారతదేశంలోని బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా, బంగాల్, సిక్కింలలోని కొన్ని చోట్ల ఈ వారం అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, ఒడిశాలోని జాజ్పుర్, కేంద్రపారా ప్రాంతాలను వరదలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఈ వరద నీటిలో మునిగి ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ సహాయక చర్యలను సిబ్బంది, స్థానిక అధికారులు చేపడుతున్నారు.
ఈశాన్య భారతదేశం
ఈశాన్య భారతదేశం వైపునకు రుతుపవనాలు చురుకుగా సాగుతున్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతటా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. అసోం, మేఘాలయలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపుర్, మిజోరం, త్రిపురలలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది.
పశ్చిమ భారతదేశం
పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొంకణ్, గోవా, గుజరాత్లలో రుతుపవనాలు చురుకుగా పయనిస్తున్నాయి. దీంతో కొంకణ్, గోవా, గుజరాత్, మధ్య మహారాష్ట్రలలో ఆగస్టు 10న భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది. కొంకణ్, గోవాలో విస్తారంగా వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేసింది.
ఝార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ముట్టడిలో ఉద్రిక్తత- విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, వాటర్ కేనాన్ల ప్రయోగం
ప్రధాని మోదీ ప్రతిష్ఠ నాశనమైంది- అమిత్ షా రాజీనామా చేయాల్సిందే : స్టూడెంట్స్పై లాఠీఛార్జ్పై రాహుల్ ఫైర్