ఐఎండీ చల్లని కబురు- తెలంగాణ సహా ఆ రాష్ట్రాలకు విస్తరించిన నైరుతి రుతుపవనాలు- ఆ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు
తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్, బిహార్ను తాకిన రుతుపవనాలు- మధ్య అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల చురుగ్గా కదులుతున్న నైరుతి- భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడి
Published : June 23, 2026 at 3:44 PM IST
IMD On Monsoon Onset : గత కొన్నిరోజులుగా ఎండలు, ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ చల్లని వార్త చెప్పింది. దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నట్లు పేర్కొంది. తెలంగాణతో పాటు ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్, బిహార్లోకి ప్రవేశించాయని, వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
మధ్య అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల రుతుపవనాలు చురుగ్గా ముందుకు సాగుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రానున్న రోజుల్లో గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్తో పాటు మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించనున్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, రుతుపవనాల కదలికతో ముంబయి, రాయ్గడ్ ప్రాంతాలను వాతావరణ శాఖ అప్రమత్తం చేసింది. నగరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. అలాగే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
Monsoon onset declared over Mumbai today, 23rd June: IMD (India Meteorological Department)— ANI (@ANI) June 23, 2026
It says, " the southwest monsoon has further advanced into remaining parts of central arabian sea, some more parts of maharashtra including mumbai, remaining parts of telangana & odisha,… pic.twitter.com/muqLYbwInx
అలాగే, దక్షిణ మహారాష్ట్ర-గోవా తీర ప్రాంత ప్రజలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకూడదని పేర్కొంది. భారీ వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అలాగే, ఆకస్మిక వరదల వల్ల రోడ్డు, రైలు, విమాన సేవలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ప్రజలు ట్రాఫిక్ సలహాలను పాటించాలని, నిర్మాణాలకు దూరంగా ఉండాలని, సురక్షిత ప్రదేశాల్లో ఉండాలని సూచించింది.
మరోవైపు, బంగాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. మంగళవారం రాజధాని నగరాన్ని కుండపోత వర్షం ముంచెత్తింది. బలమైన గాలుల కారణంగా పలుచోట్ల స్తంభాలు, చెట్లు నేలకొరిగాయి. మరికొన్ని చోట్ల రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తింది.
VIDEO | Kolkata, West Bengal: Torrential rain lashes capital city strong winds damage poles, uproot trees on Red Road.— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XoVSPCLUNa
దిల్లీలో గాలితుపాను
ఇదిలా ఉండగా, హరియాణా, దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం ధూళి తుపాను సంభవించింది. ఫలితంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో జనజీవనం ప్రభావితమైంది. అయితే, ధూళి తుపాను అనంతరం కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షం కురిసింది.
VIDEO | Dust storm sweeps several parts of Delhi. Visuals from Firoz Shah Road.— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Delhi pic.twitter.com/RcU9BCfAlq
#WATCH | Shortly after an intense dustorm, parts of Delhi receive rainfall. Latest visuals from Maulana Azad Road. pic.twitter.com/w5IDZy4Nl8— ANI (@ANI) June 23, 2026
VIDEO | Rain lashes several parts of Delhi. Visuals from Dr. Ram Manohar Lohia (RML) Hospital area.— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
(Full video available on PTI videos - https://t.co/n147TvrpG7)#DelhiRains #Delhi pic.twitter.com/gYSYC04EAB
అంతకుముందు, దిల్లీ, ఎన్సీఆర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. కొన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు, సోమవారం వీచిన ధూళి తుఫాను కారణంగా దిల్లీలో గాలి నాణ్యత తీవ్రంగా క్షీణించిందని, దీంతో నగర సగటు గాలి నాణ్యత సూచిక (AQI) 100 పాయింట్లకు పైగా పడిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. కాలుష్య స్థాయిలు పెరిగినప్పటికీ, రానున్న రోజుల్లో గాలి నాణ్యత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Dust storms sweep across Delhi NCR following a sudden change in weather. Visuals from Gurugram.— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Gurugram #Weather pic.twitter.com/DHjEZ461zb
ఎల్నినో ఎఫెక్ట్
ఇక, 2026లో బలమైన ఎల్ నినో ఏర్పడే అవకాశాన్ని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అనేక ప్రాంతాల్లో సగటు కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రకటించారు. వాయువ్య, మధ్య, దక్షిణ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. అయితే, నైరుతి రుతుపవనాలు దేశానికి ఎంతో ముఖ్యమని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే, తొలి వర్షాలు విత్తనాలు నాటేందుకు, జలాశయాల నిల్వ, భూగర్భ జలాల పునరుజ్జీవనం, జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి, గ్రామీణ జీవనోపాధులను ప్రభావితం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. దేశంలో రుతుపవనాలు కేవలం ఒక వాతావరణ వ్యవస్థ మాత్రమే కాదు, అవి వ్యవసాయం, నీటి భద్రత, ఆర్థిక స్థితిస్థాపకతకు పునాదని అంటున్నారు. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు చురుగ్గా కదిలే నైరుతి రుతుపవనాలు, దేశ వార్షిక వర్షపాతంలో దాదాపు 80% అందిస్తాయని, అది ఖరీఫ్ పంట కాలానికి తోడ్పడతాయని భావిస్తున్నారు.
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