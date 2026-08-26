'యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీవైరల్ మందులతో సొంతంగా వైద్యం చేసుకోవద్దు'- స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాప్తిపై IMA కీలక సూచన
తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని ప్రజలను కోరిన ఐఎంఏ
Published : August 26, 2026 at 3:15 PM IST
IMA Issues H1N1 Advisory : వర్షాకాలంలో ఇన్ఫ్లుయెంజా ఎ (H1N1), లేదా స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ (IMA) బుధవారం కీలక అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. యాంటీబయాటిక్స్, యాంటీవైరల్ మందులతో సొంతంగా వైద్యం చేసుకోవద్దని సూచించింది. తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని ప్రజలను కోరింది. భారతదేశంలో H1N1 కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయని, దిల్లీ వంటి మహానగరాల్లో 1,770కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయని చెప్పింది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, బంగాల్లో కూడా కేసులు నమోదయ్యాయని IMA తెలిపింది. వ్యాప్తిలో ఉన్న వైరస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఎ (H1N1) గానే ఉందని, ఎటువంటి కొత్త జన్యు మార్పులు లేవని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ICMR) పర్యవేక్షణలో నిర్ధరణ అయినట్లు అడ్వైజరీలో పేర్కొంది.