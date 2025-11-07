ETV Bharat / bharat

చట్టవిరుద్ధంగా అణుకార్యకలాపాలు సాగించడం పాక్​కు అలవాటే: భారత్​

రహస్యంగా, చట్టవిరుద్ధంగా అణు కార్యకలాపాలు కొనసాగించడంలో పాక్​కు దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది: భారత్​

Randhir Jaiswal
Randhir Jaiswal
ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 7:16 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:09 PM IST

India Slams Pak Nuclear Activities : ప్రపంచంలో అణ్వాయుధాలను పరీక్షిస్తున్న దేశాల్లో పాకిస్థాన్‌ కూడా ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని భారత విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. రహస్యంగా, చట్టవిరుద్ధంగా అణు కార్యకలాపాలు కొనసాగించడంలో పాక్‌కు దశాబ్దాల చరిత్ర ఉందని పేర్కొంది. స్మగ్లింగ్‌, ఎగుమతి నియంత్రణ ఉల్లంఘనలు, రహస్య భాగస్వామ్యాలు దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్‌కు అలవాటేనని, ఏక్యూ ఖాన్‌ నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ చుట్టూ ఇది కేంద్రీకృతమైందని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైశ్వాల్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ అంశాలను అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టికి భారత్ ఎల్లప్పుడూ తీసుకెళ్తూనే ఉంటుందని తెలిపారు.

"రహస్యంగా, చట్టవిరుద్ధంగా అణు కార్యక్రమాలను కొనసాగించడం పాకిస్థాన్‌ చరిత్రలోనే ఉంది. స్మగ్లింగ్‌, ఎగుమతి నియంత్రణ ఉల్లంఘనలు, రహస్యం భాగస్వామ్యాలు, ఏక్యూ ఖాన్‌ నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ దశాబ్దాలుగా పాకిస్థాన్‌కు అలవాటే. ఈ అంశాలను అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టికి భారత్‌ తీసుకెళ్తుంది. పాకిస్థాన్‌ అణు పరీక్షలు కొనసాగిస్తుందని ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను మేము పరిశీలిస్తున్నాం."
- రణధీర్‌ జైశ్వాల్‌, విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి

ట్రంప్ భారత్​ పర్యటన?
కాగా, 2026 భారత్‌లో పర్యటిస్తానని డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ చేసిన ప్రకటన గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన జైశ్వాల్‌, దీనిపై ప్రస్తుతానికి తమకు ఎటువంటి సమాచారం లేదన్నారు. గత ఆదివారం ఓ న్యూస్​ ఛానల్​కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా మళ్లీ అణుపరీక్షలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు పాకిస్థాన్, ఉత్తర కొరియా సహా అనేక దేశాలు భూగర్భ అణుపరీక్షలు చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

"అమెరికా గత మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అణు పరీక్షలకు దూరంగా ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉత్తర కొరియా, పాకిస్థాన్ సహా అనేక దేశాలు భూగర్భ అణుపరీక్షలు కొనసాగిస్తున్నాయి. వారు భూగర్భంలో పరీక్షలు చేస్తున్నారు కనుక అక్కడ ఏం జరుగుతోందో ప్రజలకు తెలియదు. కేవలం వారు కొన్ని ప్రకంపనాలు వచ్చినట్లు ఫీల్ కాగలరు. రష్యా, చైనా లాంటి మరిన్ని దేశాలు కూడా బహిరంగ చర్చలకు దూరంగా ఉండి, రహస్యంగా అణు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అందుకే మేము కూడా అణు పరీక్షలు చేయాలని నిర్ణయించాం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

అయితే ట్రంప్ వాదనను పాకిస్థాన్ తోసిపుచ్చింది. "అణు పరీక్షలు నిర్వహించిన మొదటి దేశం పాకిస్థాన్ కాదు. అలాగే వాటిని తిరిగి ప్రారంభించే మొదటి దేశంగా పాక్ ఉండదు" అని తమ రహస్య అణుకార్యకలాపాలను కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది.

పాక్ లక్ష్యం 'ఇస్లామిక్ బాంబ్'​ తయారీ
మరోవైపు భారత్​ను ఎదుర్కోవడమే లక్ష్యంగా పాకిస్థాన్​ అణ్వస్త్రాలను తయారు చేసుకుందని మాజీ సీఐఏ అధికారి రిచర్డ్​ బార్లో తెలిపారు. అయితే పాక్ అణు కార్యక్రమాల రూపశిల్పి అబ్దుల్​ ఖదీర్​ ఖాన్​ (ఏక్యూ ఖాన్​) మాత్రం ఈ న్యూక్లియర్ బాంబ్ సాంకేతికతను పాక్​తో పాటు, ఇరాన్​ సహా ఇస్లామిక్ దేశాలు అన్నింటికీ అందించాలని భావించారని బార్లో పేర్కొన్నారు. ఇదే ఇప్పుడు ఇస్లామిక్ బాంబ్​గా పరిణామం చెందిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 1980ల్లో పాక్ రహస్య అణ్వస్త్ర కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది. ఆ సమయంలో రిచర్డ్ బార్లో సీఐఏ ఏజెంట్​గా ఉన్నారు. ఆయన ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక విషయాలు తెలియజేశారు.

"ఏక్యూ ఖాన్​ 1990ల ప్రారంభంలో ఇరాన్​కు కీలకమైన గ్యాస్​ సెంట్రిఫ్యూజ్​ టెక్నాలజీని, బహుశా అణ్వాయుధ ప్రణాళికను అందించాడు. 1974లోనే అణ్వాయుధాలను సమకూర్చుకున్న భారత్​ను ఎదుర్కోవడమే లక్ష్యంగా పాక్ మొదట్లో వ్యూహాత్మక అణు కార్యకలాపాలు చేపట్టింది. కానీ ఏక్యూ ఖాన్​ సహా పాక్ మిలటరీ జనరల్స్​ దృక్కోణం నుంచి చూస్తే అది కేవలం పాకిస్థానీ బాంబు కాదు. అది ఇస్లామిక్ బాంబ్​, ముస్లిం బాంబ్​" అని బార్లో పేర్కొన్నారు.

"మన దగ్గర క్రైస్తవ బాంబు ఉంది. అలాగే మన దగ్గర ఒక యూదు బాంబు, హిందూ బాంబు కూడా ఉన్నాయి. మనకు ఇప్పుడు ఓ ముస్లిం బాంబు అవసరం అని ఒకసారి ఏక్యూ ఖాన్ అన్నారు. ఈ విధంగా పాకిస్థాన్​ ఇతర ముస్లిం దేశాలకు అణ్వాయుధాల తయారీ సాంకేతికతను అందించాలని భావించింది. ఇందుకు ఆనాటి పాక్ ప్రధాని జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో కూడా మద్దతుగా ఉన్నాడు. ఆయన మద్దతుతోనే ఏక్యూ ఖాన్​ పాక్ అణుకార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాడు."
- రిచర్డ్ బార్లో, మాజీ సీఐఏ అధికారి

ఏక్యూ ఖాన్ 1936లో అవిభక్త భారతదేశంలోని భోపాల్​లో జన్మించాడు. దేశ విభజన తరువాత 1952లో తన కుటుంబంతో సహా పాక్​కు వలస వెళ్లాడు. ఉత్తర కొరియా, ఇరాన్​, లిబియా లాంటి రోగ్ దేశాలకు 'అణు' స్మగ్లర్​గా పనిచేశాడు. పాక్​ను ప్రపంచంలోనే మొదటి ఇస్లామిక్ అణుశక్తిగా మార్చాడు. ఈ విధంగా ఈ దుష్టుడు పాక్ అణుపితామహుడు అయ్యాడు.

మోదీ గొప్ప వ్యక్తి, 2026లో నా భారత పర్యటన ఉండొచ్చు: ట్రంప్

ట్రంప్ వ్యాఖ్యల ఎఫెక్ట్- అణు పరీక్షలకు ఆదేశించిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్!

