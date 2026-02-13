వీసా గడువు ముగిసి పదేళ్లైనా భారత్లోనే నివసిస్తున్న నైజీరియన్- అక్రమ వలసదారుడిని గుర్తించిన పోలీసులు
డ్రగ్స్ స్మగ్లర్లపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ ద్వారా వెలుగులోకి- మొబైల్ నంబర్తో దొరికిపోయిన నైజీరియా వాసి- గత పదేళ్లుగా అక్రమంగా నివసిస్తున్నట్లు నిర్ధరణ- త్వరలో డీపోర్ట్ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు
Published : February 13, 2026 at 10:36 AM IST
Illegal Immigrant In Rajasthan : ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో నైజీరియా అక్రమ వలసదారులను పోలీసులు పట్టుకుంటున్నారు. ఇలా పట్టుబడ్డ వారిలో సింహభాగం నైజీరియన్లు, యువతను మత్తు పదార్థాలకు బానిసలను చేసేలా వారికి డ్రగ్స్, కొకైన్ వంటి మాదక ద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తున్నారు. తాజాగా రాజస్థాన్ పోలీసులు దేశ రాజధాని దిల్లీలో మరో నైజీరియా వలసదారుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పాస్పోర్ట్, వీసా లేకుండానే అతడు గత పదేళ్లుగా భారత్లో అక్రమంగా నివసిస్తున్నట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. దీంతో అతడిపై కూడా మాదకద్రవ్యాల సరఫరా, ఇతర నేరాలకు సంబంధించి పోలీసులు దర్యాప్తు నిర్వహించారు.
మొబైల్ నంబరుపై అనుమానం వచ్చి!
రాజస్థాన్లోని ఝలావర్ పోలీసులు ఇటీవల మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లర్లపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఓ అనుమానాస్పద మొబైల్ నంబరును పోలీసులు గుర్తించారు. దాని లొకేషన్ ఆధారంగా ఝలావర్ పోలీసులు స్టోన్ ఓయాన్ అనే ఓ నైజీరియన్ వ్యక్తిని దిల్లీలో అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. అతడి వీసా గడువు ముగిసి పది సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ, అక్రమంగా ఇక్కడే నివసిస్తున్నాడని విచారణలో తేలింది. దీంతో అతడిని నిర్బంధ కేంద్రానికి తరలించామని పోలీసులు వివరించారు.
"మత్తు పదార్థాలను సరఫరా చేసే ముఠాల గురించి నిర్వహించిన ప్రత్యేక డ్రైవ్లో ఘటోలి పోలీస్ టీమ్ ఓ అనుమానాస్పద మొబైల్ నంబరును కనుగొన్నారు. దాని లొకేషన్ను దిల్లీలో ఉన్నట్లు గుర్తించి, ఒక బృందం దేశ రాజధానికి వెళ్లారు. అది ఓ నైజీరియన్ వ్యక్తికి చెందిందని కనుగొన్నారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని, మాదక ద్రవ్యాల, ఇతర నేరాలకు సంబంధించి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గత 10 ఏళ్లుగా అతడు అక్రమంగా నివసిస్తున్నాడని తెలిసింది. దీంతో మా పోలీస్ బృందం అతడిని అరెస్ట్ చేసి, ఝలావర్ స్టేషన్కు తరలించింది"
- అమిత్ బుడానియా, ఝలావర్ ఎస్పీ
స్వదేశానికి పంపేందుకు సన్నాహాలు
అయితే సదరు నైజీరియన్ వ్యక్తి మరే ఇతర నేరాలకు పాల్పడినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని జిల్లా పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. దీంతో అతడి అక్రమ నివాసం గురించి రాష్ట్ర హోంమంత్రికి సమాచారమిచ్చామని ఎస్పీ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు అతణ్ని నైజీరియాకు డీపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశాలు అందాయన్నారు. దీంతో స్టోన్ ఓయాన్ను ఝలావర్ నుంచి అల్వార్లోని నిర్బంధ కేంద్రానికి తరలించినట్లు ఆయన వివరించారు. త్వరలో అతడిని తిరిగి తమ దేశానికి పంపించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
దిల్లీలో ఆఫ్రికన్ రెస్టారెంట్ను నిర్వహిస్తూ!
అయితే, కొద్దిరోజుల క్రితమే ఓ అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్కు పాల్పడుతున్న ఓ నైజీరియన్ ముఠాను దిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరు దిల్లీలో నివసించే క్రిస్ అనే మరో నైజీరియన్ వ్యక్తి నుంచి తక్కువ ధరకు మాదక ద్రవ్యాలను సేకరించి బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లోని పెడ్లర్లకు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారని పోలీసులు దర్యాప్తులో తేల్చారు. నిందితుల్లో జేమ్స్ విక్టర్ అనే వ్యక్తి దిల్లీలో ఓ ఆఫ్రికన్ రెస్టారెంట్ నడుపుతూ, చిడి ఈజెహ్ అనే మరో నైజీరియన్తో కలిసి డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలిందని డీసీపీ అధికారి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం నిందితులిద్దరి వీసా, పాస్పోర్టు గడువు ముగిసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దేశంలో అక్రమంగా నివసిస్తూ, నేరాలకు పాల్పడుతున్నందుకు వీరిని బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉంచి, మళ్లీ ఇండియాకు తిరిగి రాకుండా నిషేధించానున్నారు. మెడికల్, స్టూడెంట్ వీసాలతో భారత్కు వచ్చే కొంతమంది విదేశీయులు అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని డీసీపీ వైభవ్ తెలిపారు.
