మట్టిలో చీపురు పుల్లతో మొదలైన 'మధుబని' కళ- నేడు 700 మంది మహిళలకు ఉపాధి బాట!
Madhubani Painting in IITF2026: చిన్నప్పుడు మట్టి పెరట్లో చీపురు కర్రతో మధుబని చిత్రకళను అంజనా నేర్చుకున్నారు. నేడు 700 మంది మహిళల జీవితాలకు ఉపాధినిస్తున్నారు.
Published : November 24, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:52 AM IST
చిన్నతనంలో పెన్సిల్ గానీ, నోట్బుక్ గానీ పట్టుకోని ఆ చేయి, ఈరోజు వందలాది మంది మహిళలకు ఉపాధి మార్గాన్ని చూపించారు. మట్టినే కాన్వాస్గా మార్చుకుని చీపురు పుల్లతో చిత్రకళను నేర్చుకున్న ఆమె ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. బిహార్కు చెందిన అంజనా లాభ్ చిన్నప్పుడు తన నానమ్మను చూసి మధుబని చిత్రకళ నేర్చుకుంది. నేడు సుమారు 700 మంది మహిళలకు ఈ సంప్రదాయ కళలో శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ (IITF) 2026లో బిహార్ పెవిలియన్లో ప్రత్యక్షంగా చిత్రాలు గీస్తూ సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. మహాభారతంలోని కర్ణుడి జననం నుంచి మరణం వరకు జీవితగాథను మధుబని చిత్రాల్లో ఆవిష్కరించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
నోట్బక్ లేకపోతేనేం! పెరట్లో ఉన్న మట్టి చాలు
మధుబని ప్రాంతంలో పెరిగిన అంజనా కుటుంబంలో నానమ్మ, పిన్ని సంప్రదాయ మిథిలా చిత్రాలు వేసేవారు. చిన్నతనంలో నానమ్మ గంటల తరబడి చిత్రాలు గీస్తుంటే ఆసక్తిగా గమనించేవారు. తానూ అలాంటి బొమ్మలు వేయాలని కోరిక ఉండేది. అయితే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంతమాత్రంగానే ఉండేవి. ఐదుగురు పిల్లల చదువులు, కుటుంబ అవసరాల మధ్య తండ్రికి పుస్తకాలు, నోట్బుక్స్ కొనడం కూడా భారంగా ఉండేది. దీంతో బొమ్మలు గీసేందుకు కాగితాలు దొరికేవి కావు. అయినా ఆమె కళపై ఆసక్తిని వదులుకోలేదు. పెరట్లో ఉన్న మట్టి చాలనుకుని ఆమె చీపురు కర్రతో మట్టి ఆవరణలో బొమ్మలు గీయడం ప్రారంభించింది. తన నానమ్మను చూస్తూ నేర్చుకుంటూ వివిధ ఆకారాలు గీస్తూ ఉండేది. ఆ మట్టి ఆవరణే తనకు మొదటి చిత్రకళా పుస్తకంగా మారింది. నానమ్మ చిత్రకళలో తొలి గురువయ్యారు.
తొలి చిత్రమే రూ.1,200
మొదట్లో చిత్రాలు వేయడం అంజనాకు కేవలం అభిరుచిగానే ఉండేది. ఈ కళ ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చని ఊహించలేదు. ఒకసారి ఆమె పిన్ని ఇంటికి జపాన్ నుంచి కొందరు విదేశీ అతిథులు వచ్చారు. వారికి అంజనా తాను వేసిన చిత్రాలను చూపించారు. ఆమె కళకు విదేశీ అతిథులు ముగ్ధులయ్యారు. వారు ఓ చిన్న చిత్రాన్ని రూ.1,200కు కొనుగోలు చేశారు. అదే ఆమె తొలి అమ్మకం. సంఘటన ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, మరింత శ్రద్ధగా చిత్రలేఖనం చేయడం వైపు అడుగులు వేయించింది.
పెళ్లి తర్వాత మహిళలకు శిక్షణ
వివాహం తర్వాత అంజనా మధుబని జిల్లా రాజ్నగర్ ప్రాంతంలో నివసించారు. అక్కడ కూడా కుటుంబ మహిళల మధ్య చిత్రకళకు సంబంధించిన వాతావరణం ఉండేదని అంజనా తెలిపారు. ఆ తర్వాత భర్తతో కలిసి ముజఫర్పూర్కు వెళ్లినప్పుడు, చుట్టుపక్కల మహిళలకు మధుబని చిత్రకళ నేర్పించడం ప్రారంభించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థతో కలిసి శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపట్టిన్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 700 మంది మహిళలకు ఈ కళలో శిక్షణ ఇచ్చినట్లు అంజనా తెలిపారు. తన లక్ష్యం కేవలం చిత్రాలు గీయడం నేర్పడమే కాదని, శిక్షణ పొందిన మహిళలు తమ కళను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకునేలా ప్రోత్సహించడం, వారిని ఉపాధితో అనుసంధానించడం అని వివరించారు.
మధుబని చిత్రకళకు జీఐ గుర్తింపు
మధుబని చిత్రకళకు 2007లో భౌగోళిక గుర్తింపు (GI) ట్యాగ్ లభించింది. దీంతో సంప్రదాయ చిత్రకళను వ్యాపార రంగంలో మరింత విస్తరించేందుకు అంజనా ప్రయత్నించారు. కేవలం గోడలపైనే కాకుండా వివిధ వస్తువులపై చిత్రాలను వేస్తూ కొత్త మార్కెట్లకు చేరువ చేశారు.
మధుబని చిత్రకళ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
మధుబని చిత్రకళను 'మిథిలా చిత్రకళ' అని కూడా అంటారు. బిహార్లోని మిథిలా ప్రాంతానికి చెందిన ఈ కళకు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. పూర్వం మహిళలు పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, మతపరమైన కార్యక్రమాల సందర్భంగా ఇంటి గోడలు, నేలపై చిత్రాలు గీసేవారు. సీతారాముల వివాహ సమయంలో మిథిలా ప్రాంతాన్ని చిత్రాలతో అలంకరించిన సంప్రదాయంతో ఈ కళకు సంబంధం ఉందని చెబుతారు. ఈ చిత్రాల్లో ఖాళీ ప్రదేశాలను వదలకుండా దేవతలు, చెట్లు, మొక్కలు, చేపలు, పక్షులు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, పూలు, వివిధ రేఖాగణిత ఆకృతులను నింపడం ప్రత్యేకత. గతంలో పసుపుతో పసుపు రంగు, నీలిమందుతో నీలం, బియ్యపు పిండితో తెలుపు వంటి సహజ రంగులను తయారు చేసేవారు. వేళ్లు, వెదురు పుల్లలు, వస్త్రం చుట్టిన కర్రలు, బ్రష్లతో చిత్రాలు గీసేవారు. ప్రస్తుతం గోడలతో పాటు కాగితం, వస్త్రం, కాన్వాస్పైనా ఈ చిత్రకళను రూపొందిస్తున్నారు.
కర్ణుడి జీవితగాథను చిత్రాల్లో ఆవిష్కరణ
ఐఐటిఎఫ్ 2026 బిహార్ పెవిలియన్లో అంజనా ప్రత్యేకంగా మహాభారతంలోని సూర్యపుత్రుడు కర్ణుడి జీవితాన్ని మధుబని చిత్రాల రూపంలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. కర్ణుడి జననం, కుంతీకి సూర్యదేవుడి వరం, శిశువును నదిలో వదిలేయడం, రాధ-అధిరథులు పెంచడం, విద్య కోసం చేసిన పోరాటం, పరశురాముడితో సంబంధం ఉన్న ఘట్టాలను సంప్రదాయ చిత్రకళలో చూపిస్తున్నారు. ప్రదర్శనలో తాను గత ఐదు రోజులుగా ఈ కళాకృతిపై పనిచేస్తున్నానని అంజనా చెప్పారు. అంతేగాకుండా, జాతరలో ప్రజలకు ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు కూడా ఇస్తున్నారు. తన కళను, బిహార్ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఈ వేదిక మంచి అవకాశం కల్పించిందని, సందర్శకుల నుంచి స్పందన కూడా బాగుందని అంజనా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.