ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లు వేడెక్కకుండా ఐఐటీ మద్రాస్ కొత్త టెక్నాలజీ- కూలింగ్ వ్యవస్థలో కీలక ముందడుగు
ఫ్లాట్ ప్లేట్ పల్సేటింగ్ హీట్ పైప్ రూపొందించిన ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు- ఓ-రింగ్ డిజైన్తో 16 శాతం మెరుగైన ఉష్ణ నియంత్రణ- డేటా సెంటర్లు, రక్షణ, బ్యాటరీలు, హైఎండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కు ఉపయోగపడనున్న సాంకేతికత
Published : July 28, 2026 at 5:36 PM IST
Cooling Design To Protect Electronics : మన రోజువారీ జీవితంలో స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ట్యాబ్లు, సర్వర్లు, డేటా సెంటర్లు వంటి ఎన్నో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాం. ఈ పరికరాలను ఎక్కువసేపు ఉపయోగించినప్పుడు అధిక వేడి ఉత్పత్తి అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో వేడి నియంత్రణ ప్రధాన సవాలుగా మారింది. ఈ సమస్యకు సమర్థవంతమైన పరిష్కారాన్ని అందించే దిశగా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (ఐఐటీ మద్రాస్) పరిశోధకులు వినూత్న కూలింగ్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు.
నిరంతర ప్రక్రియతో వేడి బయటకు
ఫ్లాట్ ప్లేట్ పల్సేటింగ్ హీట్ పైప్ (FPPHP) ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ కొత్త డిజైన్ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల నుంచి వేడిని మరింత సమర్థంగా బయటకు పంపగలదని ప్రయోగాల్లో తేలింది. ఈ పరిశోధనకు ఐఐటీ మద్రాస్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ అరవింద్ పట్టమట్ట, డాక్టర్ పల్లబ్ సిన్హా మహాపాత్ర నేతృత్వం వహించారు. శ్రీ శివసుబ్రమణ్య నాడార్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, దెహ్రాదూన్లోని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ (IRDE) శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ పరిశోధనలో భాగస్వాములయ్యారు. అయితే దీనికి ఈ పరిశోధనకు డీఆర్డీఓ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, ఐఐటీ మద్రాస్ రీసెర్చ్ పార్క్ నుంచి మద్దతు లభించింది.
యాంటీ ప్యారలల్ డిజైన్
ఇది చిన్న పరిమాణంలో ఉండే ప్రత్యేక శీతలీకరణ వ్యవస్థ. చదునైన లోహపు పలకలో సూక్ష్మ ఛానెల్లను ఏర్పాటు చేసి, వాటిలో కొంతమేర ద్రవాన్ని నింపుతారు. పరికరం వేడెక్కినప్పుడు ఆ ద్రవం ఆవిరై చల్లని భాగానికి చేరి మళ్లీ ద్రవరూపంలోకి మారుతుంది. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతూ వేడిని సమర్థంగా బయటకు పంపిస్తుంది. దీంతో పరికరం ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఈ నమూనాలో పరిశోధకులు సాధారణంగా ఉపయోగించే డిజైన్కు భిన్నంగా యాంటీప్యారలల్ అమరికను రూపొందించారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న చాలా హీట్ పైప్ డిజైన్లలో వేడి గ్రహించే భాగం, వేడిని విడుదల చేసే భాగం ఒకే వైపున ఉంటాయి. అయితే ఐఐటీ మద్రాస్ అభివృద్ధి చేసిన నమూనాలో వేడిని గ్రహించే భాగం (ఎవాపొరేటర్), వేడిని విడుదల చేసే భాగం (కండెన్సర్) ఒకే వైపున కాకుండా ప్లేట్కు ఎదురెదురుగా అమర్చారు. దీంతో అత్యంత తక్కువ స్థలంలో కూడా సమర్థవంతమైన కూలింగ్ సాధ్యమవుతుందని పరిశోధకులు తెలిపారు.
"ఇది పూర్తిగా మూసివేసిన చిన్న గొట్టంలా పనిచేస్తుంది. అందులోని ద్రవం వేడి ప్రాంతంలో ఆవిరై చల్లని ప్రాంతానికి చేరి మళ్లీ ద్రవరూపంలోకి మారుతుంది. ఈ సహజ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతూ వేడిని బయటకు తరలిస్తుంది. దీంతో అదనపు విద్యుత్ వినియోగం లేకుండానే సమర్థవంతమైన శీతలీకరణ సాధ్యమవుతుంది."
- అరవింద్ పట్టమట్ట, ప్రొఫెసర్
ఓ-రింగ్ డిజైన్తో మెరుగైన ఫలితాలు
పరిశోధనలో రెండు రకాల సీలింగ్ విధానాలను పరీక్షించారు. ఒకటి సిలికాన్ గాస్కెట్ ఆధారిత నమూనా కాగా, మరొకటి ఓ-రింగ్ ఆధారిత నమూనా. గాస్కెట్ నమూనాలో ఎక్కువ ద్రవం నిల్వ ఉండగలిగినా, అధిక ఉష్ణభారంలో ఓ-రింగ్ నమూనా మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. 100 వాట్ల వేడి వద్ద గాస్కెట్ నమూనాలో ఉష్ణోగ్రత సుమారు 75 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉండగా, ఓ-రింగ్ నమూనాలో అది 69 డిగ్రీల సెల్సియస్కు తగ్గింది. అలాగే మొత్తం థర్మల్ రెసిస్టెన్స్లో సుమారు 16 శాతం మెరుగుదల నమోదైనట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు.
అల్యూమినియంతో మరింత ప్రయోజనం
రాగి, అల్యూమినియంతో తయారు చేసిన నమూనాలను కూడా పరిశీలించగా ఆసక్తికరమైన ఫలితాలు లభించాయి. రాగితో పోలిస్తే అల్యూమినియం నమూనాల్లో సుమారు 20 శాతం తక్కువ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ నమోదైంది. అంతేకాకుండా అల్యూమినియం తక్కువ బరువుతో ఉండటంతో వాణిజ్యపరంగా ఈ సాంకేతికతను విస్తరించే అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.
సూపర్ హైడ్రోఫిలిక్ పూతతో మరింత సామర్థ్యం
హీట్ పైప్లోని అంతర్గత ఛానెళ్లపై ప్రత్యేక సూపర్ హైడ్రోఫిలిక్ పూతను ప్రయోగించారు. దీనివల్ల ద్రవం ఉపరితలంపై సమర్థంగా వ్యాపించి వేడి బదిలీ వేగవంతమైంది. ఫలితంగా సాధారణ ఉపరితలంతో పోలిస్తే మరో 16 శాతం వరకు థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గినట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో అనేక రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశముందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల వంటి వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో పనితీరు మెరుగుపడటంతో పాటు డేటా సెంటర్లు, సర్వర్లలో కూలింగ్ వ్యయాన్ని తగ్గించడంలో దోహదపడవచ్చు. అలాగే రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల్లోని రాడార్, ఏవియానిక్స్ వ్యవస్థలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లోని బ్యాటరీలు, పవర్ కన్వర్టర్లలో కూడా ఈ సాంకేతికతను వినియోగించే అవకాశాలపై పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మరింత చిన్నవిగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, తక్కువ స్థలంలో అధిక సామర్థ్యంతో పనిచేసే ఈ కొత్త కూలింగ్ డిజైన్ భవిష్యత్తు ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి ఉపయోగకరమైన పరిష్కారంగా నిలిచే అవకాశముందని ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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