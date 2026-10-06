వాయు కాలుష్యంతో వరదలను ముందే అంచనా వేయొచ్చా? IIT మద్రాస్ అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు
ఏరోసోల్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే వర్షపాత అంచనాలో 22 శాతం మెరుగుదల- వరద ముంపు అంచనా కచ్చితత్వంలో 50 శాతం వరకు పెరుగుదల- 2015 చెన్నై వరదలను కేస్ స్టడీగా పరిశీలించిన అంతర్జాతీయ పరిశోధకులు
Published : October 6, 2026 at 6:57 PM IST
IIT Madras Study On Floods : నగరాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు వరదలు ఏ ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతాయో ముందుగానే అంచనా వేయడం అధికారులకు పెద్ద సవాల్గా మారుతోంది. ముఖ్యంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న మహానగరాల్లో వర్షం ఎంత పడుతుంది? ఎక్కడ ఎక్కువగా కురుస్తుంది? ఆ నీరు ఎటువైపు ప్రవహిస్తుంది? రిజర్వాయర్లకు ఎంత నీరు చేరుతుంది? వంటి అంశాలపై కచ్చితమైన అంచనాలు అవసరం. ఈ దిశగా ఐఐటీ మద్రాస్ నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ పరిశోధన కొత్త అవకాశాన్ని సూచిస్తోంది. వాతావరణంలో ఉండే కాలుష్య కణాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా భారీ వర్షాలు, తద్వారా పట్టణ వరదల అంచనాలను మరింత మెరుగుపరచవచ్చని అధ్యయనం వెల్లడించింది.
వాతావరణంలో తేలియాడే అత్యంత సూక్ష్మ కణాలను ఏరోసోల్స్గా పిలుస్తారు. ఇవి మేఘాల ఏర్పాటు, వర్షపాత ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపగలవు. ముఖ్యంగా మేఘాల్లో నీటి బిందువులు ఏర్పడటానికి దోహదపడే కణాలను క్లౌడ్ కండెన్సేషన్ న్యూక్లియై (సీఎన్ఎన్) అంటారు. ఇప్పటివరకు పట్టణ వరదల అంచనాల్లో ప్రధానంగా వర్షపాతం నుంచి నీటి ప్రవాహాన్ని లెక్కించే విధానాలపైనే దృష్టి ఉండేది. అయితే వర్షం పడటానికి ముందూ, వర్షం కురిసే సమయంలోనూ వాతావరణంలో జరిగే మార్పులు వర్షం పడే ప్రాంతం, తీవ్రత, వ్యవధిపై ప్రభావం చూపుతాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఈ అంశాలను వాతావరణ నమూనాల్లో చేర్చడం ద్వారా భారీ వర్షాల అంచనాలను మరింత కచ్చితంగా రూపొందించవచ్చని తెలిపారు.
2015 చెన్నై వరదలే ప్రాతిపదిక
ఈ పరిశోధన కోసం 2015 డిసెంబరులో చెన్నైని అతలాకుతలం చేసిన భారీ వర్షాలు, వరదలను కేస్ స్టడీగా తీసుకున్నారు. అప్పటి విపరీత వర్షపాతం కారణంగా నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. రిజర్వాయర్లకు భారీగా నీరు చేరడంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. చెన్నైలోని అడయార్ బేసిన్ను ప్రధానంగా తీసుకున్న పరిశోధకులు.. వాతావరణంలోని ఏరోసోల్స్, సీఎన్ఎన్ స్థాయిల్లో మార్పులు వర్షపాతంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో పరిశీలించారు. అనంతరం ఆ వర్షపు నీరు ఎలా ప్రవహిస్తుంది, రిజర్వాయర్లకు ఎంత నీరు చేరుతుంది, ఏ ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశముంది వంటి అంశాలను మోడలింగ్ ద్వారా విశ్లేషించారు.
మూడు మోడళ్లను అనుసంధానం
అధ్యయనంలో వాతావరణ ప్రక్రియలను అంచనా వేయడానికి వెదర్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ (డబ్ల్యూఆర్ఎఫ్) మోడల్ను ఉపయోగించారు. వివిధ ఏరోసోల్ పరిస్థితుల్లో 2015 చెన్నై వర్షాలను అనుకరించారు. డబ్ల్యూఆర్ఎఫ్ ద్వారా లభించిన వర్షపాత సమాచారాన్ని అనంతరం హైడ్రాలజికల్ మోడల్ హెచ్ఈసీ- హెచ్ఎంఎస్తో అనుసంధానించారు. దీని ద్వారా వర్షం నుంచి ఏర్పడే నీటి ప్రవాహాన్ని అంచనా వేశారు. ఆ తర్వాత హెచ్ఈసీ-ఆర్ఏఎస్ మోడల్ను ఉపయోగించి నీరు ఏ ప్రాంతాల్లో ఎంత మేరకు విస్తరిస్తుందో, వరద ముంపు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో విశ్లేషించారు. అంటే వాతావరణంలో మొదలయ్యే ప్రక్రియ నుంచి వర్షపాతం, నీటి ప్రవాహం, చివరకు పట్టణ వరదల వరకు మొత్తం ప్రక్రియను ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించి అధ్యయనం చేశారు.
వర్షపాత అంచనాల్లో 22 శాతం మెరుగుదల
అధ్యయనంలో కీలక ఫలితాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాతావరణంలోని ఏరోసోల్స్ను ప్రత్యేకంగా మోడల్లో చేర్చినప్పుడు అడయార్ బేసిన్లో అనుకరించిన వర్షపాతంలో దాదాపు 22 శాతం మెరుగుదల కనిపించింది. ఇదే మెరుగుదల తదుపరి దశల్లోనూ కొనసాగింది. వర్షపాత అంచనాలను హైడ్రాలజికల్, హైడ్రాలిక్ మోడళ్లతో అనుసంధానించినప్పుడు వరద ముంపు అనుకరణ కచ్చితత్వం దాదాపు 50 శాతం మెరుగుపడినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. దీంతో కేవలం వాతావరణాన్ని అధ్యయనం చేయడం మాత్రమే కాకుండా, వాతావరణ కాలుష్య కణాలు, వర్షపాతం, నీటి ప్రవాహం, వరదల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా పట్టణ వరద అంచనాల్లో గణనీయమైన ప్రయోజనం పొందవచ్చని పరిశోధన సూచిస్తోంది.
రిజర్వాయర్ల నిర్వహణకూ ఉపయోగం
చెన్నై వంటి మహానగరాలకు ఈ పరిశోధన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుందని ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు తెలిపారు. భారీ వర్షాలు పడే సమయంలో రిజర్వాయర్లలో నీటిని ఎంత నిల్వ ఉంచాలి? ఎప్పుడు ఎంత నీటిని విడుదల చేయాలి? అనే నిర్ణయాలు చాలా కీలకం. వర్షపాతం ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందనే దానిపై రిజర్వాయర్ల నిర్వహణ ఆధారపడి ఉంటుంది. మరింత కచ్చితమైన అంచనాలు అందుబాటులో ఉంటే వరద ముప్పును తగ్గించడంతో పాటు నీటి వనరుల నిర్వహణను మెరుగ్గా చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే ఈ పరిశోధన ఆధారంగా తక్షణమే పూర్తిస్థాయి వరద హెచ్చరిక వ్యవస్థను రూపొందించవచ్చని చెప్పలేమని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది ఒక పరిశోధనాత్మక ఫ్రేమ్వర్క్ మాత్రమే. 2015 చెన్నై తరహా ఫలితాలు ఇతర భారీ వర్ష ఘటనల్లోనూ వస్తాయా? ఇతర నగరాల్లోనూ ఇదే విధానం పనిచేస్తుందా? అనే విషయాలను నిర్ధారించాల్సి ఉంది. అదే సమయంలో వాతావరణంలోని ఏరోసోల్స్, సీఎన్ఎన్, పట్టణ ఉద్గారాలపై మరింత అధిక రిజల్యూషన్తో కూడిన పరిశీలనలు అవసరమని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. ఈ మోడళ్లను వాస్తవ సమయ వరద అంచనాలకు ఉపయోగించాలంటే భారీ కంప్యూటింగ్ అవసరాన్ని తగ్గించడం కూడా మరో సవాలుగా ఉంది.
అంతర్జాతీయ సహకారంతో అధ్యయనం
జీఎఫ్జెడ్ హెల్మ్హోల్ట్జ్ సెంటర్ ఫర్ జియోసైన్సెస్, జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ (జాక్సా), నేపాల్లోని కాఠ్మాండు విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన నిపుణులు పాల్గొన్నారు. వాతావరణ శాస్త్రం, జలవనరుల అధ్యయనం, హైడ్రాలిక్ మోడలింగ్, ఉపగ్రహ ఆధారిత భూ పరిశీలన వంటి విభిన్న రంగాల నిపుణులు కలిసి ఈ పరిశోధన చేపట్టారు. ఆసియా- పసిఫిక్ నెట్వర్క్ ఫర్ గ్లోబల్ చేంజ్ రీసెర్చ్ (ఏపీఎన్) దీనికి మద్దతు అందించింది. పరిశోధన ఫలితాలు 'నేచురల్ హజార్డ్స్ అండ్ ఎర్త్ సిస్టమ్ సైన్సెస్'లో ప్రచురితమయ్యాయి. భవిష్యత్తులో ఈ విధానాన్ని ఇతర భారీ వర్షపాతం ఎదుర్కొనే మహానగరాల్లోనూ పరీక్షించవచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. వేగవంతమైన పట్టణీకరణ, తీవ్రమైన వర్షాలు, పరిమిత నీటి నిల్వ సామర్థ్యం ఉన్న నగరాల్లో ఇది సమగ్ర వరద నిర్వహణ వ్యవస్థకు ఒక కొత్త మార్గంగా మారే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
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