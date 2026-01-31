E- వ్యర్థాల సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్న IIT మద్రాస్- ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat / bharat

దేశంలో పెరిగిపోతున్న ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు- ఈ వ్యర్థాల సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్న ఐఐటీ మద్రాసు పరిశోధకులు బృందం- హానికరమైన రసాయనాలు వాడకుండా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల్లోని రాగి సేకరణ

Electronic Waste Recycling IIT Madras
Electronic Waste Recycling IIT Madras (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Electronic Waste Recycling IIT Madras : సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ రోజుకో కొత్తరకం ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరం ప్రపంచానికి పరిచయమవుతోంది. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మన దైనందిన జీవితంలో భాగమైపోయాయి. అయితే పాతవాటిని సరైన రీతిలో రీసైక్లింగ్‌ చేసి తిరిగి వినియోగించకుండా వృథాగా పారేస్తుండటంతో అసలైన సమస్య వస్తోంది.

ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు భూమి పొరల్లో, జల వనరుల్లో కలుస్తున్నాయి. వీటి నుంచి విడుదలయ్యే కర్బన ఉద్గారాలు, భార లోహాలు, రసాయనాల వల్ల పర్యావరణానికి, మానవాళి ఆరోగ్యానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతోంది. ఎలక్ట్రానిక్‌ వ్యర్థాల సమస్యకు ఐఐటీ-మద్రాస్‌ పరిశోధకులు పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు.

ప్రతి ఏటా భారత్‌లో 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. దీంతో పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను నిర్వహించడం అతిపెద్ద సవాల్‌గా మారింది. ఈ క్రమంలో పాత ఫోన్లు, కంప్యూటర్ల నుంచి విలువైన రాగిని తీసి ఉపయోగకరమైన నానోమెటీరియల్‌లుగా మార్చడానికి ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకుల బృందం ఒక పద్ధతిని అభివృద్ధి చేసింది. పర్యావరణానికి హాని కలిగించే రసాయనాలు వాడకుండానే రాగిని తీసే సిస్టమ్‌ను తీసుకొచ్చింది.

Electronic Waste Recycling IIT Madras
వ్యర్థాల సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్న ఐఐటీ మద్రాసు (Getty Images)

ఐఐటీ మద్రాసు బృందం పరిష్కారమిదే!
ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరానికి గుండెకాయలాంటి ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డుల (పీసీబీ)పై ఈ బృందం దృష్టి సారించింది. లోహాలను సురక్షితంగా కరిగించే బయోడిగ్రేడబుల్ సహజ పదార్థాల నుంచి తయారైన డీప్ యూటెక్టిక్ ద్రావకాలను (ప్రత్యేక రసాయన సమ్మేళనాలు) ఉపయోగించి వారు రీసైక్లింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టారు. ఇందులో పర్యావరణానికి హాని కలిగించని థైమోల్, కాప్రిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపి ఆకుపచ్చ ద్రావకాన్ని తయారుచేశారు.

ఈ ద్రావకం ఈ-వ్యర్థాల్లోని రాగిని సులభంగా కరిగించింది. కరిగిన రాగిని విషరహిత ట్రైసోడియం సిట్రేట్‌ను ఉపయోగించి సేకరించారు. ఆ తర్వాత రాగిని నానోపార్టికల్స్‌ను సంశ్లేషణ చేయడానికి ఉపయోగించారు. ఈ పరిశోధనకు ఐఐటీ మద్రాసులోని మెటలర్జికల్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ రంజిత్ బౌరి, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ ఎస్. పుష్పవనం, పీహెచ్‌డీ విద్యార్థి సిను కురియన్ నాయకత్వం వహించారు.

Electronic Waste Recycling IIT Madras
దేశంలో పెరిగిపోతున్న ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు (Getty Images)

ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో ఉండే రాగి, బంగారం, ఇనుము వంటి విలువైన లోహాలు ఉంటాయి. ఈ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేసే సాంప్రదాయ పద్ధతులు విషపూరిత వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేసే కఠినమైన రసాయనాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను రీసైకిల్ చేయడానికి ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకుల బృందం ఒక గొప్ప సాంకేతికతను కనుగొంది. దీంతో ఆ బృందంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

పరిశోధకులు ఏమంటున్నారంటే?
ఒకప్పుడు ప్రజలు సెల్‌ఫోన్లను మాట్లాడటానికి మాత్రమే ఉపయోగించేవారని ప్రొఫెసర్ ఎస్. పుష్పవనం తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో సెల్‌ఫోన్ల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిందని పేర్కొన్నారు. పాత ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పారవేసినప్పుడు రాగి, నికెల్ వంటి విలువైన లోహాలు వృథా అవుతాయన్నారు. ప్యాక్టరీల్లో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల నుంచి లోహాలను తీయడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అని అభిప్రాయపడ్డారు.

"భారతదేశంలో ప్రతి ఏటా 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సెల్‌ఫోన్లతో సహా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడి పారేసినప్పుడు, వాటిలో ఉన్న రాగి, నికెల్ వంటి లోహాలు వృథా అయిపోతాయి. ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులను భూమిపైన పడేస్తే అందులోని లోహాలు నెమ్మదిగా కరిగి ఐదేళ్లలో భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేస్తాయి. ఈ కలుషిత నీటిని తాగే వ్యక్తులు మూత్రపిండాలు సంబంధిత వ్యాధులు, ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు గురవుతారు. మా పరిశోధనలో పర్యావరణ అనుకూల, సహజంగా లభించే రసాయనాలను ఉపయోగించి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లోని ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డుల నుంచి రాగిని తీశాం." అని ఎస్. పుష్పవనం పేర్కొన్నారు.

ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులను ప్రత్యేక రసాయనాలతో 100 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వద్ద వేడి చేసినప్పుడు రాగి కరిగిపోయి కాపర్ ఆక్సైడ్ అనే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుందని ప్రయోగంలో భాగమైన పీహెచ్‌డీ విద్యార్థి డాక్టర్ సిను కురియన్ తెలిపారు. తమ బృందం ప్రయోగశాల్లో నిజమైన ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల నమూనాలను ఉపయోగించి ఈ పద్ధతిని విజయవంతంగా పరీక్షించిందన్నారు. ఈ-వ్యర్థాల్లో రాగి పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ, బంగారం చాలా తక్కువ మొత్తంలో కనిపిస్తుందని వెల్లడించారు. ఎక్కువగా కంప్యూటర్ ర్యామ్, సిమ్ కార్డుల్లో బంగారం చిన్నమొత్తంలో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

