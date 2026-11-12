సముద్రంలోనూ ఏఐ నావిగేషన్- నౌకల కోసం 'సీనావ్' డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్- ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు సరికొత్త ఆవిష్కరణ!
IIT Madras SEANAV Platform: స్వయంచాలక నౌకల నావిగేషన్ వ్యవస్థల్ని పరీక్షించడానికి ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు సీనావ్ అనే రియల్ టైమ్ డిజిటల్ ట్విన్ ప్లాట్ఫారమ్ను అభివృద్ధి చేశారు.
Published : November 12, 2026 at 11:03 PM IST
సముద్ర రవాణాలో కూడా కృత్రిమ మేధ (AI) వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. స్వయంచాలకంగా ప్రయాణించే (మానవ ప్రమేయం లేకుండా) సముద్ర నౌకల అభివృద్ధి, పరీక్షలు, శిక్షణను మరింత సులభతరం చేసే దిశగా ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు కీలక ముందడుగు వేశారు. సీనావ్ (Sea Navigation) పేరిట ఒక రియల్ టైమ్ డిజిటల్ ట్విన్ ప్లాట్ఫారమ్ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇక్కడ వర్చువల్ వాతావరణంలో సముద్ర పరిస్థితులు, నౌకల కదలికలు, సెన్సర్ల పనితీరును అనుకరించి స్వయంచాలక నావిగేషన్ వ్యవస్థలను పరీక్షించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వర్చువల్ రియాలిటీ (VR), అధునాతన సెన్సర్ టెక్నాలజీల కలయికతో ఈ సిమ్యులేటర్ పనిచేస్తుంది.
ప్రపంచ వాణిజ్యంలో 80 శాతానికిపైగా సరుకు రవాణా సముద్ర మార్గం ద్వారానే జరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్వయంచాలక నౌకలు భవిష్యత్తులో రవాణాను మరింత సమర్థంగా, సురక్షితంగా మార్చగలవని భావిస్తున్నారు. అయితే డ్రైవర్/కెప్టెన్ లేకుండా నడిచే అటానమస్ నౌకలను నేరుగా సముద్రంలో పరీక్షించడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఇది ఇంకా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ, చాలా ప్రమాదకరం కూడా. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసమే ఐఐటీ మద్రాస్లోని ఓషన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం సీనావ్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఇది అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు చక్కటి పరిష్కారం చూపింది. ఇందులో సముద్రపు అలలు, ఇతర నౌకల రాకపోకలు, వాతావరణ మార్పుల్ని అచ్చం నిజమైన సముద్రంలానే వర్చువల్ వాతావరణంలో సృష్టించి వ్యవస్థల పనితీరును రియల్ టైంలో పరిశీలించవచ్చు. సముద్రపు అలల పరిస్థితుల్లో నౌకలు తమంతట తాముగా నిర్దేశిత మార్గంలో ప్రయాణించడం, ఎదురుగా వస్తున్న నౌకల్ని ఢీకొనకుండా ఏఐ సాయంతో తప్పించుకోవడం వంటి పలు పరీక్షలను పరిశోధక బృందం ఇప్పటికీ ఈ ప్లాట్ఫారమ్పై విజయవంతంగా ప్రదర్శించింది.
ఐఐటీ మద్రాస్ ఓషన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సురేష్ రాజేంద్రన్ నేతృత్వంలో ఈ పరిశోధన జరిగింది. ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి చెందిన డాక్టర్ ఎం. నంబియార్, ఐఐటీ మద్రాస్ పరిశోధకులు, విద్యార్థులు అనికేత్ మాలవీయ, ఎస్ జ్యోతిష్, ఎస్కే ముకేశ్, పి తిరునావుక్కరసు, వైదేశ్ ఇందులో భాగస్వామ్యయ్యారు. వీరి పరిశోధనకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రతిష్టాత్మక 'జర్నల్ ఆఫ్ ఆఫ్షోర్ మెకానిక్స్ అండ్ ఆర్కిటిక్ ఇంజినీరింగ్'లో ప్రచురితమయ్యాయి. 2025లో వాంకోవర్లో, 2026లో టోక్యోలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సదస్సుల్లో ఈ ప్రయోగాలు, ఫలితాల గురించి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.
ఓడరేవుల భద్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం!
డాక్టర్ సురేష్ రాజేంద్రన్ ఈ ఆవిష్కరణ ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. చెన్నై, ముంబయి, కొచ్చి, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన భారతీయ ఓడరేవుల్లో నౌకలు పరస్పరం ఢీకొనడం, ఒడ్డుకు కొట్టుకురావడం వంటి ప్రమాదాలను నివారించడానికి సీనావ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. ఇక్కడ మెరుగైనా నావిగేషన్ వ్యూహాల వల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గడంతో పాటు కర్బన ఉద్గారాలు, చమురు ఒలికిపోవడం వంటి పర్యావరణ ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇది భారత ప్రభుత్వ సాగరమాల కార్యక్రమం, మారిటైమ్ ఇండియా విజన్ 2030 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. తీర ప్రాంత నిఘా, రక్షణ రంగాలు, సహాయక చర్యల్లోన దీనిని వినియోగించుకోవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
సీనావ్ ప్లాట్ఫారమ్ ప్రత్యేకతలు
రద్దీగా ఉండే సముద్ర మార్గాలు, ఓడరేవుల్లో అంతర్జాతీయ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఒకేసారి అనేక నౌకలు ఒకదానికొకటి ఢీకొనకుండా సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా ఏఐ వ్యవస్థలు ఇందులో శిక్షణ పొందుతాయి. సుమారు 320 మీటర్ల పొడవున్న భారీ ట్యాంకర్ నౌక స్టాండర్డ్స్తో ఈ సిమ్యులేటర్ను రూపొందించారు. ఇది వాస్తవ వాణిజ్య నౌకల కదలికలను కచ్చితంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇందులో లిడార్ (LiDAR), మెరైన్ రాడార్, స్టీరియో విజన్ కెమెరాల డేటాను అనుసంధానించారు. సాధారణ సిమ్యులేటర్లలా కాకుండా పొగ మంచు, భారీ వర్షం, తక్కువ వెలుతురు ఉన్నప్పుడు సెన్సర్లలో వచ్చే లోపాల్ని కూడా ఇంచనా వేసి నౌకల్ని సురక్షితంగా నడిపించేలా సిద్ధం చేస్తుంది. సీనావ్లో మెటా క్వెస్ట్ హెడ్సెట్ల ఆధారంగా పనిచేసే వర్చువల్ రియాలిటీ (VR) సదుపాయం కూడా ఉంది. దీని ద్వారా నౌకా సిబ్బంది, శిక్షణ పొందేవారు, పైలట్లు నేరుగా ఓడ కంట్రోల్ రూంలో (బ్రిడ్జ్) ఉన్న అనుభూతిని పొందుతూ అత్యవసర పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడంపై శిక్షణ పొందొచ్చు.
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