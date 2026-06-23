సైనికుల కోసం స్వదేశీ వీల్చైర్లు- ఆర్మీ ఆస్పత్రికి 25 యూనిట్లు అందజేసిన ఐఐటీ మద్రాస్
రక్షణ సిబ్బంది పునరావాసానికి 100 స్వదేశీ వీల్చైర్లు కార్యక్రమంలో తొలి విడతగా 25 యూనిట్ల అందజేత- ఐఐటీ మద్రాస్ అభివృద్ధి చేసిన అల్ట్రా-లైట్ 'వైడీ వన్' వీల్చైర్లు- ఫిసర్వ్ సీఎస్ఆర్ నిధులతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం
Published : June 23, 2026 at 3:26 PM IST
IIT Madras Wheelchair For Soliders : దేశ రక్షణ కోసం సేవలందించిన సైనికుల పునరావాసానికి తోడ్పడే మరో కీలక కార్యక్రమానికి ఐఐటీ మద్రాస్ శ్రీకారం చుట్టింది. స్వదేశీ సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చేసిన 'వైడీ వన్' (YD One) అల్ట్రా-లైట్ వెయిట్ వీల్చైర్లను దిల్లీలోని ఆర్మీ హాస్పిటల్ (రిసెర్చ్ అండ్ రిఫరల్)కు ఆదివారం అధికారికంగా అందజేసింది. ఈ కార్యక్రమం కింద మొత్తం 100 వీల్చైర్లను అందించనున్నారు. అందులో తొలి విడతగా 25 వీల్చైర్లు అందజేయగా, మిగిలిన 75 వీల్చైర్లను రానున్న నెలల్లో దశలవారీగా సరఫరా చేయనున్నట్లు ఐఐటీ మద్రాస్ వెల్లడించింది.
ఈ వీల్చైర్లు సాధారణంగా ఆసుపత్రుల్లో ఉపయోగించే సంప్రదాయ వీల్చైర్లలా కాకుండా, వినియోగదారులు స్వయంగా నడిపించుకునేలా రూపొందించారు. దీంతో ఆ వ్యక్తులు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా కదిలే అవకాశం ఉంటుంది. 'వైడీ వన్' వీల్చైర్లను ఐఐటీ మద్రాస్లోని టీటీకే సెంటర్ ఫర్ రిహాబిలిటేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ డివైస్ డెవలప్మెంట్ (ఆర్2డీ2) అభివృద్ధి చేసింది. ఐఐటీ మద్రాస్ ఇంక్యుబేషన్ సంస్థ అయిన థ్రైవ్ మొబిలిటీ ఈ వీల్చైర్ల తయారీ బాధ్యతలు చేపట్టింది. నాణ్యతలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను పాటిస్తూ, దిగుమతి చేసుకునే వీల్చైర్లతో పోలిస్తే తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
ఫిసర్వ్ సీఎస్ఆర్ నిధులతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం
ఐఐటీ మద్రాస్లో ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్గా, థ్రైవ్ మొబిలిటీలో హెడ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్గా పనిచేస్తున్న అడ్మిరల్ దీపక్ బన్సల్ (రిటైర్డ్) ఈ కార్యక్రమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమలు, సైనిక వ్యవస్థల మధ్య సమన్వయం పెంచి, అత్యవసరంగా అవసరమైన వారికి స్వదేశీ సహాయక సాంకేతికతలు అందేలా కృషి చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెల్లింపులు, ఆర్థిక సాంకేతిక సేవలు అందిస్తున్న ఫిసర్వ్ సంస్థ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులతో ఈ ప్రాజెక్టు అమలవుతోంది. స్వదేశీ పరిశోధన, సామాజిక బాధ్యత, సైనికుల పునరావాస అవసరాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చిన కార్యక్రమంగా దీనిని భావిస్తున్నారు.
'పరిశోధన నుంచి ప్రజల అవసరాలకు'
ఈ సందర్భంగా ఆర్మీ హాస్పిటల్ (ఆర్అండ్ఆర్) కమాండెంట్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అవినాశ్ దాస్ మాట్లాడుతూ, కదలిక అనేది వ్యక్తి గౌరవం, స్వాతంత్ర్యానికి మూలాధారమని అన్నారు. భారత్లోనే రూపొందించిన ఈ వీల్చైర్ల వల్ల కొంతమంది కుటుంబాలు స్వతంత్రంగా జీవించేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు. ఈ సహకారాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఐఐటీ మద్రాస్ అధ్యాపకులు, ఆర్2డీ2 కేంద్రానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ మణీశ్ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, దేశీయ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రపంచస్థాయి సహాయక పరికరాలను అభివృద్ధి చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. తమ పరిశోధన ప్రయోగశాలలకే పరిమితం కాకుండా దేశానికి సేవ చేసిన సైనికులకు ఉపయోగపడుతుండటం ఎంతో గర్వంగా ఉందని అన్నారు. ఫిసర్వ్ సీఎస్ఆర్ మద్దతుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద స్థాయిలో అమలు చేయగలుగుతున్నామని ఆయన తెలిపారు.
ఫిసర్వ్ గ్లోబల్ సర్వీసెస్ అధ్యక్షుడు సచిన్ కులకర్ణి మాట్లాడుతూ, సమాజానికి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూర్చే కార్యక్రమాలకు తమ సంస్థ కట్టుబడి ఉందన్నారు. భారత సాయుధ దళాల కోసం స్వదేశీ మొబిలిటీ పరిష్కారాలను అందించడంలో ఐఐటీ మద్రాస్తో భాగస్వామ్యం కావడం గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. థ్రైవ్ మొబిలిటీ సీఈఓ, సహ వ్యవస్థాపకుడు జస్టిన్ జెసుదాస్ మాట్లాడుతూ, భారతీయ వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ వీల్చైర్ను రూపొందించామని, ఇప్పుడు అది సాయుధ దళాల సిబ్బందికి చేరడం తమ ఉత్పత్తి లక్ష్యానికి గొప్ప గుర్తింపని చెప్పారు.
ఆర్2డీ2 సెంటర్ ప్రత్యేకత
ఐఐటీ మద్రాస్లోని టిటికె సెంటర్ ఫర్ రిహాబిలిటేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ డివైస్ డెవలప్మెంట్ (ఆర్2డీ2) తక్కువ ధరలో ప్రపంచ స్థాయి సహాయక సాంకేతిక పరికరాల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోంది. వైడీ వన్తో పాటు నియోఫ్లై యాక్టివ్ వీల్చైర్, నియోబోల్ట్ మోటరైజ్డ్ అటాచ్మెంట్, ప్లూటో-హెచ్ హ్యాండ్ రిహాబిలిటేషన్ రోబోట్ వంటి పరికరాలను అభివృద్ధి చేసింది.
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