చేయి కోల్పోయిన వారి కోసం AI హ్యాండ్​- ఐఐటీ కాన్పూర్ సరికొత్త ఆవిష్కరణ

రోజువారీ పనులు సులభం చేసే స్మార్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్- రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటు- రూ.65 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ధర- AI టెక్నాలజీతో అధునాతన ఫీచర్లు

Published : April 3, 2026 at 8:07 PM IST

IIT Kanpur Artificial Hand : చేతిని కోల్పోయిన వారు సాధారణ జీవితం గడపడం ఎంత కష్టమో తెలిసిందే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి వారికి ఉపయోగపడే విధంగా ఐఐటీ కాన్పూర్ శాస్త్రవేత్తలు సరికొత్త ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చారు. AI సాంకేతికత ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ కృత్రిమ చేయి వారి రోజువారీ జీవితాన్ని మరింత సులభతరం చేసేలా రూపొందించారు.

రెండు ప్రధాన వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి!
ఆ కృత్రిమ చేయిని ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని ఐఐటీ కాన్పూర్‌లోని ఇన్‌క్యూబేషన్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌లో అభివృద్ధి చేసిన స్టార్టప్ లైఫ్ అండ్ లింబ్ తయారు చేసింది. ఇప్పటికే ఈ ఉత్పత్తికి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా చేతిని కోల్పోయిన వారికి ఇది కొత్త ఆశలు నింపుతోంది. స్టార్టప్ ప్రతినిధి దివ్యాంశీ శర్మ వివరాల ప్రకారం, ఈ కృత్రిమ చేయిని రెండు ప్రధాన వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

AI టెక్నాలజీ వల్ల మరిన్ని ఫీచర్లు
అందులో మొదటిది బయో గ్లాస్ వేరియంట్. ఈ మోడల్‌లో మొత్తం 12 రకాల వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. సాధారణ మనిషి చేతి కదలికల మాదిరిగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్ కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే చేతిని వివిధ దిశల్లో తిప్పడం, వస్తువులను పట్టుకోవడం, రోజువారీ పనులు చేయడం వంటి పనులు సులభంగా చేయవచ్చు. ఈ కృత్రిమ చేయిలో ప్రత్యేకంగా AI టెక్నాలజీ వినియోగించడం వల్ల మరింత ఆధునిక ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. యూజర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా కదలికలను నియంత్రించగలగడం దీని ప్రత్యేకత. దీంతో వాడే వ్యక్తికి సహజమైన అనుభూతి కలిగేలా డిజైన్ చేశారు.

అవసరాలను బట్టి ధర మారుతుందట!
ధర విషయానికి వస్తే, బయో గ్లాస్ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.65,000గా నిర్ణయించారు. దీనికి 2 సంవత్సరాల వారంటీ కూడా అందిస్తున్నారు. మరోవైపు, అధునాతన ఫీచర్లతో కూడిన స్పెషల్ వేరియంట్ గరిష్ఠంగా రూ.5 లక్షల వరకు ఉండొచ్చు. వినియోగదారుల అవసరాలను బట్టి ధర మారుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఆవిష్కరణకు ఇప్పటికే పేటెంట్ కూడా లభించింది. దీంతో ఈ ఉత్పత్తి సాంకేతికంగా విశ్వసనీయత పొందింది. కొద్ది రోజుల క్రితం ఐఐటీ కాన్పూర్ క్యాంపస్‌లో నిర్వహించిన రెండు రోజుల స్టార్టప్ సమ్మిట్ అభివ్యక్తిలో ఈ కృత్రిమ చేయి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పాల్గొన్న వారు దీనిపై ప్రశంసలు కురిపించారు.

ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే కొంతకాలం సులభంగా!
ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు నగరాల్లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్ వినియోగంలోకి వస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రమాదాలు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల చేతిని కోల్పోయిన వారు దీని ద్వారా ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ఇది ఒక చార్జబుల్ డివైస్‌లా పనిచేస్తుంది. ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే కొంతకాలం సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వైద్య రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో, ఇటువంటి ఆవిష్కరణలు దివ్యాంగుల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

చేతిని కోల్పోయిన వారికి ఒక వరం
సాధారణ పనుల నుంచి ఉద్యోగ అవకాశాల వరకు, ఈ కృత్రిమ చేయి వారికి కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తోంది. ఐఐటీ కాన్పూర్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ AI ఆధారిత కృత్రిమ చేయి, చేతిని కోల్పోయిన వారికి ఒక వరంగా మారుతోంది. భవిష్యత్తులో మరింత తక్కువ ఖర్చుతో, ఇంకా అధునాతన ఫీచర్లతో ఈ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రావాలని నిపుణులు ఆశిస్తున్నారు.

