పేగు క్యాన్సర్ చికిత్సలో పురోగతి- వ్యాధి ప్రభావాన్ని తగ్గించగల ప్రొటీన్‌ను కనుగొన్న IIT కాన్పూర్ ప్రొఫెసర్

ఏటా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు తీస్తున్న పేగు క్యాన్సర్- ఈ వ్యాధి చికిత్సలో కీలక ఆవిష్కరణ చేసిన ఐఐటీ కాన్పూర్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్- పేగు క్యాన్సర్ ప్రభావాలను తటస్థీకరించగల ప్రోటీన్‌ను కనుగొన్న బుష్రా అతీక్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 3:01 PM IST

IIT Kanpur Intestine Cancer Medicine : ప్రస్తుత కాలంలో చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా పేగు క్యాన్సర్ కబళించేస్తోంది. ఈ వ్యాధి కారణంగా చాలా మంది మరణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐఐటీ కాన్పూర్‌ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ బుష్రా అతీఖ్ కీలక ఆవిష్కరణ చేశారు. పేగు క్యాన్సర్ ప్రభావాలను తటస్థీకరించగల ప్రొటీన్‌ను కనుగొన్నారు. పేగు క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఈ ప్రొటీన్ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని ఆమె భావిస్తున్నారు.

అసలేంటీ ఈ ప్రొటీన్?
ఐఐటీ కాన్పూర్‌లోని బయోలాజికల్ సైన్సెస్, బయో ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్‌ బుష్రా అతీఖ్ పెద్దపేగు క్యాన్సర్ వ్యాప్తిని వేగవంతం చేయడంతో పాటు, దాని చికిత్సలను కూడా నిష్ఫలం చేసే ఒక ప్రొటీన్‌పై పరిశోధన చేస్తున్నారు. డీకేసీ1 (DKC1) అనే ప్రొటీన్ క్యాన్సర్ కణాల వేగవంతమైన వృద్ధికి దోహదపడటమే కాకుండా, ఆ వ్యాధి చికిత్స సామర్థ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. అయితే బుష్రా అతీఖ్ చేపట్టిన ఈ ఆవిష్కరణ పేగు క్యాన్సర్‌కు చికిత్స చేసే విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. కాగా, ప్రొఫెసర్‌ బుష్రా అతీఖ్ చేసిన ఈ ఆవిష్కరణ ప్రతిష్టాత్మక జర్నల్ నేచర్ కమ్యూనికేషన్‌లో కూడా ప్రచురితమైంది.

పేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదకరమైన వ్యాధి : బుష్రా అతీఖ్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేగు క్యాన్సర్ కేసులు ఆందోళనకర స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయని ఐఐటీ కాన్పూర్ ప్రొఫెసర్ బుష్రా అతీఖ్ పేర్కొన్నారు. పేగు క్యాన్సర్ చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యాధి అని తెలిపారు. అనేక సందర్భాల్లో ఈ వ్యాధికి వైద్య చికిత్స తీసుకున్నప్పటికీ రోగులు కోలుకోలేకపోతున్నారని, ప్రాణాలు విడుస్తున్నారని చెప్పారు. ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు భవిష్యత్తులో పేగు క్యాన్సర్‌కి మరింత కచ్చితమైన, ప్రభావవంతమైన చికిత్సలు సాధ్యమవుతాయనే ఆశను రేకెత్తించాయని వెల్లడించారు.

ప్రొఫెసర్ బుష్రా పరిశోధన ప్రకారం
స్ఫింగోలిపిడ్ అనే ఒక నిర్దిష్ట రకమైన కొవ్వు (లిపిడ్)ను శరీరం సంశ్లేషణ చేయడంలో డీకేసీ1 అనే ప్రోటీన్ ఉపయోగపడుతుంది. అయితే శరీరంలో డీకేసీ1 స్థాయులు పెరిగినప్పుడు పేగు క్యాన్సర్ రోగులకు ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. డీకేసీ1 స్థాయిలు క్యాన్సర్ కణాలను మరింత బలంగా మారుస్తాయి. డీకేసీ1 స్థాయిలు పెరగడం వల్ల స్ఫింగోలిపిడ్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఇది నిర్దిష్ట లిపిడ్ల అధిక ఉత్పత్తికి దారితీస్తుంది. ఇవి క్యాన్సర్ కణాలను నిర్మూలించకుండా చురుకుగా నిరోధిస్తాయి. ఈ కారణంగానే చాలా మంది రోగులలో కీమోథెరపీ, ఇతర చికిత్సలు తక్కువ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

RNA ఇంటర్‌ఫెరెన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి డీకేసీ1 స్థాయులను తగ్గించిన వెంటనే, క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదల గణనీయంగా మందగించిందని తమ పరిశోధన బృందం ప్రయోగశాలలో గమనించిందని ప్రొఫెసర్ బుష్రా అతీక్ వివరించారు. దీనిని బట్టి డీకేసీ1ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే క్యాన్సర్ చికిత్స మరింత ప్రభావవంతంగా మారవచ్చని అర్థమైందని చెప్పారు. ఈ అధ్యయనంలో DKC1 స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్న రోగులలో క్యాన్సర్ మరింత ముదిరిన దశలో ఉన్నట్లు వెల్లడైందని తెలిపారు. ఈ ప్రోటీన్ రోగిలో వ్యాధిని వేగంగా వ్యాపింపజేస్తోందని చెప్పారు.

ఈ ఆవిష్కరణ క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఒక కొత్త మార్గాన్ని తెరవగలదని ఐఐటీ కాన్పూర్ ప్రొఫెసర్ బుష్రా విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు DKC1, దాని సంబంధిత స్ఫింగోలిపిడ్ జీవక్రియను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త ఔషధాలను అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేయవచ్చన్నారు. క్యాన్సర్ కేవలం జన్యువులు లేదా కణాల వ్యాధి మాత్రమే కాదని, అది శరీర జీవక్రియతో కూడా లోతుగా ముడిపడి ఉందని ఈ పరిశోధన స్పష్టం చేసిందని వెల్లడించారు.

పలు అవార్డులు సొంతం
బుష్రా అతీఖ్ ఐఐటీ కాన్పూర్‌లోని బయోలాజికల్ సైన్సెస్, బయో ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్‌. ఆమె అంకాలజీ, మాలిక్యులర్ అంకాలజీలో నిపుణురాలు. బుష్రా అతీక్‌కు 2020వ సంవత్సరంలో శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ బహుమతి లభించింది. భారత బయోటెక్నాలజీ విభాగం నుంచి ఎస్. రామచంద్రన్ జాతీయ బయోసైన్స్ అవార్డు (2020–21)ను పొందారు. ఐసీఎంఆర్ నుంచి బసంతి దేవి అమీర్ చంద్ ప్రైజ్ (2019)ను దక్కించుకున్నారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ బుష్రా అతీక్‌కు సీఎన్ఆర్ రావు ఫ్యాకల్టీ అవార్డు (2019)ను బుష్రా అతీఖ్‌కు అందించింది.

