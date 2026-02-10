ETV Bharat / bharat

ఐఐటీ కాన్పూర్​కు రూ.13.40 కోట్ల విరాళం- 1976 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థుల​ దాతృత్వం

ఐఐటీ కాన్పూర్​ 1976 బ్యాచ్​కు 50 వసంతాలు పూర్తి- ఆత్మీయ సమ్మేళనంతో స్వర్ణోత్సవ వేడుకల నిర్వహణ- దేశ, విదేశాల నుంచి తిరిగి క్యాంపస్​కు చేరుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు

IIT KANPUR 1976 BATCH DONATION
IIT KANPUR 1976 BATCH DONATION (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 10, 2026 at 7:07 PM IST

Old Students Donation IIT Kanpur : ఇండియన్​ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ(ఐఐటీ) కాన్పూర్​లో 1976 బ్యాచ్​కు చెందిన విద్యార్థులు తమ కళాశాల పట్ల దాతృత్వం చాటుకున్నారు. ఆ క్యాంపస్​లో చదివి 50 వసంతాలు పూర్తయిన సందర్భంగా, ఆ పూర్వ విద్యార్థులు స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తమ కళాశాలకు ఏకంగా రూ. 13.40 కోట్ల విరాళం అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ బ్యాచ్​కు సంబంధించిన వారంతా ఉద్యోగాల రీత్యా దేశ, విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. తమ 50 ఏళ్ల కిందటి విద్యార్థి జీవితాల జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకునేలా తిరిగి అందరూ అక్కడికి చేరుకుని ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు.

భావితరాలను బలోపేతం చేసేలా
పూర్వ విద్యార్థులు 50 వసంతాల స్వర్ణోత్సవ వేడుకలను వైభవంగా జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమంలో ఐఐటీ కాన్పూర్ డైరెక్టర్​, ప్రొఫెసర్ మణీంద్ర అగర్వాల్​ మాట్లాడుతూ, "ఐఐటీ పూర్వ విద్యార్థులు తాము సాధించిన విజయాలు, పాటించే విలువల పట్ల గర్వంగా ఉంది. ఈ 1976 బ్యాచ్ ఆత్మీయ సమ్మేళనం, స్వర్ణోత్సవ వేడుకలు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విజయంగా మాత్రమే పరిగణించం. ఈ కాలేజ్​ పట్ల వారి శాశ్వత సంబంధాన్ని కూడా ఇది సూచిస్తుంది. క్యాంపస్​ పురోగతి కోసం పాటు పడుతూ, దీనికోసం మద్దతు తెలుపుతున్న వారి నిబద్ధత,​ భవిష్యత్​ తరాల కోసం ఐఐటీ కాన్పూర్​ విద్యా, సంస్థాగత వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది" అని ఆయన పూర్వ విద్యార్థులను కొనియాడారు.

reunion of batch 1976 of IIT kanpur
గ్రూప్ ఫొటో దిగిన 1976 బ్యాచ్​కు చెందిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)

సమన్వయం, సమష్టి కృషితో!
కాన్పూర్​ ఐఐటీ క్యాంపస్​లో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి వితరణ అందించిన విద్యార్థులు తమ సమష్టి కృషి, అందరి సమన్వయాన్ని తెలుపుతూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఇది తమ బ్యాచ్​ పట్ల సమష్టి సహకారం, కృతజ్ఞతా భావం, తమ కళాశాల నిరంతర పురోగతికి దోహదపడాలనే వారి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ మేరకు స్వర్ణోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రొఫెసర్​ అమీ కర్కరే కూడా మాట్లాడుతూ, "ఐఐటీ కాన్పూర్​కు పూర్వ విద్యార్థుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. ఇప్పుడు 1976 బ్యాచ్​ వారి క్యాంపస్​ పట్ల చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధికై వారు చేస్తున్న కృషి ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయి" అని ఆయన తమ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

నేటి తరం విద్యార్థులను ప్రేరేపించేలా!
ఎక్కడెక్కడో స్థిరపడి, అనూహ్యంగా 50 ఏళ్ల తర్వాత తిరిగి కలుసుకుంటున్న విద్యార్థుల చరిత్రాత్మక ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఎంతో ప్రత్యేకమని ప్రొఫెసర్ అమీ కర్కరే అన్నారు. వారికి జీవితాన్నిచ్చిన కళాశాలకు ఉదారమైన సహకారాన్ని అందిస్తున్న వారి అభిమానం బాధ్యతను తెలియజేస్తుందన్నారు. ఈ తరహా ప్రోత్సాహంతో రాబోయే విద్యార్థులకు మరిన్ని అవకాశాలు, అధ్యాపక నైపుణ్యం మరింత మెరుగుపరిచేలా చేస్తాయని ఆయన వివరించారు. నేటి కొత్త తరం విద్యార్థులకు కాలేజ్​తో అనుసంధానంగా ఉండేందుకు ప్రేరేపిస్తుందని ప్రొఫెసర్​ తెలిపారు.

తరగతి గదిలో సెల్ఫీలు దిగుతూ!
క్యాంపస్​ను వీడి 50 సంవత్సరాల తర్వాత, తిరిగి ఇన్​స్టిట్యూట్​లో కలుసుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు ముందుగా, తమ తరగతి గదిని వీక్షించారు. అక్కడ తమ జ్ఞాపకాలు, అనుభూతులతో విద్యార్థి జీవితాన్ని మళ్లీ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ ఆనంద క్షణాల్ని నెమరేసుకునేలా, వారి మొబైల్​ ఫోన్లలో సెల్ఫీలు దిగి, జ్ఞాపకాలను పదిలంగా భద్రపరుచుకున్నారు. వారు ఆ కాలేజ్​లో చదివి 50 ఏళ్లు గడిచిపోయాయని, దీన్ని నమ్మలేకపోతున్నామని అన్నారు. ఐఐటీ కాన్పూర్ తరహా లాంటి క్యాంపస్​ మరెక్కడా లేదని వారు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

మరో బ్యాచ్​ విద్యార్థులూ!
ఇదే కాలేజ్​కు చెందిన 1980 బ్యాచ్ విద్యార్థులు కూడా గతేడాది తమ 45వ అపూర్వ సమ్మేళనం సందర్భంగా క్యాంపస్‌లో అభివృద్ధి కార్యకలాపాల కోసం రూ. 4.2 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. 63 మంది పూర్వ విద్యార్థులు కలిసి వారి ఇన్​స్టిట్యూట్​ నిరంతర పురోగతికి దోహదపడటానికి ఈ డొనేషన్​తో వారి దాతృత్వాన్ని చాటుకున్నారు.

