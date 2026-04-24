క్యాన్సర్పై పోరులో ఐఐటీ జోధ్పుర్ ముందడుగు- నానోటెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసిన సైంటిస్టులు
Published : April 24, 2026 at 3:01 PM IST
Early Cancer Detection Technology : క్యాన్సర్పై పోరులో ఐఐటీ జోధ్పుర్ కీలక ముందడుగు వేసింది. ఆ సంస్థలోని శాస్త్రవేత్తలు ఒక విప్లవాత్మక ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికత 'థెరనోస్టిక్స్'ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ సాంకేతికత వ్యాధులను ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ నిర్ధరణ, చికిత్స చేసే విధానాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చేస్తుందని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 'థెరనోస్టిక్స్' ద్వారా వైద్యులు వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించి మరింత కచ్చితత్వంతో రోగికి చికిత్స అందించగలుగుతారు. అందుకోసం ఐఐటి జోధ్పుర్లోని నానోమెడ్ ల్యాబ్లో అత్యంత సూక్ష్మమైన, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన నానోమెటీరియల్స్ను ఉపయోగించారు.
నేరుగా వ్యాధి ప్రభావిత ప్రాంతాలకు మందులు
ఈ నానోమెటీరియల్స్ను మానవ శరీరంలో అత్యంత కచ్చితత్వంతో ప్రయాణించేలా రూపొందించారు. ఈ సూక్ష్మ పదార్థాలు వ్యాధిగ్రస్త కణాలను గుర్తించగలవు. వ్యాధి ప్రభావిత ప్రాంతాలకు నేరుగా మందులను అందించగలవు. అలాగే రోగి శరీరం చికిత్సకు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తుందని పర్యవేక్షించగలవు. క్యాన్సర్పై పోరాటంలో ఈ పరిశోధన ఆశాజనకంగా ఉంది. ఎందుకంటే కచ్చితమైన లక్ష్య నిర్దేశం క్యాన్సర్ దుష్ప్రభావాలను తగ్గిస్తూ ఫలితాలను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రత్యేకంగా క్యాన్సర్ కణాలను నియంత్రించడం, నిర్మూలించడంపై సైంటిస్టులు దృష్టి కేంద్రీకరించారు. నానోమెటీరియల్స్ను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ప్రపంచంలోని అత్యంత క్లిష్టమైన వైద్య సవాళ్లలో కొన్నింటిని పరిష్కరించడంపై ఫోకస్ పెట్టారు.
బయోమిమెటిక్ నానో క్యారియర్లు డెవలప్
బయోసైన్స్ అండ్ బయో ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, మెడ్టెక్ సెంటర్కు అనుబంధ అధ్యాపకుడైన డాక్టర్ రవిరాజ్ వంకాయల ఈ ప్రయోగానికి మార్గదర్శకత్వం వహించారు. థెరనోస్టిక్స్ రంగంలో రవిరాజ్ బృందం చేస్తున్న పరిశోధనలు, కృషి వైద్య రంగంలో కీలక మైలురాయిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. పరిశోధకులు మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, బ్లాక్ ఫాస్ఫరస్, బోరోఫేన్ వంటి తదుపరి తరం ద్విమితీయ నానోపదార్థాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. తరచుగా టినీ సూపర్ హీరోస్గా పిలిచే ఈ అధునాతన పదార్థాలు రోగ నిర్ధారణ కారకాలుగా పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా మందులను నేరుగా రోగి వ్యాధిగ్రస్త కణాలకు అందించగలవు. ప్రకృతి నుంచి ప్రేరణ పొంది పరిశోధకులు బయోమిమెటిక్ నానో క్యారియర్లను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఈ సూక్ష్మ డెలివరీ వ్యవస్థలు శరీరం సహజ రోగనిరోధక వ్యవస్థను దాటి, ఔషధాలను కచ్చితంగా లక్షిత ప్రదేశాలకు అందిస్తాయి. ఈ లక్షిత విధానం చికిత్స సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. ఔషధాల అవాంఛిత దుష్ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది.
క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేయడంలో కీలక పాత్ర
ఈ పరిశోధనలో అత్యంత ఆసక్తికర అంశాలలో ఒకటి ఫోటోథెరనోస్టిక్స్. ఇది ఏకకాలంలో రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స, పర్యవేక్షణ కోసం కాంతి, నానోటెక్నాలజీని మిళితం చేస్తుంది. నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంతిని ఉపయోగించి ఈ నానోపదార్థాలు స్థానికంగా వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ కారకాలను సృష్టిస్తాయి. నియంత్రిత పద్ధతిలో ఔషధాలను విడుదల చేస్తాయి. తద్వారా క్యాన్సర్ కణాలను కచ్చితత్వంతో నాశనం చేయవచ్చు. నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కాంతిని జీవ కణజాలాలలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోగలదు. కాబట్టి ఈ సాంకేతికతకు వైద్యరంగంలో అపారమైన విలువ ఉంటుంది.
'కంటికి కనిపించని పదార్థాలతో పనిచేస్తున్నాం'
తాము కంటికి కనిపించని పదార్థాలు (మెటీరియల్స్)తో పనిచేస్తున్నామని ఐఐటీ జోధ్పుర్ డాక్టర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ రవిరాజ్ వంకాయల తెలిపారు. కానీ ఈ చిన్న పదార్థాలు జీవితాలనే మార్చివేయగలవని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించి, వాటికి కచ్చితమైన చికిత్సను అందించగల స్మార్ట్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడం, తద్వారా రోగులపై ఆర్థిక, మానసిక భారాన్ని తగ్గించడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రతి వ్యక్తికీ అనుగుణంగా ఉండే వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సంరక్షణను అందించడమే తమ టార్గెట్ అని స్పష్టం చేశారు. నానోటెక్నాలజీ ద్వారా ఐఐటీ జోధ్పుర్ మరింత ప్రభావవంతమైన, రోగుల జీవన నాణ్యతను గణనీయంగా మెరుగుపరచగల చికిత్సల దిశగా అడుగులు వేస్తోందని అన్నారు.