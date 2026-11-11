ఐఐటీ జోధ్పుర్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- 1000 డిగ్రీల వేడిని తట్టుకునే మెటల్ తయారీ
IIT Jodhpur High-temperature metal alloy : ఐఐటీ జోధ్పుర్ పరిశోధకులు రక్షణ, అంతరిక్ష, విమానయాన రంగాలకు ఉపయోగపడే వినూత్న ఆవిష్కరణ చేశారు. పరిశోధన వివరాలు అంతర్జాతీయ జర్నల్ మెటీరియల్స్ అండ్ డిసైన్లో ప్రచురితమయ్యాయి.
Published : November 11, 2026 at 8:25 AM IST
భారత రక్షణ, అంతరిక్ష, విమానయాన రంగాలకు ఉపయోగపడే అద్భుతమైన సాంకేతికతను ఐఐటీ జోధ్పుర్ పరిశోధకులు ఆవిష్కరించారు. 1,000 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తీవ్రమైన వేడిని తట్టుకోగల అత్యంత తేలికైన, బలమైన లోహపు మిశ్రమాన్ని వారు తయారుచేశారు. మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సౌరభ్ నేనే నేతృత్వంలోని బృందం ఈ పరిశోధన చేసింది. ఈ వివరాలు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్ మెటీరియల్స్ అండ్ డిసైన్లో ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ పరిశోధనా బృందంలో డాక్టర్ ధర్మేంద్ర యాదవ్, డాక్టర్ అక్షత్ దత్తా, పీహెచ్డీ స్కాలర్ ఆదిత్య బాల్పాండే ఉన్నారు.
అంతరిక్ష రాకెట్ ఇంజన్లు, హైపర్సోనిక్ వాహనాలు, యుద్ధ విమానాల్లో వాడే లోహాలు సాధారణంగా తీవ్రమైన వేడిని తట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే సంప్రదాయకంగా వాడే అధిక ఉష్ణోగ్రత లోహాలు చాలా బరువుగా ఉంటాయి. సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాటిని కోరుకున్న ఆకారంలో మలచడం చాలా కష్టం. పైగా విపరీతమైన వేడి వద్ద గాలిలోని ఆక్సిజన్ కారణంగా వాటి ఉపరితలంపై ఆక్సీకరణం జరిగి లోహం త్వరగా క్షీణించిపోతుంది. ఈ సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారంగా ఐఐటీ జోధ్పుర్ పరిశోధకులు 'కాంప్లెక్స్ లీన్ అలాయ్ (సీఎల్ఏ)' డిజైన్ సాంకేతికతను ఉపయోగించిన లోహ మిశ్రమాన్ని తయారు చేశారు. ఇందులో భారీ, ఖరీదైన మూలకాల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తూ వివిధ ధాతువులను సరైన నిష్పత్తిలో సమ్మేళనం చేశారు. ఈ నూతన లోహ మిశ్రమాన్ని 'నయోబియం ఆధారిత రిఫ్రాక్టరీ కాంప్లెక్స్ లీన్ అలాయ్ (ఆర్ సీఎల్ఏ)' గా చెప్తారు.
నూతన లోహ మిశ్రమం ప్రత్యేకతలు
ఈ కొత్త మిశ్రమం సాంద్రత కేవలం 7.6 గ్రాములు/క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం విస్తృతంగా వాడుకలో ఉన్న సీ-103, డబ్ల్యూసీ3009 వంటి నయోబియం ఆధారిత మిశ్రమాల సాంద్రత 9 నుంచి 12 గ్రాములు/క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ వరకు ఉంటుంది. వాటితో పోలిస్తే కొత్త లోహం ఎంతో తేలికైనది. విమానయాన, రక్షణ రంగాల్లో లోహ బరువు తగ్గడం వల్ల ఇంధన ఆదా పెరగడమే కాకుండా, ఎక్కువ బరువున్న పేలోడ్ను సులువుగా తీసుకెళ్లేందుకు వీలవుతుంది.
ఈ లోహాన్ని నిరంతరం 24 గంటల పాటు 1,000 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచి నాణ్యతా పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ వ్యవధిలో ఆక్సీకరణం వల్ల లోహం బరువులో చదరపు సెంటీమీటర్కు కేవలం 43.48 మిల్లీగ్రాముల పెరుగుదల మాత్రమే కనిపించింది. సరిగ్గా ఇదే పరీక్షలో సాంప్రదాయ సీ-103 మిశ్రమంలో ఈ పెరుగుదల 258 మిల్లీగ్రాములుగా ఉంది. అంటే కొత్త మిశ్రమం ఆక్సీకరణను నిరోధించడంలో దాదాపు 6 రెట్లు మెరుగైన పనితీరు కనబరిచింది. తీవ్రమైన వేడి తగిలినప్పుడు లోహం ఉపరితలంపై ఒక పటిష్టమైన రక్షణ పొర ఏర్పడి ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుందని డాక్టర్ సౌరభ్ నేనే తెలిపారు. మిశ్రమ లోహం తీవ్రమైన వేడిని తట్టుకోవడమే కాకుండా సాధారణ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కూడా బలమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదని పరిశోధకులు చెప్పారు. పీడనం వల్ల కలిగే ఆకార మార్పును సుమారు 29 శాతం వరకు ఇది తట్టుకోగలదు.
ఈ మిశ్రమాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించేవి ఇవే
హైపర్సోనిక్ వాహనాల్లో ఈ మిశ్రమాన్ని వినియోగించవచ్చు. ధ్వని వేగాన్ని మించిన వేగంతో ప్రయాణించే క్షిపణులు, వాహనాల్లో కీలక విడిభాగాలకు వాడొచ్చు. అంతరిక్షం నుంచి తిరిగి భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించే ఉపగ్రహాలు, వ్యోమనౌకల తయారీలో కూడా వినియోగించవచ్చు. రాకెట్ నాజిల్స్, అధిక వేడి ఉత్పత్తయ్యే ఇంజిన్ భాగాల తయారీలో, భవిష్యత్ తరం యుద్ధ విమానాలు, వ్యూహాత్మక ఆయుధ వ్యవస్థల రూపకల్పనలో ఈ మిశ్రమాన్ని వాడొచ్చని పరిశోధకులు వివరించారు.
'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' దిశగా
ఈ ఆవిష్కరణలోని విశేషమేమిటంటే, లోహం ఆకృతి ఆలోచన, నమూనా రూపకల్పన నుంచి ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్, పరీక్షల వరకు అన్ని దశలను పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఐఐటీ జోధ్పూర్ ప్రాంగణంలోనే నిర్వహించారు. ఏ విదేశీ సంస్థ సహకారం లేకుండా రూపుదిద్దుకున్న ఈ పరిజ్ఞానం, సంక్లిష్ట మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో భారత స్వయంసమృద్ధికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.