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సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండానే బలమైన బ్లాకుల రెడీ! పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో సరికొత్త విప్లవం

సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండా పేవర్ బ్లాకుల తయారీ- ఐఐటీ ఐఎస్ఎం ధన్‌బాద్ పరిశోధకులకు పేటెంట్- నాలుగు రకాల పారిశ్రామిక వ్యర్థాల వినియోగం

Cement Free Paver Blocks IIT ISM
Cement Free Paver Blocks IIT ISM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 8:18 PM IST

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Cement Free Paver Blocks IIT ISM : పారిశ్రామిక వ్యర్థాల్ని పర్యావరణానికి భారంగా కాకుండా నిర్మాణ రంగానికి ఉపయోగపడేలా ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ధన్‌బాద్ పరిశోధకులు ఒక సరికొత్త సాంకేతికతను కనిపెట్టారు. ఇందులో అస్సలు సిమెంట్ వాడకుండా, కేవలం ఫ్యాక్టరీ వ్యర్థాలతోనే అత్యంత గట్టిదనం (హై స్ట్రెంత్) కలిగిన పేవర్ బ్లాకులు (కాంక్రీట్ ఇటుకలు) తయారు చేశారు. ఈ సరికొత్త ఆవిష్కరణకు 2026 జులైలో అధికారికంగా భారత ప్రభుత్వం నుంచి పేటెంట్ లభించింది. ఈ పరిశోధనను సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ సతద్రు దాస్ అధికారి, పరిశోధక విద్యార్థి దీపాంశు జైన్ రూపొందించారు. ఈ సాంకేతికత పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా నిర్మాణ రంగానికి కొత్త దారిని చూపుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

భారత్‌లో 2015లో సుమారు 270 మిలియన్ టన్నుల సిమెంట్ ఉత్పత్తి కాగా, 2025 నాటికి అది 453 మిలియన్ టన్నులకు పెరిగింది. అంటే పదేళ్లలోనే దాదాపు 68 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలువడే మొత్తం కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ (CO2) ఉద్గారాల్లో దాదాపు 7 శాతం సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ నుంచే వస్తున్నాయి. అదనంగా నది ఇసుక, సహజ రాళ్ల వినియోగం కూడా పర్యావరణంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ సమస్యలకు ప్రత్యామ్నాయంగానే ఐఐటీ- ఐఎస్ఎం ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసింది.

Cement Free Paver Blocks IIT ISM
సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండానే బలమైన పేవర్ బ్లాకుల ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

నాలుగు రకాల పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో తయారీ
ఈ సరికొత్త సాంకేతికతలో నాలుగు రకాల పారిశ్రామిక, ఖనిజ వ్యర్థాల్ని ముడి పదార్థాలుగా వినియోగించారు. మైథన్ పవర్ లిమిటెడ్ నుంచి ఫ్లై యాష్, దుర్గాపూర్ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి జీజీబీఎస్ (గ్రౌండ్ గ్రాన్యులేటెడ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ స్లాగ్), ధన్‌బాద్ రాక్ క్రషింగ్ ప్లాంట్ల నుంచి బసాల్ట్ వ్యర్థాల ధూళి (BWD- బసాల్ట్ వేస్ట్ డస్ట్), జంషెడ్‌పూర్ టాటా స్టీల్ నుంచి బీఓఎఫ్ స్టీల్ స్లాగ్ వాడారు. ఇక్కడ ఫ్లై యాష్, జీజీబీఎస్ బైండర్‌గా పనిచేస్తే, బసాల్ట్ వ్యర్థాల ధూళి నది ఇసుకకు ప్రత్యామ్నాయంగా, బీఓఎఫ్ స్టీల్ స్లాగ్ సహజ రాళ్లకు బదులుగా ఉపయోగించారు. దీంతో సహజ వనరులైన రాళ్లు, ఇసుకపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం దాదాపుగా ఉండదు.

Cement Free Paver Blocks IIT ISM
సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండానే బలమైన పేవర్ బ్లాకుల ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

చాలా ఈజీ- నీరు, విద్యుత్ ఆదా
సాధారణ జియోపాలిమర్ సాంకేతికతలో ప్రమాదరక లిక్విడ్ కెమికల్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. కానీ ఈ విధానంలో సోడియం మెటాసిలికేట్ పెంటాహైడ్రేట్ (SMSP) అనే డ్రై యాక్టివేటర్‌ను ఉపయోగించారు. దీంతో తయారీ ప్రక్రియ మరింత సురక్షితంగా, సులభంగా, పారిశ్రామికంగా ఉత్పత్తి చేసేందుకు అనుకూలంగా మారింది. సాధారణంగా సిమెంట్ ఇటుకలు, లేదా బ్లాకుల్ని తయారుచేశాక వాటిని రోజుల తరబడి నీటి ట్యాంకుల్లో క్యూరింగ్ చేయాలి లేదా వేడి చేయాలి. కానీ ఈ వ్యర్థాలతో చేసే బ్లాకులకు ఎలాంటి నీటి క్యూరింగ్ లేదా భట్టీల్లో వేడి చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రత వద్దే (25 డిగ్రీ సెల్సియస్) 20 నుంచి 24 గంటల్లో ఇవి తయారవుతాయి. దీని వల్ల నీరు, విద్యుత్ రెండింటి వినియోగం తగ్గడంతో భారీగా ఆదా అవుతాయి. పరిశోధకులు రెండు నమూనాలపై పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ రెండింట్లోనూ కొత్త పేవర్ బ్లాకులు సంప్రదాయ సిమెంట్ బ్లాకుల కంటే ఎక్కువ బలం కలిగి ఉన్నట్లు తేలింది.

Cement Free Paver Blocks IIT ISM
సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండానే బలమైన పేవర్ బ్లాకుల ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

వీటిని ఎక్కడ ఉపయోగించవచ్చు?
ఈ పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో తయారయ్యే పేవర్ బ్లాకుల్ని పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, ఫుట్‌పాత్‌లు, స్కూల్ లేదా కాలేజ్ క్యాంపస్‌లు, ఇండస్ట్రియల్ యార్డులు, గిడ్డంగులు, తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే రహదారులు, స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులు, రైల్వే స్టేషన్లు, ప్రభుత్వ నిర్మాణ పనుల్లో వినియోగించవచ్చని పరిశోధకులు తెలిపారు.

Cement Free Paver Blocks IIT ISM
సిమెంట్, ఇసుక, రాళ్లు లేకుండానే బలమైన పేవర్ బ్లాకుల ఆవిష్కరణ (ETV Bharat)

ధన్‌బాద్ ప్రాంతంలో బొగ్గు, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు, స్టీల్ పరిశ్రమలు, మైనింగ్ కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రతి ఏడాదీ భారీగా ఫ్లై యాష్, స్టీల్ స్లాగ్, రాక్ క్రషింగ్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఆ వ్యర్థాలతోనే ఇప్పుడు విలువైన కాంక్రీట్ బ్లాక్స్‌ సులభంగా తయారవుతున్నాయి. ఈ సాంకేతికతను విస్తృతంగా అమలు చేస్తే సిమెంట్ వినియోగం తగ్గి కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. నది ఇసుక, సహజ రాళ్ల వినియోగం తగ్గడంతో ప్రకృతి వనరులు సురక్షితంగా ఉంటాయి. పారిశ్రామిక వ్యర్థాల నిర్వహణ సమస్య తగ్గడమే కాకుండా వెస్ట్ టు వెల్త్‌కు ఇది మంచి ఊతం ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Cement Free Paver Blocks IIT ISM
ఐఐటీ ఐఎస్ఎం ధన్‌బాద్ పరిశోధకులకు పేటెంట్ (ETV Bharat)

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