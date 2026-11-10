సైనికుల రక్షణ కోసం ఐఐటీ దిల్లీ అద్భుత ఆవిష్కరణ- తేలికైన 'స్మార్ట్ బాడీ ఆర్మర్' అభివృద్ధి
Smart Body Armour For Army : దేశాన్ని రక్షించే జవాన్ల కోసం ఐఐటీ దిల్లీ పరిశోధకులు ఒక సరికొత్త తేలికపాటి, సౌకర్యవంతమైన స్మార్ట్ బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్ను డెవలప్ చేశారు.
Published : November 10, 2026 at 1:56 PM IST
దేశ రక్షణ కోసం సరిహద్దుల్లో మోహరించే సైనికులకు బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్ అనేది ఒక అత్యవసర రక్షణ కవచంగా పనిచేస్తుంది. అయితే విధి నిర్వహణలో భాగంగా బరువైన బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్ను ఎక్కువ సేపు ధరించడం జవాన్లకు పెద్ద సవాల్గా మారుతోంది. ఈ జాకెట్ అధిక బరువు సైనికుల కదలికలు, పని సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ఐఐటీ దిల్లీ పరిశోధకులు కీలక ఆవిష్కరణ చేశారు. తేలికపాటి, సులభంగా వంగే 'స్మార్ బాడీ ఆర్మర్'(రక్షణ కవచాన్ని)ను అభివృద్ధి చేశారు. సాధారణంగా వాడే బరువైన లోహ ఆధారిత బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్లతో పోలిస్తే ఈ ఆధునిక రక్షణ కవచంలో సరికొత్త టెక్స్టైల్ భాగాలు, స్మార్ట్ మెటీరియల్స్ను వాడారు.
డీఆర్డీఓ సహకారంతో
డీఆర్డీఓ సహకారంతో ఐఐటీ దిల్లీలోని టెక్స్టైల్ అండ్ ఫైబర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం పరిశోధకులు ఈ సరికొత్త బులెట్ప్రూఫ్ జాకెట్లను డెవలప్ చేశారు. సైనికుల భద్రతను పెంపొందిస్తూనే, వారు సుదీర్ఘకాలం పాటు అసౌకర్యం లేకుండా ధరించేలా ఈ తేలికపాటి రక్షణ కవచాన్ని రూపొందించారు. ఈ జాకెట్ బరువు సుమారు 1.8 కిలోగ్రాములే. దీనివల్ల దేశ రక్షణ విధుల్లో ఉండే సిబ్బంది వేగంగా కదలడానికి, అలసట లేకుండా ఎక్కువ సమయం ధరించడానికి వీలు అవుతుంది. ఒక్కో జాకెట్ తయారీ అంచనా వ్యయం రూ. 25,000-రూ. 30,000.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఐఐటీ దిల్లీలోని టెక్స్టైల్ అండ్ ఫైబర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ఎం.టెక్ రెండో సంవత్సరం విద్యార్థి, పరిశోధకుల్లో ఒకరైన అర్జనిత్ దే సంప్రదాయ బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్లు బరువు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సైనికులు ఎక్కువ సమయం వాటిని ధరించి విధులు నిర్వహించడం కష్టంగా మారుతోందని గమనించారు. ఈ క్రమంలో తమ బృందంతో కలిసి సైనికులకు రక్షణతో పాటు సౌకర్యాన్ని అందించే బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్లను తయారుచేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకోసం 'స్మార్ బాడీ ఆర్మర్' తయారీలో డైనీమాతో చేసిన యూనిడైరెక్షనల్ (UD) లామినేట్ను వాడారు. అలాగే ఈ కవచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఫీచర్ 'షియర్-థికనింగ్ ఫ్లూయిడ్'. దీనిని నాన్-న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ అని కూడా అంటారు. దీనిపై పడే ఒత్తిడిని బట్టి ఈ ద్రవం స్వభావం మారుతుంటుంది. దీనిపై అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన ఒత్తిడి లేదా బలమైన ప్రభావం పడినప్పుడు ఇది అత్యంత కఠినంగా ఘనపదార్థంలా మారి బుల్లెట్లను లేదా దాడులను నిరోధిస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్లో బరువు అనేది ఒక కీలకమైన అంశమని అర్జనిత్ దే తెలిపారు. ఈ కవచం బరువు సుమారు 1.8 కిలోగ్రాములు ఉంటుందని చెప్పారు. ఒక్కో జాకెట్ తయారీకి సుమారు రూ.25,000-రూ.30,000 వరకు ఖర్చు అవుతుందని పేర్కొన్నారు. తేలికైన, అనువైన రక్షణ కవచాలు సైనికుల పనితీరును మరింత పెంచుతాయని అన్నారు. ముఖ్యంగా విధి నిర్వహణలో ఎక్కువసేపు బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్ ధరించాల్సిన పరిస్థితులలో స్మార్ బాడీ ఆర్మర్ జవాన్లకు బాగా ఉపయోగపడుతుందన్నారు. భద్రతపై ఎటువంటి రాజీ పడకుండా ఈ రక్షణ కవచాన్ని తయారు చేశామని వివరించారు. చండీగఢ్లోని టెర్మినల్ బాలిస్టిక్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ(TBRL)లో నిర్దేశిత నిబంధనల ప్రకారం 9mm బుల్లెట్లను ఉపయోగించి ఈ ప్యానెల్స్ను పరీక్షిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
"బుల్లెట్ తగిలినప్పుడు జరిగే మార్పులను, బ్యాక్-ఫేస్ డిఫార్మేషన్ (బుల్లెట్ తగిలిన వైపునకు వ్యతిరేక దిశలో వచ్చే వంపు)ను ఈ పరీక్ష ద్వారా అంచనా వేస్తారు. రక్షణ పదార్థం బుల్లెట్ ప్రభావాన్ని ఎలా అడ్డుకుంటుంది? లేదా తగ్గిస్తుంది? అని గమనించడం ఈ పరీక్ష ముఖ్య ఉద్దేశం. మా బృందం కేవలం బుల్లెట్ప్రూఫ్ జాకెట్లకే పరిమితం కాకుండా కత్తులతో చేసే దాడుల నుంచి రక్షణ కల్పించే ఆర్మర్పై కూడా పరిశోధనలు చేస్తోంది. విభిన్నమైన, నిర్దిష్టమైన అవసరాలకు అనుగుణంగా రక్షణ పరికరాలను తయారు చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం." అని అర్జనిత్ దే పేర్కొన్నారు.
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