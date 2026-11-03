ఆసియా టాప్- 100 వర్సిటీల్లో ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు, 5 ఐఐటీలు- కానీ పడిపోయిన ర్యాంకులు!
QS Asia University Rankings : క్యూఎస్ ఆసియా యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో బెంగళూరు ఐఐఎస్సీతో పాటుగా మరో ఐదు ఐఐటీలు టాప్- 100 లో నిలిచాయి. అయితే గతేడాదితో పోలిస్తే ర్యాంకులు పడిపోయాయి.
Published : November 3, 2026 at 9:18 PM IST
అంతర్జాతీయ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో భారత ఉన్నత విద్యా సంస్థలు మరోసారి సత్తా చాటాయి. లండన్కు చెందిన ప్రసిద్ధ సంస్థ క్వాక్వారెల్లీ సైమండ్స్ (QS) మంగళవారం రోజు ఆసియాలో అత్యుత్తమ విశ్వవిద్యాలయాల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇందులో టాప్- 100లో భారతదేశం నుంచి ఐఐఎస్సీ బెంగళూరుతో పాటు ఐదు ఐఐటీలు మరోసారి చోటు దక్కించుకున్నాయి. అయితే వీటిల్లో ఏ ఒక్కటీ గతేడాదితో పోలిస్తే తమ స్థానాల్ని మెరుగుపర్చుకోలేకపోయాయి. అంటే గతేడాది కంటే దిగువ స్థానాలకు పడిపోయాయి. ఇందులో భారత్ నుంచి భారత్లో అత్యుత్తమ ర్యాంక్ సాధించిన విద్యా సంస్థగా ఐఐటీ దిల్లీ నిలిచింది. ఆసియా మొత్తంలో ఇది 66వ స్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది 59 వ ర్యాంకులో ఉండగా ఈసారి 7 స్థానాలు దిగజారింది.
అయితే ఈసారి ర్యాంకింగ్స్లో భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాల ప్రాతినిధ్యం పెరిగింది. మొత్తంగా ఈసారి 325 భారతీయ యూనివర్సిటీలో జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఇందులో 34 సంస్థలు తొలిసారి క్యూఎస్ ఆసియా ర్యాంకింగ్స్లోకి ప్రవేశించాయి. దీంతో ర్యాంకింగ్స్లో అత్యధిక విశ్వవిద్యాలయాల ప్రాతినిధ్యం కలిగిన రెండో దేశంగా భారత్ నిలిచింది. చైనా తొలి స్థానంలో ఉంది. టాప్- 200 లో కూడా భారతీయ వర్సిటీల సంఖ్య గతంతో పోలిస్తే పెరిగింది. కిందటేడాది టాప్ 200 జాబితాలో 20 విశ్వవిద్యాలయాలు ఈ జాబితాలో నిలవగా, ఈసారి ఆ సంఖ్య 21కి పెరిగింది. 2018లో టాప్-200 వర్సిటీల లిస్టులో భారత విద్యా సంస్థలు 17 మాత్రమే ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి భారత్ క్రమంగా తన సంఖ్యను పెంచుకుంటూ వస్తోంది.
ర్యాంకుల్ని కోల్పోయిన భారత్లోని 6 ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు
ఈ జాబితాలో భారత్లోని అన్ని ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు ఈసారి ర్యాంకింగ్స్లో వెనుకబడ్డాయి. ఐఐటీ దిల్లీ 7 స్థానాల్ని కోల్పోగా, ఇతర ఐఐటీలు, ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు కూడా ఇదే బాటలో పయనించాయి. గతేడాది జాబితాలో 64వ స్థానంలో ఉన్న ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు ఈసారి ఏకంగా 15 స్థానాల్ని కోల్పోయి 79వ ర్యాంకుకు పడిపోయింది. మరోవైపు ఐఐటీ బాంబే కూడా 71వ స్థానం నుంచి 83వ స్థానానికి దిగజారింది. గతేడాది 70వ స్థానంలో నిలిచిన ఐఐటీ మద్రాస్ ఈసారి 85వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఈసారి ఐఐటీ బాంబే- ఐఐటీ మద్రాస్ను దాటేసి ఉత్తమ వర్సిటీల్లో ముందంజలో నిలిచింది. ఇక ఐఐటీ ఖరగ్పుర్ గతేడాది 77వ ర్యాంకులో ఉండగా, ఇప్పుడు 90వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఐఐటీ కాన్పూర్ కూడా 20వ స్థానాలు కోల్పోయింది. గతేడాది ఇది 77వ ర్యాంకులో ఉండగా ఇప్పుడు 97 కు పడిపోవడం గమనార్హం.
ఇలా టాప్- 100లో నిలిచిన అన్ని భారత విద్యా సంస్థలు తమ ర్యాంకుల్ని కోల్పోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇంకా గతేడాది 95వ స్థానంతో టాప్- 100 జాబితాలో ఉన్న దిల్లీ యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు 106వ ర్యాంకుకు పడిపోయింది. మరోవైపు చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ, లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ, జామియా మిలియా ఇస్లామియా వంటి భారతీయ విద్యా సంస్థలు తమ ర్యాంకుల్ని మెరుగుపర్చుకున్నాయి.
ఇక పరిశోధనా రంగంలో భారతీయ యూనివర్సిటీలు ఆసియాలో మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్నాయని క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ విశ్లేషించింది. భారత్ అద్భుత పరిశోధనా సామర్థ్యాన్ని నిర్మించుకుందని క్యూఎస్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బెన్ సౌటర్ కొనియాడారు. పేపర్స్ పర్ ఫ్యాకల్టీలో (ఫ్యాకల్టీలు ప్రచురించే పరిశోధనా పత్రాల సంఖ్య) ఆసియాలోని టాప్- 50 జాబితాలో భారత్కు చెందిన 27 విశ్వవిద్యాలయాలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఇందులో టాప్- 10 లో కూడా 5 సంస్థలు నిలిచాయి. ఇంకా 100 శాతం పీహెచ్డీ అర్హత కలిగిన అధ్యాపకులు ఉన్న విద్యా సంస్థల విభాగంలో దేశంలోని 15 సంస్థలు సంయుక్తంగా తొలి స్థానంలో నిలిచాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ పరిశోధనా శక్తిని అంతర్జాతీయ గుర్తింపుగా, సమాజంపై మరింత ప్రభావం చూపేలా మార్చడమే ప్రస్తుతం భారత్ ముందున్న ప్రధాన సవాలు అని బెన్ సౌటర్ పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలు, పరిశోధనలో నాణ్యత, ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును పెంచేందుకు నిరంతర పెట్టుబడులు అవసరం అని సూచించారు.
మొబైల్లో నెట్వర్క్ లేక ప్రజల అవస్థలు- ఇంటర్నెట్, కాల్స్ కోసం నేపాల్ సిమ్ కార్డులు వాడకం!
ఆలస్యం చేయకండి- త్వరగా చర్చకు రండి- ఇప్పటికే 24 గంటలు గడిచిపోయాయి: మోదీకి సవాల్ విసిరిన రాహుల్