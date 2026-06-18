QS వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్లో మరోసారి ఐఐటి దిల్లీ టాప్- ఎంత ర్యాంక్ వచ్చిందంటే?
క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 118వ ర్యాంకు సాధించిన ఐఐటి దిల్లీ- ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, కెమికల్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వంటి విభాగాలు ప్రపంచ టాప్-50
Published : June 18, 2026 at 9:53 AM IST
QS World University Rankings 2027 : దేశంలోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లో ఒకటైన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిల్లీ (ఐఐటి దిల్లీ) అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుకుంది. తాజాగా విడుదలైన క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ 2027లో ఐఐటీ దిల్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 118వ ర్యాంకు సాధించి, అత్యున్నత ర్యాంకు పొందిన భారతీయ విద్యాసంస్థగా నిలిచింది. గత ఏడాది 123వ స్థానంలో ఉన్న ఈ సంస్థ ఐదు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకోవడం విశేషం. ముఖ్యంగా ఎంప్లాయర్ రెప్యుటేషన్ విభాగంలో 39వ స్థానం, ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుట్కమ్స్ సూచికలో 60 స్థానాల పురోగతి, సైటేషన్స్ పర్ ఫ్యాకల్టీ విభాగంలో 26 స్థానాల మెరుగుదల ఈ విజయానికి దోహదపడ్డాయి. గత నాలుగేళ్లలో 197వ స్థానం నుంచి 118వ స్థానానికి చేరుకుని మొత్తం 79 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుందని ఐఐటి దిల్లీ వెల్లడించింది. అలాగే ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, కెమికల్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వంటి విభాగాలు ప్రపంచ టాప్-50లో చోటు దక్కించుకోగా, ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 36వ ర్యాంకుతో భారతదేశంలో అగ్రస్థానాన్ని కొనసాగించింది.
IIT Delhi has improved its position in the QS World University Rankings 2027, rising to 118th globally from 123rd last year, and continues to be ranked as India’s top education and research institution. pic.twitter.com/TiHdryX6Pk— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2026