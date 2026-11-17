సోల్జర్ల కోసం ప్రత్యేక బూట్లు- ఇకపై మందుపాతరపై కాలు వేసినా నో డెంజర్!
IIT Delhi Developed For Soldiers Boot : మందుపాతరల పేలుళ్ల వల్ల సైనికుల కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలు కాకుండా రక్షించేందుకు ప్రత్యేక యాంటీ మైన్ బూట్లను ఐఐటీ దిల్లీ అభివృద్ధి చేసింది.
Published : November 17, 2026 at 7:49 AM IST
సరిహద్దుల్లో శత్రువుల కదలికలు, మందుపాతరల (ల్యాండ్మైన్స్) ముప్పు మధ్య విధులు నిర్వర్తిస్తున్న భారత సైనికుల భద్రతను బలోపేతం చేసే దిశగా ఐఐటీ దిల్లీ ఒక కీలకమైన సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసింది. మందుపాతరల పేలుళ్ల నుంచి సైనికులకు రక్షణ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఐఐటీ బృందం ఒక ప్రత్యేక 'యాంటీ-మైన్ బూట్'ను రూపొందించింది. ప్రమాద సమయంలో ఈ బూటు పైపొర మాత్రమే దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల సైనికుడి పాదం సురక్షితంగా ఉంటుంది. మొత్తం ఐదు రకాల ప్రత్యేక పదార్థాలతో ఈ బూట్లను రూపొందించారు.
త్వరలో అందుబాటులోకి
ఛండీగఢ్లోని డీఆర్డీఓకు చెందిన టెర్మినల్ బాలిస్టిక్స్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ (TBRL)లో ఈ బూట్ల నమూనాను ఇప్పటికే పరీక్షించారు. ప్రస్తుతం ఈ సాంకేతికత అభివృద్ధి దశలో ఉంది. దీని ప్రస్తుత తయారీ ఖర్చు జతకు సుమారు రూ.10,000గా ఉంది. తగినంత నిధులు సమకూరితే, రానున్న 2-3 సంవత్సరాల్లో ఈ బూట్లను భారత సైన్యానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఈ బృందం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఐఐటీ దిల్లీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ వివేక్ మాట్లాడారు.
"సరిహద్దుల్లో, యుద్ధ క్షేత్రాల్లో విధులు నిర్వర్తించే సైనికులకు మందుపాతరలు అతిపెద్ద సవాలుగా మారాయి. పొరపాటున మందుపాతరలపై కాలు వేస్తే తీవ్రమైన గాయాలపాలవడం లేదా ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అయితే, అలాంటి ప్రమాదాలను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించడానికి ఈ సాంకేతికత తోడ్పడనుంది. వీటి తయారీలో ఉపయోగించిన వివిధ రకాల పదార్థాలే ఈ బూట్ల ప్రత్యేకత. ఇందులో అల్ట్రా-హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ పాలిథీన్, సిరామిక్ హనీకోంబ్, అల్యూమినియం ఫోమ్, కెవ్లార్ ఫెల్ట్ వంటి అత్యంత దృఢమైన పదార్థాలను ఉపయోగించారు. ఈ బూట్లను 'శాక్రిఫిషియల్ లేయర్' అనే సూత్రం ఆధారంగా తయారు చేశారు. అంటే, భారీ పేలుడు లేదా తీవ్రమైన ప్రభావం జరిగినప్పుడు బూటు బయటి రక్షణ పొర దెబ్బతింటుంది కానీ, లోపల ఉన్న సైనికుడి పాదానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా సహాయపడుతుంది. సైనికుడి పాదానికి జరిగే నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించేలా దీనిని రూపొందించారు."
- వివేక్, ఐఐటీ దిల్లీ ప్రొఫెసర్
ఇంకా కొన్ని పరీక్షలు జరగాల్సి ఉంది!
ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్షలు డీఆర్డీఓ ప్రయోగశాలలో పూర్తయినప్పటికీ, సైనిక అవసరాల కోసం వీటి వినియోగానికి కావాల్సిన అధికారిక అనుమతి ఇంకా లభించలేదు. భారత సైన్యం తన నిర్దేశిత ప్రమాణాలు, నిబంధనల ప్రకారం వీటిపై ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించి, ఆ తర్వాతే వాటి వినియోగం కొనుగోలు పై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మరోవైపు, ఈ బూట్లను అభివృద్ధి చేయడంలో ఉన్న సవాలు కేవలం రక్షణ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడమే కాదు, వాటిని తేలికగా సౌకర్యవంతంగా తయారు చేయడమని వివేక్ పేర్కొన్నారు. "సైనికులు భారీ ఆయుధాలు, పరికరాలతో ఎక్కువ గంటలు పనిచేస్తారు. ఎక్కువ బరువు ఉంటే వారి కదలికలకు ఆటంకం కలుగుతుంది. అసలు మోడల్ బరువు సుమారు 2.8 కిలోల, 90 మి.మీ మందంతో ఉండేది. ఐఐటీ బృందం దీనిని మరింత మెరుగుపరిచి, అదే రక్షణ సామర్థ్యంతో కేవలం 2.2 కిలోల బరువు, 70 మి.మీ మందం గల కొత్త మోడల్ను రూపొందించింది. రక్షణ సామర్థ్యం ఏమాత్రం తగ్గకుండా బరువు, మందాన్ని మరింత తగ్గించేందుకు వివిధ పరిమాణాల్లో పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి" అని తెలిపారు.
కాగా, ఐఐటీ దిల్లీ బృందం 2018 నుంచి ఈ టెక్నాలజీపై పనిచేస్తోందని ప్రొఫెసర్ వివేక్ వివరించారు. భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి ప్రారంభమైన తర్వాత బూట్ల ధర మరింత తగ్గుతుందని చెప్పారు. ఈ సాంకేతికతను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి నిధులు అవసరమని తెలిపారు. తగిన ఆర్థిక సహాయం లభిస్తే 2-3 ఏళ్లలో సైన్యానికి అందిస్తామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, భారత్ మాత్రమే ఇలాంటి సాంకేతికతపై పనిచేస్తున్నాయని ఆయన ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు.
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