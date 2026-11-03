అగ్నిమాపక సిబ్బంది కోసం తేలికపాటి స్వదేశీ 'ఫైర్ సూట్'- DRDO, ఐఐటీ దిల్లీ సరికొత్త ఆవిష్కరణ
IIT Delhi DRDO Firefighting Suit : ఫైర్ సిబ్బంది కోసం డీఆర్డీఓ, ఐఐటీ దిల్లీ కలిసి కీలక ఆవిష్కరణ చేశాయి. తేలికపాటి స్వదేశీ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ సూట్ను డెవలప్ చేశాయి.
Published : November 3, 2026 at 2:24 PM IST
ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఫైర్ సిబ్బంది తమను తాము కాపాడుకుంటూ మంటలను ఆర్పడం చాలా సవాల్తో కూడుకున్న పని. ఎందుకంటే వారు దాదాపు 10 కిలోల వరకు బరువున్న భారీ సూట్లు ధరించి మంటలను ఆర్పేందుకు రంగంలో దిగుతారు. అంత బరువున్న సూట్లు వేసుకుని గంటల తరబడి పనిచేయడం చాలా కష్టమైన పని. అందుకే ఈ విషయంలో అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ఉపశమనం కలిగించేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ) దిల్లీ, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (డీఆర్డీఓ) చేతులు కలిపాయి. కేవలం 2.2 కిలోల బరువు ఉండి, 1300 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు వేడి నుంచి రక్షణ కల్పించగల ఒక తేలికపాటి స్వదేశీ 'ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ సూట్'ను అభివృద్ధి చేశాయి. ఈ సూట్ అగ్నిమాపక సిబ్బందికి బాగా ఉపయోగపడనుంది.
ధర తక్కువే!
సాధారణంగా మార్కెట్లో లభించే ఫైర్ఫైటింగ్ సూట్ల ధర రూ. లక్ష నుంచి రూ. 3 లక్షల మధ్య ఉంటుంది. అయితే ఐఐటీ దిల్లీ, డీఆర్డీఓ అభివృద్ధి చేసిన ఈ సూట్ ధర రూ. 30,000- రూ. 40,000 మధ్య ఉంటుందని అంచనా. అంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే స్వదేశీ ఫైర్ఫైటింగ్ సూట్ను పొందొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇవి దేశీయంగా తయారైనవి. వీటి ద్వారా 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమం మరింత బలోపేతం అవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టును ఐఐటీ దిల్లీలోని టెక్స్టైల్ అండ్ ఫైబర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ సౌరవ్ బెనర్జీ బృందం పర్యవేక్షించింది.
'ఫైర్ సిబ్బంది భద్రత కోసం ఈ సూట్లు'
సౌరవ్ బెనర్జీ ఈ స్వదేశీ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ సూట్ల తయారీ గురించి ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులలో కూడా అగ్నిమాపక సిబ్బంది సౌకర్యవంతంగా పనిచేయడానికి వీలుగా ఉండే సూట్ను అభివృద్ధి చేయడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు. ఈ సూట్ ఫైర్ సిబ్బందికి వేడి నుంచి రక్షణతో పాటు సౌకర్యవంతంగా కూడా ఉండాలని తాము ఆలోచించామని అన్నారు. బయట లభించే సూట్లు 6- 10 కేజీల వరకు బరువు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. అంత బరువున్న సూట్లు వేసుకుని అగ్నిప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తిని రక్షించడం లేదా సహాయక చర్యలు చేపట్టడం ఫైర్ సిబ్బందికి కష్టమవుతుందని వివరించారు. ఈ కొత్త తేలికపాటి సూట్ అభివృద్ధికి రెండు ముఖ్యమైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని వెల్లడించారు.
"అగ్నిమాపక సిబ్బందికి తీవ్రమైన వేడి నుంచి ఉపశమనం కల్పించడం, వారి పని సామర్థ్యం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ఈ సూట్ను అభివృద్ధి చేశాం. ఈ సూట్ థర్మల్ ప్రొటెక్టివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ (TPP) రేటింగ్ 50 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. హీట్ లాస్ కంఫర్ట్ వాల్యూ 205 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సూట్ను ఫైర్ సిబ్బంది భద్రతతో పాటు, వారు ఎక్కువ గంటల పాటు పనిచేసేందుకు సౌకర్యంగా ఉండేలా తీర్చిదిద్దాం. ఈ సూట్ను యూపీలోని పిల్ఖువాలో ఉన్న డీఆర్డీఓ నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రంలో పరీక్షించాం. 30 మంది సిబ్బందిపై పరీక్షలు నిర్వహించాం. మ్యానికిన్ పరీక్షలో మొత్తం కాలిన గాయాల రేటు 3శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. సంబంధిత ప్రమాణాల తర్వాత ఈ రేటు 15శాతం కంటే తక్కువగా ఉండాలి. " అని సౌరవ్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.
అగ్నిమాపక సహాయక చర్యల్లో ప్రతి సెకను కీలకం : సౌరవ్ బెనర్జీ
ప్రస్తుతం భారత్లోని ఫైర్ సిబ్బంది ఉపయోగించే అనేక అగ్నిమాపక రక్షణ షూట్లు యూరప్, రష్యా నుంచి దిగుమతి అవుతున్నాయని సౌరవ్ బెనర్జీ వివరించారు. అగ్నిమాపక సహాయక చర్యలలో ప్రతి సెకను చాలా కీలకమని చెప్పారు. ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న బాధితుల వద్దకు చేరుకోవడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది తరచుగా పొగను, తీవ్రమైన వేడిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. అటువంటి పరిస్థితులలో బరువైన సూట్లు వారి వేగాన్ని, సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అగ్ని ప్రమాద స్థలం నుంచి బాధితులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడానికి ఈ సూట్ సిబ్బందికి అదనంగా దాదాపు 29 సెకన్ల కీలకమైన సమయాన్ని ఆదా చేస్తుందని అన్నారు. రాబోయే రెండేళ్లలో ఈ సూట్లు డీఆర్డీఓ ద్వారా మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తాయని వెల్లడించారు.
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