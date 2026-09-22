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'మా నిరసన అసలు ఉద్దేశం ఇదే'- ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థుల కీలక ప్రకటన

మోసం, అకడమిక్ తప్పిదాలకు తాము మద్దతు ఇవ్వలేదన్న విద్యార్థులు- ప్రొఫెసర్‌ దూల్లాపై విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ముందస్తు నిర్ణయాలు వద్దని స్పష్టం

IIT Bombay Students
ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థులు (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 10:32 AM IST

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IIT Bombay Student Death : ఐఐటీ బాంబేలో బీటెక్ విద్యార్థి సాహిల్ రవీంద్ర వకోడే బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటనపై ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండగా, విద్యార్థి ప్రతినిధులు తాజాగా కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ నిరసన ఉద్దేశం అకడమిక్ మోసాన్ని సమర్థించడం కాదని స్పష్టం చేశారు. సాహిల్ మరణం తమను ఐఐటీ బాంబేలోని వ్యవస్థలు, విధానాలపై ఆలోచించేలా చేసిందని తెలిపారు. పరీక్షల్లో మోసం చేయడం లేదా ఎలాంటి అకడమిక్ తప్పిదాన్నైనా తాము సమర్థించబోమని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా సంస్థలో మార్పులు రావాలని కోరుతూ నిరసన చేపట్టినట్లు చెప్పారు.

మహారాష్ట్రలోని యవత్మాల్‌ జిల్లాకు చెందిన సాహిల్‌ రవీంద్ర వకోడే ఐఐటీ బాంబేలో ఎనర్జీ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగ రెండో సంవత్సర విద్యార్థి. ఇటీవల పరీక్ష హాలులోకి సెల్‌ఫోన్‌ తీసుకొచ్చి ప్రశ్నపత్రాన్ని చాట్‌ జీపీటీలో అప్‌లోడ్‌ చేస్తుంటే దొరికిపోయాడని అధికారులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోలేదని, డిపార్ట్‌మెంట్‌ హెడ్, ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌, సాహిల్‌ను పిలిచి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి పంపించినట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా, శుక్రవారం రాత్రి హాస్టల్‌ గదిలో సాహిల్‌ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనుమానాలకు తావిచ్చింది. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు.

తమ డిమాండ్లను పేపర్ రూపంలో ఐఐటీ బాంబే డైరెక్టర్‌కు అందజేశారు. వాటిని డైరెక్టర్ అంగీకరించి సంతకం చేశారని, నిర్దేశించిన గడువులో వాటిని అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారని విద్యార్థులు తెలిపారు. డైరెక్టర్‌తో పాటు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్న ఓపెన్ హౌస్ కూడా నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. ఆ సమావేశంలో విద్యార్థులు తమ సమస్యలు, సందేహాలను నేరుగా అధికారుల ముందు ఉంచారు. డైరెక్టర్ వాటికి సమాధానాలు ఇచ్చారని, విద్యార్థులతో చర్చించేందుకు ముందుకు వచ్చిన తీరును తాము స్వాగతిస్తున్నామని విద్యార్థి ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

దూల్లాపై విద్యార్థుల క్లారిటీ
ప్రొఫెసర్ సూర్యనారాయణ దూల్లా విషయంలో కూడా విద్యార్థులు తమ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. దూల్లా తప్పు చేశారని తాము ముందుగానే నిర్ణయించలేదని తెలిపారు. ఆయనపై జరుగుతున్న విచారణ నిష్పక్షపాతంగా కొనసాగాలని కోరారు. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు దూల్లాను డీన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలన్నదే తమ డిమాండ్ అని వివరించారు. ఇది ఆయనను దోషిగా తేల్చడం కోసం కాదని, విచారణ స్వతంత్రంగా సాగేందుకు ముందుజాగ్రత్త చర్యగా కోరినట్లు చెప్పారు. ఇదే సమయంలో ఐఐటీ బాంబే పీఆర్వో కూడా దూల్లాను డీన్ పదవి నుంచి మాత్రమే సస్పెండ్ చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. అంటే ఆయన ప్రొఫెసర్‌గా పూర్తిగా సస్పెండ్ కాలేదని తెలిపారు.

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