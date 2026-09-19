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పరీక్ష హాల్లో ఫోన్‌తో పట్టుబడ్డ IIT బాంబే విద్యార్థి- కొద్ది గంటలకే హస్టల్​ గదిలో ఆత్మహత్య- స్టూడెంట్స్ ఆందోళన

పరీక్ష సమయంలో మొబైల్‌ ఫోన్‌ వినియోగించిన విద్యార్థి- ప్రశ్నపత్రాన్ని చాట్‌జీపీటీకి అప్‌లోడ్‌ చేసినట్లు ఐఐటీ బాంబే వెల్లడి- ఘటన అనంతరం క్యాంపస్‌లో వందలాది మంది విద్యార్థుల నిరసన

IIT Bombay Student Death
ఐఐటీ బాంబే పవయీ క్యాంపస్​ వద్ద నిరసనలు చేస్తున్న విద్యార్థులు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 10:47 AM IST

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IIT Bombay Student Death : దేశంలోని ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థల్లో ఒకటైన ఐఐటీ బాంబేలో విషాదం జరిగింది. శుక్రవారం పవయీ క్యాంపస్​లో ఓ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. పరీక్ష సమయంలో మొబైల్‌ ఫోన్‌ వినియోగించిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని గంటలకే ఈ ఘటన జరిగింది. విద్యార్థి మృతిపై వందలాది మంది సహచరులు క్యాంపస్‌లో నిరసనకు దిగారు. సంస్థ యాజమాన్యం జవాబుదారీతనం, పారదర్శకత పాటించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

ఐఐటీ బాంబే తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఎనర్జీ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న సాహిల్ వాకోడే శుక్రవారం ఓ పరీక్షకు హాజరయ్యాడు. పరీక్ష సమయంలో అతడి వద్ద మొబైల్‌ ఫోన్‌ ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు తెలిపింది. పరీక్ష ప్రశ్నపత్రాన్ని చాట్‌జీపీటీకి అప్‌లోడ్‌ చేసి సమాధానాలు పొందేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పేర్కొంది. అయితే ఈ వ్యవహారంపై విద్యార్థిపై వెంటనే ఎలాంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోలేదని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. బదులుగా సంబంధిత అధ్యాపకుడు, విభాగాధిపతి విద్యార్థితో మాట్లాడారని తెలిపింది. అతడికి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి, ఈ ఘటన కారణంగా అతడి విద్యా భవిష్యత్తుపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదని భరోసా ఇచ్చినట్లు వెల్లడించింది.

హాస్టల్‌ గదిలో మృతి
అనంతరం విద్యార్థి తన హాస్టల్‌ గదికి వెళ్లాడు. అదే రోజు సాయంత్రం గదిలో అతడు మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. ఘటనపై సంబంధిత అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని ఐఐటీ బాంబే తెలిపింది. విద్యార్థి మృతిపై సంస్థ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. అతడి స్నేహితులు, సహచర విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ఇతర ప్రభావిత వ్యక్తులకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. మృతికి దారితీసిన పరిస్థితులపై సంబంధిత అధికారులు విచారణ చేపట్టినట్లు పేర్కొంది. గత ఏడు నెలల్లో ఐఐటి బాంబే క్యాంపస్‌లో నమోదైన మూడో కేసు ఇది. ఫిబ్రవరిలో ఒకరు, జులైలో మరో విద్యార్థి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.

క్యాంపస్‌లో నిరసనలు
విద్యార్థి మృతి వార్తతో ఐఐటీ బాంబే క్యాంపస్‌లో ఆందోళన నెలకొంది. పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఒకచోట చేరి నిరసన చేపట్టారు. విద్యార్థుల ఆందోళన నేపథ్యంలో క్యాంపస్‌లో పోలీసులు మోహరించారు. విద్యార్థులు, సంస్థ యాజమాన్యం మధ్య చర్చలు జరిగాయి. పరిస్థితిని అదుపులో ఉంచేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టినట్లు డీసీపీ దత్తాత్రేయ్‌ నలావడే తెలిపారు. ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.

'జవాబుదారీతనం కావాలి'
విద్యార్థుల నిరసనకు ప్రధాన కారణం క్యాంపస్‌లో వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్న విషాద ఘటనలేనని ప్రణయ్‌ అనే విద్యార్థి తెలిపాడు. తమ సహచరుడి మృతికి సంబంధించి యాజమాన్యం నుంచి స్పష్టమైన సమాధానాలు కోరుతున్నామని అన్నాడు. అధ్యాపకులు విద్యార్థులతో వ్యవహరించే తీరుపైనా పరిశీలన అవసరమని విద్యార్థులు కోరారు. డీన్‌, డైరెక్టర్‌, యాజమాన్యం ఈ అంశంపై నివేదిక ఇవ్వాలని భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తీసుకునే చర్యలను స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వేధిస్తున్నా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, లేదా మీకు తెలిసిన ఎవరైనా తీవ్ర భావోద్వేగ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

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