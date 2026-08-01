'ఫ్లాట్/ఇల్లు కొనే ముందు బిల్డర్ను ఈ ఒక్క ప్రశ్న తప్పక అడగండి'- ఐఐటీ బాంబే ప్రొఫెసర్ విలువైన సలహా!
ఫ్లాట్ కొనేముందు బిల్డర్ను ప్రశ్నించాలని సూచిస్తున్న ఐఐటీ బాంబే ప్రొఫెసర్- భవనం భద్రతకు బలమైన పునాదే కీలకం అని స్పష్టం- అటల్ సేతు, అణు శక్తి ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనలో దీపంకర్ చౌధరీ కీలక పాత్ర
Published : August 1, 2026 at 12:12 PM IST
Flat Buying Tips Soil Test : కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో సొంతింటి కల నెరవేర్చుకునే క్రమంలో ఎక్కువ మంది దేనికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు? చాలా వరకు సుందరమైన ఇంటీరియర్స్, వ్యూ, లొకేషన్, ఆకట్టుకునే రంగులు, ఆధునిక సౌకర్యాలపైనే దృష్టి పెడతారు. అయితే ఇవేమీ కుటుంబ భద్రతకు గ్యారెంటీ ఇవ్వలేవని హెచ్చరిస్తున్నారు ఐఐటీ బాంబే సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ దీపంకర్ చౌధరీ. భవనం ఎంత అంతంగా ఉన్నా, దాని పునాది బలంగా లేకపోతే అది ప్రమాదకరంగా మారొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. సొంత ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో బిల్డర్ను 'ఈ భవనం నిర్మించిన స్థలంలో మట్టి పరీక్షలు (సాయిల్ టెస్టింగ్) చేశారా? పునాది సురక్షితంగానే ఉందా?' అనే ఒక్క ప్రశ్నను బిల్డర్ను తప్పకుండా అడగాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్ రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్షిప్కు (జేసీ బోస్ ఫెలోషిప్) ఐఐటీ బాంబే నుంచి నలుగురు ప్రొఫెసర్లు ఎంపికయ్యారు. అందులోనే ఒకరైన దీపంకర్ చౌధరీ ఈ సందర్భంగా భవనాల భద్రత, పునాది ప్రాముఖ్యతపై ఈటీవీ భారత్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. భవనాల నిర్మాణంలో పాటించాల్సిన సాంకేతిక సూత్రాలు, మనం చేస్తున్న పొరపాట్లను విశ్లేషించారు. ఎర్త్ క్వేక్ ఇంజినీరింగ్ (భూకంప ఇంజినీరింగ్), జియోటెక్నికల్ ఇంజినీరింగ్ రంగాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు ప్రొ. దీపంకర్ చౌధరీ. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల దేశంలోని గొప్ప రీసెర్చ్ అవార్డుల్లో ఒకటైన ఈ జేసీ బోస్ ఫెలోషిప్కు సెలక్ట్ అయ్యారు.
అసలైన ప్రాణం పునాదిలోనే
'చాలా మంది భవనం పైకి కనిపించే తీరు, గోడలు, పిల్లర్లు లేదా పైకప్పు మాత్రమే ముఖ్యం అనుకుంటారు. కానీ ఒక నిర్మాణానికి అసలైన ప్రాణం దాని పునాదిలోనే ఉంటుంది. పునాది డిజైన్ సరిగ్గా ఉంటేనే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, భూకంపాలు లేదా ఎంతటి బరువును అయినా తట్టుకొని ఆ భవనం శతాబ్దాల పాటు సురక్షితంగా నిలబడుతుంది.' అని దీపంకర్ స్పష్టం చేశారు.
ఆయన ప్రయాణం 2000లో బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో (IISc) పీహెచ్డీతో ప్రారంభమైంది. రెండున్నరేళ్లలో పీహెచ్డీ పూర్తి చేసిన ఆయన 2002లో ఐఐటీ కాన్పుర్లో అధ్యాపకుడిగా చేరారు. 2003లో ఐఐటీ బాంబేలో చేరి గత 23 ఏళ్లుగా జియోటెక్నికల్, భూకంప ఇంజినీరింగ్, ఫౌండేషన్ ఇంజినీరింగ్, సాయిల్ డైనమిక్స్, విపత్తు నిర్వహణ వంటి రంగాల్లో పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరిశోధనలతో పాటుగా దేశంలోని కీలక విద్యా బాధ్యతల్ని కూడా నిర్వహించారు. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2015 జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడిగా, గేట్- 2021 నేషనల్ ఆర్గనైజింగ్ ఛైర్మన్గా సేవలందించారు.
అటల్ సేతు, అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్లో కీ రోల్
దేశంలోనే అతిపెద్ద సముద్ర వంతెన అయిన 'ముంబై ట్రాన్స్ హార్బర్ లింక్ (అటల్ సేతు)' పునాది నిర్మాణంలోనూ దీపంకర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. సముద్రపు అడుగున ఉండే మట్టి స్వభావం, భూకంపాల తీవ్రతను శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి వంతెన పునాదులు కదిలిపోకుండా ఎల్అండ్టీ బృందంతో కలిసి పక్కా డిజైన్ రూపొందించారు. ఇంకా హరియాణాలోని గోరఖ్పుర్ అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కోసం మన దేశంలోనే తొలిసారిగా 'కంబైన్డ్ పైల్ అప్ ఫౌండేషన్ (CRPF)' అనే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. దిల్లీ మెట్రో పనుల సమయంలో కుతుబ్ మినార్ వంటి చారిత్రక కట్టడాలకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా భూగర్భ సొరంగాల రూపకల్పనకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే బెంగళూరు ఘటనే పాఠం!
ఇటీవల బెంగళూరులో నిర్మాణం పూర్తయి, చేతికందే సమయానికి ఒక ఎత్తైన భవనం పక్కకు ఒరిగిపోయిన ఘటన సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ భవనాన్ని ఆ తర్వాత పూర్తిగా కూల్చివేయాల్సి వచ్చింది. 'పునాదికి ముందు జరపాల్సిన మట్టి పరీక్షల్లో ఏ చిన్న నిర్లక్ష్యం వహించినా ఆ భవనం కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ముంబై లాంటి నగరాల్లో 120 మీటర్ల కంటే ఎత్తైన భవనాలు కట్టాలంటే కఠినమైన లోడ్ టెస్టులు, మట్టి పరీక్షలు తప్పనిసరి' అని ప్రొఫెసర్ దీపంకర్ చౌధరీ గుర్తు చేశారు. కాబట్టి లక్షలు కుమ్మరించి ఫ్లాట్ కొనే ముందు గోడల రంగులు, జిమ్, స్విమ్మింగ్ ఫూల్లను చూసి మైమరచిపోకుండా ఆ భవనం ఉన్న నేల ఎంత బలంగా ఉంది, పునాది ఎంత సురక్షితంగా వేశారో గమనించడమే అత్యంత ముఖ్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.