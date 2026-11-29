కొబ్బరి పీచు, అరటి కాండంతో శానిటరీ ప్యాడ్లు- మూడు నెలల్లోనే మట్టిలో కరిగిపోతాయ్!
Biodegradable Pads: ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా ఐఐటీ బీహెచ్యూ పరిశోధకులు కొత్త ప్యాడ్లను రూపొందించారు. ఇవి సహజ పదార్థాలతో తయారవడంతో పాటు అధిక శోషణ శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి.
Published : November 29, 2026 at 4:37 PM IST
రుతుస్రావం సమయంలో మహిళలు ఉపయోగించే శానిటరీ ప్యాడ్లతో పర్యావరణ కాలుష్యం పెరగడమే కాకుండా ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. మార్కెట్లో లభించే ప్యాడ్లలో ప్లాస్టిక్, పెట్రోలియం ఆధారిత పదార్థాలు ఉపయోగిస్తుండటంతో వాటి వ్యర్థాల నిర్వహణ సమస్యగా మారుతోంది. మహిళల ఆరోగ్య పరిరక్షణతోపాటు పర్యావరణానికి మేలు చేసే దిశగా ఐఐటీ బీహెచ్యూ పరిశోధకులు వినూత్న ఆవిష్కరణ చేశారు. సహజ వ్యర్థ పదార్థాలతో బయోడిగ్రేడబుల్ మెడికేటెడ్ శానిటరీ ప్యాడ్లను రూపొందించారు. ఇవి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పును తగ్గించడంతో పాటు వాడిన మూడు నెలల్లోనే పూర్తిగా కుళ్లిపోయేలా రూపొందించారు.
సహజ పదార్థాలతో తయారీ
మార్కెట్లో లభించే చాలా శానిటరీ ప్యాడ్లలో ప్లాస్టిక్, పెట్రో రసాయనాలు ఉంటాయి. వీటితో మహిళలకు చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. వాడిన తర్వాత వీటిని పారవేయడం కూడా పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు త్వరగా కుళ్లిపోవు, దీంతో నేల, నీరు కలుషితమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను గుర్తించిన ఐఐటీ బీహెచ్యూ బయోకెమికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం పరిశోధకులు ఎలాంటి ప్లాస్టిక్, రసాయనాలను వినియోగించకుండా, కొత్త శానిటరీ ప్యాడ్లను రూపొందించారు. వీటి తయారీలో కొబ్బరి పీచు, అరటి కాండం పీచు, వరి పొట్టు, బార్లీ, చెరకు వ్యర్థాలను ఉపయోగించారు. ఈ సహజ పదార్థాలతో తయారైన ప్యాడ్లకు ద్రవాలను పీల్చుకునే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ప్యాడ్లలో ఎక్కువ సమయం పొడిగా ఉండేలా తయారు చేశారు.
మూడు నెలల్లో పూర్తిగా కుళ్లిపోతాయి
ఈ పరిశోధనకు విభాగం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రద్యుత్ ధర్ నాయకత్వం వహించారు. సాధారణ శానిటరీ ప్యాడ్లు ఆరు నుంచి ఏడు పొరలతో తయారవుతాయని వివరించారు. వీటిలో పెట్రోలియం ఆధారిత పదార్థాలు, ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలిపారు. ప్యాడ్ల వినియోగం పెరుగుతున్న కొద్దీ వాటి వ్యర్థాల వల్ల పర్యావరణంపై భారం కూడా పెరుగుతోందన్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు సేంద్రియ వ్యర్థాల నుంచి అధిక శోషణ శక్తి కలిగిన పదార్థాలను సేకరించి కొత్త ప్యాడ్లను తయారు చేసినట్లు చెప్పారు. ఇవి రక్తంతో పాటు ఇతర ద్రవాలను కూడా సమర్థంగా పీల్చుకుంటాయని వివరించారు. ప్రయోగశాలల్లో వివిధ పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు ఈ ఉత్పత్తికి పేటెంట్ కూడా వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ప్యాడ్ల ప్రత్యేకతే సహజసిద్ధంగా కుళ్లిపోయే లక్షణం అన్నారు. రోడ్డు పక్కన పడేసినా మూడు నెలల్లో పూర్తిగా కుళ్లిపోతాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వ్యర్థాలుగా పారవేసినప్పుడు కూడా సహజంగా విచ్ఛిన్నమవుతాయని తెలిపారు. దీంతో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల సమస్యను కొంతవరకు తగ్గించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
ధర తక్కువ, శోషణ సామర్థ్యం ఎక్కువ
ఈ ప్యాడ్లలో మెడికేటెడ్ పదార్థాలను ఉపయోగించినట్లు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వీటికి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉన్నాయని, రుతుస్రావ సమయంలో వచ్చే కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల సమస్యను తగ్గించే దిశగా రూపొందించినట్లు తెలిపారు. క్లినికల్ పరీక్షల అనంతరం ఉత్పత్తిని మరింత మెరుగుపరిచే పనులు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఈ ప్యాడ్లు చాలా పలుచగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయని ఈ పరిశోధనలో భాగమైన సౌరభ్ తెలిపారు. సాధారణ ప్యాడ్లతో పోలిస్తే శోషణ సామర్థ్యం 30 శాతానికి పైగా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. తయారీ వ్యయం తక్కువగా ఉండటంతో మార్కెట్లో బ్రాండెడ్ ప్యాడ్ల కంటే తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఉత్పత్తిని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు ఐఐటీ బీహెచ్యూ, ఐఎంఎస్ బీహెచ్యూ కలిసి పనిచేస్తున్నాయి.
మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి
మహిళలు తమ ఆరోగ్య సమస్యలను బయటకు చెప్పేందుకు తరచూ సంకోచిస్తుంటారని నిపుణురాలు డాక్టర్ శాలిని టాండన్ తెలిపారు. దీనివల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల మహిళలు, హాస్టళ్లలో ఉండే విద్యార్థుల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. మార్కెట్లో లభించే 90 శాతం శానిటరీ ప్యాడ్ల తయారీలో ప్లాస్టిక్, డయాక్సిన్లు, సువాసనలు, అధిక శోషణ శక్తి కలిగిన పాలిమర్లను ఉపయోగిస్తున్నారని ఆమె వివరించారు. వీటి వాడకం వల్ల సున్నితమైన జననేంద్రియ ప్రాంతంలో దద్దుర్లు, దురద, అలెర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా తలెత్తవచ్చని హెచ్చరించారు.