యాక్సిడెంట్లను తగ్గించే ఏఐ ఆధారిత డివైజ్- ప్రమాదానికి 700 మీటర్ల ముందే అలారం- IIT BHU అద్భుత ఆవిష్కరణ
రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు- ప్రయాణ భద్రత కోసం అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేసిన IIT BHU- ఏఐ ఆధారంగా పనిచేసే డివైజ్ అభివృద్ధి
Published : May 21, 2026 at 11:46 AM IST
Road Accidents Prevention Device : ప్రస్తుత కాలంలో దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోడ్డు యాక్సిడెంట్లను తగ్గించేందుకు, ప్రయాణ భద్రతను మెరుగుపర్చేందుకు నడుం బిగించింది ఐఐటీ వారణాసి (బీహెచ్యూ)కి చెందిన సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం. 'డ్రైవింగ్ స్టైల్ అలర్ట్ సిస్టమ్' అనే ఓ డివైజ్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ స్టోరీలో ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుంది? దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ డివైజ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
'డ్రైవింగ్ స్టైల్ అలర్ట్ సిస్టమ్' అనేది ప్రయాణ భద్రతకు సంబంధించినది. ఇది ప్రయాణ సమయంలో డ్రైవర్కు సకాలంలో హెచ్చరికలు అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా వారి ప్రయాణ భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది. అలాగే వాహన చోదకుడి డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాన్ని కూడా పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ పరికరాన్ని వాహనంలో అమర్చిన వెంటనే అది తక్షణమే యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఒకసారి యాక్టివేట్ అయ్యాక ఇది వాహనం కదలికలను, అలాగే డ్రైవర్ వ్యక్తిగత డ్రైవింగ్ శైలిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది. ఏఐ, స్మార్ట్ మెషినరీల ఒక ప్రత్యేకమైన కలయికతో ఈ డివైజ్ను డెవలప్ చేశారు. ఈ పరికరం అభివృద్ధికి ఐఐటీ వారణాసి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అన్షుమాన్ శర్మ నాయకత్వం వహించారు.
అదే లక్ష్యంతో ఈ డివైజ్ తయారీ : డాక్టర్ అన్షుమాన్ శర్మ
అనేక అధునాతన వాహనాలు ఇప్పుడు భారత వాహన మార్కెట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయని డాక్టర్ అన్షుమాన్ శర్మ తెలిపారు. అయితే వాహనాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు రహదారిపై భద్రతను నిర్ధారించుకోవడమే ప్రధాన బాధ్యతగా మారిపోయిందన్నారు. రహదారి భద్రత పట్ల ఉన్న ఈ ఆవశ్యకతే ఐఐటీ వారణాసిలోని సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాన్ని ఈ ప్రత్యేక పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా ప్రేరేపించిందని చెప్పారు. ఈ డివైజ్ను భారతదేశం అంతటా ఉండే విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా రూపొందించామని వెల్లడించారు. ఇది తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలను కూడా తట్టుకోగలదని తెలిపారు. వాతావరణ పరిస్థితులలో ఆకస్మిక మార్పుల కారణంగా ఈ పరికరంలో ఎప్పుడూ సాంకేతిక లోపం తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించామని పేర్కొన్నారు. డ్రైవింగ్కు అనుగుణంగా సకాలంలో ప్రమాద అలర్ట్లను అందించడమే ఈ డివైజ్ ప్రధాన లక్ష్యమని వివరించారు.
"ఈ డివైజ్ను వెహికల్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత చోదకుడి డ్రైవింగ్ శైలిని అంచనా వేస్తుంది. అలాగే డ్రైవింగ్ శైలి డేటాను రికార్డ్ చేస్తుంది. ప్రయాణ సమయమంలో మీ డ్రైవింగ్ శైలి వల్ల ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని సూచిస్తే ఈ డివైజ్ అలర్ట్ అవుతుంది. సిస్టమ్లోని అలారం గట్టిగా మోగుతుంది. మీరు ప్రయాణిస్తున్న వాహనానికి 500-700 మీటర్ల దూరంలో మరో వెహికల్ ఆగి ఉందనుకోండి లేదా నెమ్మదిగా వెళ్తుందనుకోండి. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ డివైజ్ మీ డ్రైవింగ్ శైలిని, స్పీడ్ను అంచనా వేసి ఒక హెచ్చరికను జారీ చేస్తుంది. దీంతో డ్రైవర్ అలారంను గమనించి సకాలంలో స్పందించి వాహన వేగాన్ని తగ్గిస్తాడు. దీంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. దేశవ్యాప్తంగా నిరంతరం పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టడమే మా లక్ష్యం. ఇటువంటి అధునాతన వ్యవస్థ విదేశాలలో కూడా ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో లేదు. అక్కడ ఇది ప్రయోగాత్మక దశలోనే ఉంది" అని డాక్టర్ అన్షుమాన్ శర్మ తెలిపారు.
పేటెంట్ కోసం వెయిటింగ్
విదేశాలలో ట్రాఫిక్ రద్దీ, రోడ్లకు భిన్నంగా భారత్లో పరిస్థితులు ఉంటాయని డాక్టర్ అన్షుమాన్ శర్మ వెల్లడించారు. దీంతో భారతదేశపు ప్రత్యేక రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు, స్థానిక డ్రైవింగ్ ప్రవర్తనలకు అనుగుణంగా డ్రైవర్ భద్రతను నిర్ధారించే లక్ష్యంతో ఈ డివైజ్ను అభివృద్ధి చేశామని తెలిపారు. డ్రైవర్ నిర్దిష్ట డ్రైవింగ్ శైలి, ప్రవర్తనా సరళి ఆధారంగా హెచ్చరికలను జారీ చేయగల స్మార్ట్ సిస్టమ్ ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ వాహనంలోనూ అంతర్నిర్మిత ఫీచర్గా లేదని చెప్పారు. ఈ డివైజ్ పేటెంట్ కోసం దాఖలు చేయడానికి అధికారిక ప్రక్రియను ప్రారంభించామని స్పష్టం చేశారు. ఈ పరికరాన్ని త్వరలో వాహనదారులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ పరికరానికి ఏఐను అనుసంధానించడమే ఒక అత్యంత విశిష్టమైన ఫీచర్ అని వెల్లడించారు. ఈ అధునాతన సాంకేతికత డ్రైవింగ్ సరళి విశ్లేషణను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, డ్రైవింగ్కు సంబంధించిన డేటా మొత్తాన్ని క్లౌడ్లో స్టోర్ చేస్తుందని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఈ పరికరాన్ని ప్రధానంగా ఫోర్ వీలర్స్ కోసం రూపొందించినప్పటికీ, ద్విచక్ర వాహనదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి కాంపాక్ట్ వెర్షన్ను త్వరలో ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.
