పప్పుధాన్యాల రైతులకు గుడ్న్యూస్- దిగుబడి 15 శాతానికి పెంచేలా శాస్త్రవేత్తల కొత్త టెక్నిక్
కాన్పూర్లోని భారతీయ పప్పుధాన్యాల పరిశోధనా సంస్థ శాస్త్రవేత్తల కీలక పరిశోధన- రైజోబియం, ఫాస్ఫరస్ కరిగించే బ్యాక్టీరియాతో ప్రత్యేక మిశ్రమం తయారీ- విత్తనాలకు నేరుగా ఈ మిశ్రమంతో శుద్ధి చేస్తే 10-15 శాతం అదనపు దిగుబడి
Published : August 17, 2026 at 3:27 PM IST
Pulse Crop Production New Technology : పప్పుధాన్యాల సాగు చేసే రైతులకు శాస్త్రవేత్తలు శుభవార్తను అందించారు. తక్కువ ఖర్చుతో పంట దిగుబడిని పెంచే కొత్త టెక్నాలజీని ఉత్తర్ప్రదేశ్ కాన్పూర్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పల్సెస్ రీసెర్చ్ (ఐఐపీఆర్) శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేశారు. రైజోబియం, ఫాస్ఫరస్ను కరిగించే బ్యాక్టీరియా మిశ్రమాన్ని రూపొందించారు. దీనిని పొల్లాల్లో నేరుగా విత్తనాలను శుద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. దీని వల్ల పప్పుధాన్యాల దిగుబడిని 10 నుంచి 15 శాతం వరకు పెంచవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఎరువుల కొరత, పెరుగుతున్న సాగు ఖర్చులతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో ఈ పరిశోధన ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
వాతవరణంలో దాదాపు 79 శాతం నత్రజని ఉంటుంది. కానీ మొక్కలు దాన్ని నేరుగా వినియోగించుకోవలేవు. ఈ సమయంలో రైజోబియం వంటి ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా నత్రజనిని గ్రహించుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి మొక్కల వేర్లపై కణుపులు ఏర్పరిచి వాతావరణంలోని నత్రజనిని గ్రహించేలా చేస్తాయి. ఫలితంగా మొక్కల ఎదుగుదల మెరుగుపడుతుంది. అదేవిధంగా, ఫాస్ఫరస్ సోల్యూబిలైజింగ్ బ్యాక్టీరియా (పీఎస్బీ) నేలలో ఉంటే భాస్వరాన్ని మొక్కలు సులభంగా గ్రహించే రూపంలోకి మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ రెండు రకాల ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియాను కలిపి వినియోగించడం వల్ల మొక్కల పెరుగుదల మరింత మెరుగుపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
'దిగుబడి 10-15 శాతం పెరగొచ్చు'
రైబోబియం, ఫాస్ఫరస్ కరిగించే బ్యాక్టీరియా కలిసి పనిచేయడం వల్ల మొక్కల ఎదుగుదల గణనీయంగా మెరుగవుతుందని చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీకి చెందిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అఖిలేశ్ మిశ్రా తెలిపారు. దీంతో సాధారణ పరిస్థితులతో పోలిస్తే పంట దిగుబడి 10 నుంచి 15 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ సాంకేతికతలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పొలంలో విత్తనాలు వేసే ముందే వాటిని ఈ బ్యాక్టీరియా మిశ్రమంతో కలిపి శుద్ధి చేయవచ్చని చెప్పారు. అనంతరం అదే విత్తనాలను పొలంలో విత్తితే నేలతో సంబంధంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రయోజనకర బ్యాక్టీరియా క్రియాశీలంగా మారతాయని పేర్కొన్నారు.
డీఏపీ వినియోగం తగ్గే అవకాశం
నేలలో నత్రజని, భాస్వరం లభ్యతను మొరుగుపరచడంలో ఈ మిశ్రమం సహాయపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీంతో పంటకు అవసరమైన పోషకాలు కొంత మేరక సహజంగానే అందుబాటులోకి వస్తాయని అన్నారు. ఫలితంగా రైతులు ఉపయోగించే డీఏపీ ఎరువులపై ఆధాపడటం తగ్గే అవకాసం ఉందని ఐఐపీఆర్ డైరెక్టర్ జీపీ దీక్షిత్ తెలిపారు.
'ఎరువుల కొరతపై రైతులు గతంలో ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. దానికి ప్రతిస్పందనగా మా సంస్థలోని శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనలను వేగవంతం చేసి ఈ మిశ్రమాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఈ కొత్త సాంకేతికతను వినియోగించేందుకు రైతులకు పెద్దగా అదనపు ఖర్చులు ఉండవు. ఈ పరిశోధనలో సానుకూల ఫలితాలు రావడంతో సాంకేతికతను రైతుల పొలాల్లోనే ప్రదర్శించాలని ఐఐపీఆర్ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం శాస్త్రవేత్తల బృందాలు దేశంలోని 10 రాష్ట్రాల్లో పర్యటించనున్నాయి. రైతుల సమక్షంలో సాంకేతికతను ఉపయోగించే విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా వివరించనున్నారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఝార్ఖండ్, బిహార్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో గుర్తించిన సుమారు 10వేల ఎకరాల వ్యవసాయ భూముల్లో ఈ ప్రయోగాత్మక ప్రదర్శనలు చేపట్టనున్నారు. దీంతో ప్రయోగశాల స్థాయిలో వచ్చిన ఫలితాలను క్షేత్రస్థాయిలోనూ పరీక్షించడంతో పాటు రైతులు స్వయంగా ఈ విధానం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకునే అవకాశం లభించనుంది'
-- జీపీ దీక్షిత్, ఐఐపీఆర్ డైరెక్టర్
తొలుత కంది, పెసర, మినుములకు
రైతులకు త్వరగా ప్రయోజనం అందించాలనే ఉద్దేశంతో తొలిదశలో కంది, పెసర, మినుముల పంటకు ఈ విత్తన శుద్ధి విధానాన్ని అమలు చేయాలని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయించారు. ఈ పంటల్లో సాంకేతికతను విస్తృతంగా పరీక్షించిన అనంతరం భవిష్యత్తులో ఇతర ఖరీఫ్ పంటలకు కూడా విస్తరించాలని భావిస్తున్నారు. ఏళ్లుగా ఈ సాంకేతికతపై పరిశోధనలు కొనసాగించిన శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు కీలక దశకు చేరుకున్నామని చెబుతున్నారు. ప్రయోగాత్మక పొలాల్లోనూ ఆశించిన ఫలితాలు వస్తే, తక్కువ వ్యయంతో పప్పుధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు ఈ ప్రయోజనకర బ్యాక్టీరియా మిశ్రమం రైతులకు ఉపయోగపడే అవకాశముంది.
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