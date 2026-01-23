పక్షవాత రోగులకు గుడ్ న్యూస్! ఈ స్పెషల్ గ్లౌవ్స్ పెట్టుకుంటే ఎక్సర్సైజ్లూ చేయొచ్చు
పక్షవాత రోగుల కోసం వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసిన స్టూడెంట్స్- స్పెషల్ గ్లౌవ్స్ను రూపొందించిన విద్యార్థులు- ఈ ఆవిష్కరణకు ప్రధాని మోదీ ఫిదా
Published : January 23, 2026 at 7:05 PM IST
Special Gloves For Paralysis Patients : చెట్టంత మనిషిని పక్షవాతం నిట్టనిలువునా కూల్చేసి మంచానికే పరిమితం చేస్తుంది. దీంతో తమ సొంత పనులు చేసుకోలేక పక్షవాత రోగులు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసం మధ్యప్రదేశ్ జబల్పుర్లో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ (IIITDM) విద్యార్థిని రియా జైన్ తన తోటి స్టూడెంట్స్తో కలిసి స్పెషల్ గ్లౌవ్స్ను తయారు చేసింది. ఈ గ్లౌవ్స్ను చేతికి పెట్టుకుని పక్షవాత రోగులు సులభంగా వ్యాయామాలు చేయవచ్చు. అలాగే వీడియో గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. మరోవైపు, ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణ చేసిన స్టూడెంట్స్పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు.
జబల్పుర్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, డిజైన్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ (IIITDM)లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్లో మూడో ఏడాది చదువుతోంది రియా జైన్. ప్రస్తుతం దిల్లీలోని ఒక కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తోంది. ఇటీవలే దిల్లీలో జరిగిన యూత్ టెక్ ఛాలెంజ్లో ఈ స్పెషల్ గ్లౌవ్స్ ఆవిష్కరణ మొదటి బహుమతిని గెలుచుకుంది. ఈ క్రమంలో గ్లౌవ్స్ను రూపొందించిన రియా జైన్, ఆమె తోటి విద్యార్థులను ప్రధాని మోదీ, కేంద్రమంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ప్రశంసించారు. ఈ స్పెషల్ గ్లౌవ్స్కు విద్యార్థులు 'ఫ్లెక్సురా హ్యాండ్ గ్లోవ్స్' అనే పేరు పెట్టారు. అలాగే ఈ గ్లౌవ్స్ పేటెంట్ కూడా పొందాయి.
స్నేహితులతో కలిసి అద్భుత ఆవిష్కరణ
తన స్నేహితులు పాలక్ గార్గ్, దేవాన్షి, శోభాని, జుహి, దీప్తిలతో కలిసి గతేడాది ఒక కళాశాల ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ ప్రత్యేక చేతి తొడుగులను రూపొందించామని రియా జైన్ తెలిపింది. తాము అభివృద్ధి చేసిన గ్లౌవ్స్ను పక్షవాతం వచ్చిన రోగుల చికిత్స కోసం ఉపయోగించవచ్చని పేర్కొంది చెప్పారు. "కాలేజీలో మాకు ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఆవిష్కరణలు చేసే ప్రాజెక్టును అప్పగించారు. యాదృచ్ఛికంగా మా క్లాస్మేట్లలో ఒకరు సెరిబ్రల్ పాల్సీతో బాధపడుతున్నారు. డాక్టర్ ఆమెకు కొన్ని వ్యాయామాలు చేయమని సలహా ఇచ్చారు. వాటిని చేయడం మా ఫ్రెండ్కు చాలా కష్టంగా అనిపించింది. ఆమెలాంటి రోగుల కోసం ఏదైనా తయారు చేయాలని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాం." అని రియా స్పష్టం చేసింది.
పక్షవాతం వచ్చిన రోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి తెలుసుకోవడానికి రియా, ఆమె స్నేహితులు అనేక ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాలను సందర్శించారు. అప్పుడే పక్షవాతం రోగులు పడుతున్న కష్టాలను కళ్లారా చూశారు. "పక్షవాతం రోగులకు వైద్యులు తరచుగా వ్యాయామాలు చేయమని చెబుతారు. కానీ రోగులు తరచుగా వైద్యులు సిఫార్సు చేసిన వ్యాయామాలు చేయడం కష్టమవుతుంది. ఫలితంగా వారు వ్యాధి నుంచి కోలుకోవడం ఆలస్యం అవుతుందని మేము కనుగొన్నాం. అందుకే చేతితో వ్యాయామాలు చేయడానికి ఉపయోగించే గ్లౌవ్స్ను రూపొందించాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాం. మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ టీవీల్లో వీడియో గేమ్స్ ఆడటానికి వీలుగా ఈ గ్లౌవ్స్ను తయారుచేశాం. పక్షవాతం రోగులకు సాయపడడంలో మేము రూపొందించిన గ్లౌవ్స్ 100 శాతం ఉపయోగపడుతున్నాయి." అని రియా పేర్కొంది.
"ప్రధాని మోదీ ముందు ప్రదర్శించిన ఉత్పత్తుల్లో మేము తయారుచేసిన హ్యాండ్ గ్లౌవ్స్ ఒకటి. దాన్ని చూసి మోదీ నాతో మాట్లాడారు. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానని అడిగారు. ప్రొడక్ట్ను ఎలా తయారుచేశామని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ గ్లౌవ్స్ను త్వరలో మార్కెట్లోకి తెస్తాం. ప్రస్తుతం దీని ధర సుమారు రూ.3000. కానీ ఇంకా రేటును తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తాం." అని రియా స్పష్టం చేసింది.
విద్యార్థుల ఆవిష్కరణ అద్భుతం!
విద్యార్థులు ఆవిష్కరణ చాలా అద్భుతమైనదని రియా బృందానికి మార్గదర్శకత్వం చేసిన ఐఐఐటీడీఎం ప్రొఫెసర్ పునీత్ టాండన్ తెలిపారు. తాము ఈ డివైజ్ను జబల్పుర్లోని పలువురు వైద్యులకు చూపించి, వారి నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రాలను పొందామని వెల్లడించారు. వైద్యులందరూ దీనిని ఒక ఉపయోగకరమైన సాధనంగా అభివర్ణించారని చెప్పారు. ఈ గ్లౌవ్స్ సిద్ధమైన వెంటనే, తాము పేటెంట్ ప్రక్రియను ప్రారంభించామని చెప్పారు. ఈ చేతి తొడుగులకు ఫ్లెక్సురా హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ అని పేరు పెట్టామని, వీటికి పేటెంట్ లభించిందని స్పష్టం చేశారు.
"ఈ గ్లౌవ్స్కు పలు స్థాయిల్లో అవార్డులు లభించాయి. కళాశాల దీనిని ఉత్తమ ఉత్పత్తిగా నామినేట్ చేసింది. ఆ తర్వాత దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన 24 ఉత్పత్తుల్లో ఇది మొదటి బహుమతిని గెలుచుకుంది. అనంతరం దీనిని జాతీయ స్థాయి జ్యూరీకి పంపారు. అక్కడ కూడా మొదటి స్థానాన్ని పొందింది. కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ రియాను సన్మానించారు." అని టాండన్ వెల్లడించారు.