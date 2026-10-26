'మీరు చనిపోవాలనుకుంటే ముందు 12మంది రాజకీయ నేతలను చంపండి'- ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు మరో 10-12 మంది రాజకీయ నాయకులను చంపాలంటూ వీబీఏ అధ్యక్షుడు ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ సూచించారు. మహారాష్ట్రలోని బుల్దానాలో నిర్వహించిన దమ్మ మేళాలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
Published : October 26, 2026 at 1:28 PM IST
Prakash Ambedkar on Politicians : వంచిత్ బహుజన్ ఆఘాడీ (వీబీఏ) అధ్యక్షుడు ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు మరో 10-12 మంది రాజకీయ నాయకులను చంపాలంటూ సూచించారు. మహారాష్ట్రలోని బుల్దానాలో నిర్వహించిన దమ్మ మేళాలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతుల కుటుంబాలను రాజకీయ నాయకులు పరామర్శించడానికి వెళ్లడంపైనా ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. "ఆత్మహత్య చేసుకోమని మీకు ఎవరు చెప్పారు? ఒకవేళ మీరు చనిపోవాలనుకుంటే, ముందుగా 10- 12 మంది రాజకీయ నాయకులను అంతం చేసి ఆ తర్వాత చనిపోండి" అని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితులపై ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ స్పందించారు. రైతులు తమ హక్కులను సాధించుకోవడానికి ఏకం కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కరవు నిర్వహణలో వైఫల్యం, పర్యావరణ విధ్వంసం, ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రభావం, రైతుల ఓటు విలువ వంటి అంశాలపైనా మాట్లాడారు. అకోలాలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాతే, ఒక మంత్రికి మెలకువ వచ్చి, ప్రజలకు నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని సలహా ఇచ్చారని ఎద్దేవా చేశారు.
"రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్నా, ప్రభుత్వం ఎటువంటి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయలేదు. 'ఎల్ నినో' ప్రభావం రాబోతోందని ముందుగానే తెలిసినప్పటికీ, రైతులు నేడు ఆహార ధాన్యాలు, నీరు, పశుగ్రాసం దొరక్క తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో కనీసం ఒక ప్రణాళిక కూడా లేదు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం మీకు ఆహార ధాన్యాలు, పశుగ్రాసం, నీరు అందించడంలో విఫలమైతే నేరుగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల ఇళ్ల ముందు ధర్నా చేయండి. " అని ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ విమర్శించారు.
భీమాశంకర్ ప్రాజెక్టు కోసం వేలాది చెట్లను నరికివేయడాన్ని ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ తీవ్రంగా విమర్శించారు. మహారాష్ట్ర అంతటా ఇలాగే ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నారని, ఇది కొత్తేమీ కాదన్నారు. దేవుని పేరుతో ఓట్లు అడిగిన వారిని నిలదీయాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని తెలిపారు. ప్రజలు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవడం నేర్చుకోవాలని చెప్పారు. "బీజేపీ లేదా ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రతినిధులు ఓట్లు అడగడానికి మీ దగ్గరకు వస్తే వారికి భోజనం, నీరు ఇచ్చి మీ ఆవేదనను వారికి చెప్పండి" అని ప్రజలకు సూచించారు.
దీపావళికి ముందు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రూ.5,000 ఆర్థిక సహాయంపై ప్రకాశ్ అంబేడ్కర్ స్పందించారు. "రైతులు పూర్తిగా అసమర్థులు. ఇక ఏం చేయగలం? ఓటర్ల విషయానికొస్తే ఇది చెప్పడానికి బాధగా ఉన్నా, నిజం ఏమిటంటే తమ కోసం నిజంగా పోరాడే వారికి వారు ఓటు వేయరు. రవికాంత్ తుప్కర్ వంటి నాయకుడు రైతుల కోసం పోరాడుతుంటే కనీసం ఆయనకే ఓటు వేయని రైతులు, తమ చెంపపై తామే కొట్టుకోవాలి! ఇక 'ఉపాధ్యాయుల' ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే టీచర్లను ఇకపై అలా పిలవద్దు. వారిని 'ఐదు వేల రూపాయల వ్యక్తులు' అని పిలవాలి. వారి భార్యలను ఖరీదైన పట్టుచీరలు అని పిలవాలి. ఎందుకంటే ఈ డబ్బుతోనే ఆ చీరలు కొనుక్కున్నారు కదా! విద్యార్థులతో కూడా నేను ఇదే చెబుతాను. వారిని 'ఉపాధ్యాయులు' అని పిలవకండి. 'ఐదు వేల రూపాయల వారు' అని పిలవండి. ఐదుగురు అభ్యర్థుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కో ఓటుకు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున ఖర్చు చేశారు. ఈ 15 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆదాయపు పన్ను శాఖ వీరిపై చర్యలు తీసుకుంటుందా? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) విచారణ జరుపుతుందా?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
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