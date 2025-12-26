ETV Bharat / bharat

నామినేషన్ వేయాలంటే ట్రాఫిక్ చలానాలు క్లియర్ చేయాల్సిందే- పరుగులు తీస్తున్న నాయకులు!

ఎన్నికల భయంతో లక్షల రూపాయల పెండింగ్​ జరిమానాలు కడుతున్న నేతలు- పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ శాఖ ఆదాయం

Challans Clearance For Nomination
Challans Clearance For Nomination (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Challans Clearance For Nomination : ఇన్నేళ్లుగా వాహనాలపై పేరుకుపోయిన ట్రాఫిక్ జరిమానాలను పట్టించుకోని కొందరు రాజకీయ నేతలు ఇప్పుడు హడావుడిగా వాటిని చెల్లించుకుంటున్నారు! అందుకు కారణం, మరికొద్ది రోజుల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఉండడమే. ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన తాజా ఆదేశాల ప్రకారం, ఏ అభ్యర్థిపై కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఎలాంటి బకాయిలు ఉండకూడదు. లేకపోతే నామినేషన్ ఏకంగా దరఖాస్తే తిరస్కరణకు గురవుతుంది.

ఈ నిబంధనతో అన్ని పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులు, స్వతంత్రులు సైతం తమ వాహనాలపై ఉన్న ఇ-చలాన్ పెండింగ్ జరిమానాలను చెల్లించక తప్పని పరిస్థితి ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలోని ఠాణెలో ఏర్పడింది. ఎన్నికల కమిషన్​ నిర్ణయంతో ట్రాఫిక్ శాఖ ఇప్పుడు ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా జరిమానాలు చెల్లించాల్సిందే అన్న అవగాహన రావడంతో ఎన్నికల అభ్యర్థులు క్లియర్ చేసేందుకు త్వరపడుతున్నారు

ఒక్క అభ్యర్థే రూ.1.5 లక్షల జరిమానా!
ఠాణెలోని ఒక మున్సిపల్ ఎన్నికల ఆశావహ అభ్యర్థి తన వాహనంపై ఉన్న రూ.1.5 లక్షల ట్రాఫిక్ జరిమానాను ఇటీవల ట్రాఫిక్ శాఖకు చెల్లించినట్టు సమాచారం. అయితే ఆ అభ్యర్థి పేరును మాత్రం ట్రాఫిక్ విభాగం వెల్లడించలేదు. ఠాణె పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని న్సిపల్ కార్పొరేషన్, కల్యాణ్– డొంబివలి, ఉల్హాసనగర్, భివండి మున్సిపాలిటీల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు అవసరమైన పత్రాల కోసం పరుగులు తీస్తున్నారు.

ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేస్తున్నప్పుడు అక్రమ నిర్మాణాలపై కేసులు లేవని, క్రిమినల్ కేసుల వివరాలు, ప్రభుత్వ బకాయిలు చెల్లించామనే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (NOC), వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్, పర్మిట్ వంటి తాజా పత్రాలు తప్పనిసరిగా జత చేయాలి. వాహనాలపై ట్రాఫిక్ చలానాలు పెండింగ్ ఉంటే, దానిని చెల్లించిన తరువాతే NOC జత చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కొద్ది రోజుల్లోనే ఎన్నికల బరిలో దిగాలనుకునే అభ్యర్థులు భారీగా ట్రాఫిక్ కార్యాలయాల వైపు పరుగులు పెడుతున్నారు.

ఆన్‌లైన్, ఒక్క కౌంటర్ సౌకర్యం
ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఠాణె ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. ఇ–చలాన్​ను చెల్లించేందుకు కౌంటర్ విధానంతోపాటు ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ సౌకర్యాన్ని తాజాగా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. చెల్లింపు పూర్తయిన వెంటనే సంబంధిత దాఖలాలు, రసీదులు తక్షణమే ప్రజలకు అందజేస్తున్నారు. ఎవరికైనా సమస్యలు ఎదురైతే ట్రాఫిక్ పోలీస్ డిప్యూటీ కమిషనర్‌ను సంప్రదించాలని డీసీపీ పంకజ్ శిరసాట్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

అభ్యర్థుల స్పందన
ఈ విషయంపై నామినేషన్ దాఖలు చేసిన అభ్యర్థి సంగం డోంగ్రే మాట్లాడుతూ, "మా కారుపై ఉన్న ట్రాఫిక్ జరిమానాను మేం ఇప్పటికే చెల్లించాం. దీని వల్ల సమయం బాగా ఆదా అయింది. నిజానికి ఈ ఫైన్​ను ముందే చెల్లించి ఉంటే, అప్పుడే ఈ టైమ్ సేవ్ అయ్యేది" అని తెలిపారు. ఎన్నికల కమిషన్ కఠిన నిబంధనలతో ట్రాఫిక్ చలానాలు రాజకీయ నేతల తలుపు తట్టాయి. ఇన్నాళ్లు పట్టించుకోని ఇ–చలాన్లు ఇప్పుడు అభ్యర్థిత్వానికి అడ్డంకిగా మారాయి. ఫలితంగా ట్రాఫిక్ శాఖకు ఆదాయం పెరుగుతోంది.

