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'దొంగలకు శిక్ష పడాలంటే ప్రభుత్వం మారాలి'- అయోధ్య విరాళాల చోరీపై కేజ్రీవాల్​ ఫైర్​

బీజేపీ నాయకులు రాముడిని దేవుడిగా పరిగణించరని ఆరోపించిన కేజ్రీవాల్- నిజంగా వాళ్లకు రాముడిపై అభిమానం ఉంటే దొంగతనం చేసేవారు కాదని విమర్శ- విరాళాలను చోరి చేసిన వారికి క్యాన్సర్​ వస్తుందన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే

Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 4:28 PM IST

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Kejriwal Slams BJP : అయోధ్య రామజన్మభూమి ఆలయ విరాళాల చోరీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా దుమారం రేపుతోంది. తాజాగా ఈ విషయంపై ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్​ అరవింద్​ కేజ్రీవాల్​ కేంద్రం, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. రామమందిర విరాళాలను దొంగిలించిన వారికి శిక్ష పడాలంటే ప్రభుత్వాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. ప్రభుత్వంలో మార్పు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ప్రతి రామభక్తుడిపై ఉందని తెలిపారు. బుధవారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో కేజ్రీవాల్​ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

"బీజేపీ నాయకులు, రాముడిని దేవుడిగా పరిగణించరు. అసలు నిజంగా వాళ్లకు రాముడిపై అభిమానం ఉంటే ఈ దొంగతనం చేసేవారు కాదు. ఆ రాముడి దయ వల్లే వారు కేంద్రంలో, 21 రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి వచ్చారు. కానీ, కనీసం ఆ కృతజ్ఞత కూడా వారికి లేదు. ఇక, అయోధ్య నిధుల దుర్వినియోగంపై ప్రతి హిందువు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. బీజేపీ కేవలం అధికారం, డబ్బు కోసమే సనాతన ధర్మాన్ని వాడుకుంటోంది. కానీ మేం అలాకాదు. దేశంలో నిజమైన సనాతన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది ఆప్ మాత్రమే. మేం ప్రజల కోసం ఉచిత తీర్థయాత్రలు, ఆలయాల నిర్మాణాలు, భజన సంధ్యలు నిర్వహిస్తూ అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తున్నాం."

- అరవింద్​ కేజ్రీవాల్​, ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్​

'నేను చాట్​జీపీటిని కూడా అడిగాను'
మరోవైపు, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షాపై కూడా కేజ్రీవాల్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రామమందిర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగి రెండున్నరేళ్లు గడిచినా అమిత్ షా ఒక్కసారి కూడా అయోధ్య రామాలయాన్ని సందర్శించలేదని ఆరోపించారు. "నేను ఇంటర్నెట్​లో చూశాను. చాట్​జీపీటీని కూడా అడిగాను. జర్నలిస్ట్​లతో మాట్లాడాను. అందులో తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, అమిత్​ షా తన ప్రసంగాల్లో, ఇంటర్వ్యూల్లో 42 సార్లకు పైగా రామమందిరం గురించి ప్రస్తావించారు. దాని పేరుతో ఓట్లు అడిగారు. ఆయనకు రాముడి పేరుతో ఓట్లు అడిగడానికి సమయం ఉంటుంది, కానీ ఆలయానికి వెళ్లేందుకు మాత్రం సమయం దొరకలేదా? రాముడి ఆశీర్వాదం అవసరం లేదా? రాముడిని దేవుడిగా భావించడం లేదా?" అంటూ కేజ్రీవాల్ ప్రశ్నించారు. అలాగే, అమిత్ షా తప్పకుండా అయోధ్య రామమందిరాన్ని సందర్శించాలని కేజ్రీవాల్​ కోరారు.

ఇదిలా ఉండగా, అయోధ్యలోని రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో అరెస్టైన నిందితులందరినీ స్థానిక కోర్టు సోమవారం 14 రోజులు జ్యుడిషియల్​ కస్టడీ విధించింది. ఆలయానికి వచ్చిన నగదు విరాళాలు, కానుకల దుర్వినియోగంపై పోలీసులు జరిపిన దర్యాప్తు అనంతరం కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

'రాముడి సొమ్మును దొంగిలించిన వారికి క్యాన్సర్​ వస్తుంది'
మరోవైపు, ఆలయ నిధుల దుర్వినియోగంపై ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. రాముడి సొమ్మును దొంగిలించిన వారు, ఆ దేవుడి శిక్ష నుంచి తప్పించుకోరని, వారు క్యాన్సర్ బారిన పడి అత్యంత బాధాకరమైన మరణాన్ని పొందుతారని ఆయన శాపనార్థాలు పెట్టారు. ఈ అవినీతికి పాల్పడిన వారిపై ప్రభుత్వం ఎలాగో చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కానీ, శ్రీరాముడు వారిని ఎంత ఘోరంగా శిక్షిస్తాడంటే, వారు నరకయాతన అనుభవిస్తూ చనిపోతారని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ పరిణామాలను వారి తదుపరి ఏడు తరాల వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారని ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఇక, విరాళాల దుర్వినియోగంపై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో, జూన్ 13న ఉత్తర్​ ప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్​) ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో 8 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ కేసులో కేవలం చిన్న స్థాయి వ్యక్తులపైనే చర్యలు తీసుకుంటున్నారని, ప్రధాన నిందితులు ఇంకా స్వేచ్ఛగానే ఉన్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆరోపించాయి.

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