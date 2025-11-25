నాకు సవాల్ విసిరితే బీజేపీ పునాదులను కదిలిస్తా: మమతా బెనర్జీ
బీజేపీ తనతో పోరాడాలేదని, తనను ఓడించడం అసాధ్యమన్న మమతా- ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా భారీ ర్యాలీ చేపట్టిన దీదీ- బెంగాల్లో బీజేపీ ఆటలు సాగవన్న మమతా బెనర్జీ
Published : November 25, 2025 at 9:03 PM IST
Mamata Banerjee SIR Rally : బీజేపీ తనతో రాజకీయంగా పోరాడాలేదని, తనను ఓడించడం సాధ్యం కాదని బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఉద్ఘాటించారు. తనకు సవాల్ విసిరితే బీజేపీ పునాదులను కదిలిస్తానని హెచ్చరించారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ-SIRకు వ్యతిరేకంగా బన్గావ్లోని చాంద్పర నుంచి ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఠాకూర్నగర్ వరకు 3 కిలోమీటర్ల వరకు దీదీ భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడిన ఆమె, ఎన్నికల సంఘం ఏ మాత్రం నిష్పాక్షికంగా పనిచేయడం లేదని, అది బీజేపీ కమిషన్గా మారిందని ఆరోపించారు. SIR కారణంగానే బిహార్లో ఎన్డీఏకు అనుకూలంగా ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాయని, బీజేపీ ఆటను అక్కడ ప్రతిపక్షాలు అంచనా వేయలేకపోయాయని దీదీ పేర్కొన్నారు. కానీ బంగాల్లో మాత్రం బీజేపీ ఆటలు సాగవన్నారు. కావాలంటే బీజేపీ అన్ని సంస్థలను ఉపయోగించుకోవచ్చనని, కావాల్సినంత డబ్బు ఖర్చు చేసుకొవచ్చని దీదీ సవాల్ చేశారు. బంగాల్ ప్రజలెవరూ బీజేపీ ఓటు వేయరని దీమా వ్యక్తం చేశారు.
రాష్ట్రంలో మతువా మెజారిటీ ప్రాంతాల్లోని ఓటర్లు సీఏఏ కింద తమను తాము విదేశీయులుగా ప్రకటించుకుంటే వెంటనే ఓటర్ల జాబితా నుంచి వారి పేర్లు తొలగిపోతాయని మమతా బెనర్జీ అన్నారు. బంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ అనంతరం ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఈసీ, బీజేపీ సృష్టించిన గందరగోళాన్ని ప్రజలు గుర్తిస్తారని చెప్పారు. ఈ ప్రక్రియను రెండు, మూడేళ్లపాటు నిర్వహిస్తే సహకరిస్తామని తెలిపారు. ఒకవేళ అక్రమంగా నివసిస్తున్న బంగ్లాదేశీయులను తొలగించడమే ఎస్ఐఆర్ లక్ష్యమైతే బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. అంటే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు రాష్ట్రాల్లో చొరబాటుదారులు ఉన్నట్లు ఆ పార్టీ అంగీకరిస్తోందా? అని ప్రశ్నించారు.
హెలికాప్టర్ రద్దు- మండిపడిన దీదీ
అంతకుముందు హెలికాప్టర్ ద్వారా బన్గావ్కు చేరుకునేందుకు మమతా బెనర్జీ సిద్ధం కాగా, ఆ ప్రణాళిక రద్దయింది. దీంతో కోల్కతా నుంచి ఆమె రోడ్డు మార్గంలో ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. చివరి క్షణంలో హెలికాప్టర్ ప్రయాణం రద్దు కావడం వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆ పార్టీ తనను ఇరుకున పెట్టలేదని, తనతో ఆటలాడొద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయితే గడువు ముగిసిన లైసెన్స్తో ఆ హెలికాప్టర్ను నడుపుతున్నట్లు గుర్తించామని, దీంతో రద్దు చేయాల్సి వచ్చిందని ఓ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు.
ఈసీతో భేటీ కానున్న టీఎంసీ ప్రతినిధులు
మరోవైపు బంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న వేళ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులు ఎన్నికల సంఘంతో భేటీ కానున్నారు. ఈ మేరకు అపాయింట్మెంట్ కోరుతూ పార్టీ నేత డెరెక్ ఓబ్రియన్ చేసిన విజ్ఞప్తికి ఈసీ స్పందించింది. ఈ నెల 28న ఓ అధికార ప్రతినిధి, మరో నలుగురితో కూడిన బృందం తమను కలవొచ్చని టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి ఓ లేఖ రాసింది. పార్టీలతో నిర్మాణాత్మక చర్చలను తాము ఎల్లప్పుడూ స్వాగతిస్తామని చెప్పింది.
బీఎల్ఓ మరణాలపై ఈసీ అప్రమత్తం
మరోవైపు ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బూత్ స్థాయి (BLO) అధికారులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారనే ఆరోపణలపై ఈసీ స్పందించింది. తాజా పరిణామాలకు సంబంధించి ఆయా రాష్ట్రాల సీఈఓ (చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్)ల నుంచి నివేదిక కోరినట్లు సమాచారం. "BLOల అంశంపై సీఈఓలు దృష్టి సారించారు. తాజా పరిణామాలపై సంబంధిత జిల్లా ఎన్నికల అధికారుల (డీఈఓ) నుంచి నివేదికలు కోరుతున్నారు. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తైన తర్వాత ఎన్నికల సంఘానికి పూర్తి నివేదిక అందిస్తారు. ఈ వ్యవహారాన్ని క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తున్నాం" అని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బీఎల్ఓలకు అవసరమైన పూర్తి సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, పని ఒత్తిడి కారణంగా బీఎల్ఓలు అనారోగ్యానికి గురవడం, రాజీనామాలు చేస్తుండటం, పలువురు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, మమతా బెనర్జీ సహా పలు విపక్ష పార్టీల నేతలు ఈసీ తీరుపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
