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'అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలు జరపినప్పుడు, భారత్-పాక్ ఎందుకు జరపలేవు?'- కశ్మీర్‌ వేర్పాటువాద నాయకుడి ప్రశ్న

భారత్, పాకిస్థాన్ దౌత్య విధానాన్ని అవలంబించాలని పిలుపునిచ్చిన కశ్మీర్​ వేర్పాటువాద నాయకుడు మిర్వాయిజ్ ఉమర్​- ఇరు దేశాల మధ్య జరగుతున్న వివాదాలను శాంతియుత చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోగలమని పునరుద్ఘాటన

Mirwaiz Umar Farooq
Mirwaiz Umar Farooq (File photo (IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 5:22 PM IST

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Mirwaiz Umar On Kashmir Tensions : భారత్​- పాకిస్థాన్​ దేశాల మధ్య దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న వివాదాలను కేవలం శాంతియుత చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోగలమని కశ్మీర్ వేర్పాటువాద నాయకుడు మిర్వాయిజ్ ఉమర్ ఫరూక్ అభిప్రాయపడ్డారు. తీవ్ర ఉద్రిక్తతల తర్వాత కూడా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు తిరిగి చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు, పొరుగు దేశాలైన భారత్, పాకిస్థాన్ కలిసి కూర్చుని ఎందుకు మాట్లాడుకోలేవంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు శ్రీనగర్‌లోని రెసిడెన్సీ రోడ్‌లో మంగళవారం జరిగిన ఓ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"అమెరికా, ఇరాన్‌ల మధ్య చర్చలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతుండటం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ వారంలోనే ఇరు దేశాల మధ్య మరోసారి చర్చలు జరగనున్నాయి. ఇటువంటి ప్రయత్నాలకు మేం ఎల్లప్పుడూ మద్దతు ఇస్తాం. కశ్మీర్ వివాదంతో సహా భారత్​- పాకిస్థాన్​ మధ్య దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి స్నేహమే ఉత్తమ మార్గమని నేను నమ్ముతున్నాను. యుద్ధాలు వివాదాలను పరిష్కరించవు. శాంతియుత చర్చల ద్వారా మాత్రమే వాటిని పరిష్కరించగలం"
- మిర్వాయిజ్​ ఉమర్​, కశ్మీర్​ వేర్పాటువాద నాయకుడు

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