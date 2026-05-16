చరిత్రలో ఉంటారో లేదో పాక్ నిర్ణయించుకోవాలి : దాయాది దేశానికి భారత ఆర్మీ చీఫ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
అమాయక పర్యటకులపై పహల్గాంలో గతేడాది ఉగ్రదాడి- ఈ క్రమంలో పాక్కు ఆపరేషన్ సిందూర్తో ధీటుగా బదులిచ్చిన ఇండియా- మళ్లీ ఆ పరిస్థితులు తలెత్తితే ఊరుకోబోమని భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది హెచ్చరిక
Published : May 16, 2026 at 12:42 PM IST
Indian Army Chief On Pakistan : పొరుగు దేశం పాకిస్థాన్కు భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ, భారత్కు వ్యతిరేకంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ టెర్రరిస్టులకు ఆశ్రయం కల్పించి భారత్పై ప్రయోగిస్తే చరిత్రలో ఉంటారో లేదో పాక్ డిసైడ్ చేసుకోవాలని అన్నారు. దిల్లీలోని మాకెన్ షా సెంటర్లో 'యూనిఫామ్ అన్వీల్డ్' నిర్వహించిన ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది పాల్గొన్నారు. గతేడాది ఆపరేషన్ సిందూర్కు దారితీసిన పరిస్థితులు మళ్లీ తలెత్తితే భారత సైన్యం ఎలా స్పందిస్తుందని ఆయనను ప్రశ్నించగా ధీటుగా బదులిచ్చారు.
STORY | 'If Pakistan harbours terrorists, operates against India...': Army chief's stern message— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026
In a stern military message to Islamabad, Army Chief Gen Upendra Dwivedi on Saturday said if Pakistan continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to… https://t.co/IaEyJqtBHw