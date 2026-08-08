ETV Bharat / bharat

'పబ్లిషర్'​ పాత్రలోకి మెటా?- 'మధ్యవర్తి' హోదాపై కేంద్రం సమీక్ష!

మెటా ‘మధ్యవర్తి’ హోదాపై కేంద్రం సమీక్ష- ఎవరికి ఏ కంటెంట్​ చూపించాలో నిర్ణయించడంపై ఐటీ చట్టం కింద విచారణ

META
META (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

META News Today : సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా ఉపయోగిస్తున్న రికమండేషన్ వ్యవస్థలు, డబ్బు తీసుకొని కంటెంట్​ను ప్రమోట్ చేసే విధానాలపై దృష్టి సారించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. మెటా అనుసరిస్తున్న ఈ విధానాలు భారత చట్టాల ప్రకారం 'మధ్యవర్తి'(ఇంటర్మీడియరీ) హోదాకు సరిపోతాయా, లేదా అనేది పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.

మెటా పబ్లిషర్​లా మారిపోయిందా?
మెటా ఐటీ చట్టంలోని నిబంధనలను పాటిస్తోందా? లేదా ఏ కంటెంట్ ఎవరికి చూపించాలో తానే నిర్ణయిస్తూ ఒక పబ్లిషర్​లాగా పనిచేస్తోందా? అనేదే ప్రధానమైన అంశమని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం, ఇలా చేసిన సంస్థలకు మధ్యవర్తి హోదా క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదని చెబుతున్నాయి. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్​ 79 ప్రకారం, థర్డ్​ పార్టీ (ఇతరులు అప్లోడ్ చేసిన) కంటెంట్​కు సంబంధించిన బాధ్యతల నుంచి మధ్యవర్తులకు 'రక్షణ' (సేఫ్​ హార్బర్​) ఉంటుంది. అయితే అవన్నీ చట్టపరమైన నిబంధనలు అన్నీ పాటించడం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, ఒక ప్లాట్​ఫారమ్​ వినియోగదారులకు ఏ కంటెంట్​ చూపించాలో నిర్ణయిస్తే, అది పబ్లిషింగ్ (ప్రచురణ) కిందకే వస్తుంది. అప్పుడు సదరు సామాజిక వేదికలు తమ చర్యలకు పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

డీప్​ ఫేక్స్​ను​ అరికట్టాల్సిందే!
గత కొన్ని రోజులుగా జరిగిన పలు రౌండ్ల చర్చల తర్వాత, డీప్​ ఫేక్​ కంటెంట్​ను అరికట్టేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం మెటాను కోరింది. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 79 ప్రకారం, సామాజిక వేదికలతో సహా మధ్యవర్తులందరూ తమ ప్లాట్​ఫారమ్​ ద్వారా అప్లోడ్​, పబ్లిష్​, హోస్ట్​, షేర్​ చేసిన సమాచారానికి సంబంధించిన బాధ్యతల నుంచి మినహాయింపు పొందాలంటే, చట్టబద్ధంగా నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ అలా చేయడంలో విఫలమైతే, మధ్యవర్తికి ఇచ్చే మినహాయింపులను కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్​ఎస్​) సహా, ఇతర చట్టాల కింద తీసుకునే చర్యలకు బాధ్యులు అవుతారు.

ఇతర ప్లాట్​ఫారమ్స్​ పైనా సమీక్ష!
'ఈ వారం డీప్​ఫేక్​, పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు​, లేబుల్ లేని సింథటిక్ కంటెంట్లపై మెటాను కేంద్రం ప్రశ్నించింది. అలాగే మెటా రికమండేషన్​ సిస్టమ్స్ పనితీరుపైనా ప్రశ్నలు సంధించింది. ముఖ్యంగా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ద్వారా సృష్టించిన హానికరమైన కంటెంట్​ను గుర్తించిన తర్వాత కూడా, అది మళ్లీ కనిపించడం, సర్క్యులేట్ కావడం, వైరల్ అవ్వడాన్ని ఎత్తిచూపింది. సింథటిక్​ కంటెంట్​ను గుర్తించి లేబుల్ చేయాలని ఐటీ నిబంధనలు స్పష్టంగా చెబుతున్నప్పటికీ, లేబుల్స్ లేని ఏఐ వీడియోలు ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయని మెటాను ప్రశ్నించింది. కంటెంట్ మోడరేషన్​లో మానవుల పర్యవేక్షణ ఎక్కువగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. భారతీయ భాషలపై, స్థానిక పరిస్థితులపై అవగాహన, పట్టు ఉన్నవారిని నియమించాలని మెటాను కోరింది. అంతేకాదు మెటాతో సహా ఇతర ప్లాట్​ఫారమ్​లు భారతీయ చట్టాల ప్రకారం, మధ్యవర్తి నిర్వచనానికి లోబడి పనిచేస్తున్నాయో, లేదో పరిశీలించడానికి, వాటితో చర్చలు జరపనున్నట్లు' ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

ఇది సెన్సార్​షిప్​ కాదు!
ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యల ఉద్దేశం సెన్సార్​షిప్​ విధించడం కాదు. కంపెనీలు భారతీయ చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండేలా చూడడం మాత్రమే. మెటా కూడా సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని అంగీకరించిందని, వాటిని పరిష్కరించడానికి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చిందని పేర్కొన్నాయి.

'ఇటీవల ప్రధాని మోదీ ఫేస్​బుక్ పోస్టును మెటా తాత్కాలికంగా రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది. దీనితో మెటాపై కేంద్రం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మెటా గ్లోబల్ అఫైర్స్ హెడ్ జోయెల్​ కప్లాన్​ నేతృత్వంలోని బృందం బుధ, గురువారాల్లో ఐటీ శాఖామంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్​, ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్​.కృష్ణన్​లను కలిసింది. ఈ సందర్భంగా డీప్​ఫేక్స్​, చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన కంటెంట్, బాట్​, సింథటిక్ కంటెంట్​ను తొలగించడానికి, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తాము నిజంగా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పింది. అంతేకాదు ప్రధాని పోస్టును తొలగించినందుకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పింది' అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

సవాళ్లే అవకాశాలుగా మారుతాయి- నేర్చుకునే వాడు గెలుస్తాడు : ఐఐటీ దిల్లీ స్నాతకోత్సవంలో ప్రధాని మోదీ

'మహిళా రిజర్వేషన్లకు షరతులెందుకు?'- రాహుల్, రిజిజు మధ్య మాటల యుద్ధం

TAGGED:

META NEWS TODAY
NEW CHILD SAFEGUARDS FOR META
META NEW MEXICO CHILD SAFETY CASE
META ON DEEPFAKES
META NEWS TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.