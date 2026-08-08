'పబ్లిషర్' పాత్రలోకి మెటా?- 'మధ్యవర్తి' హోదాపై కేంద్రం సమీక్ష!
మెటా ‘మధ్యవర్తి’ హోదాపై కేంద్రం సమీక్ష- ఎవరికి ఏ కంటెంట్ చూపించాలో నిర్ణయించడంపై ఐటీ చట్టం కింద విచారణ
Published : August 8, 2026 at 2:12 PM IST
META News Today : సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా ఉపయోగిస్తున్న రికమండేషన్ వ్యవస్థలు, డబ్బు తీసుకొని కంటెంట్ను ప్రమోట్ చేసే విధానాలపై దృష్టి సారించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. మెటా అనుసరిస్తున్న ఈ విధానాలు భారత చట్టాల ప్రకారం 'మధ్యవర్తి'(ఇంటర్మీడియరీ) హోదాకు సరిపోతాయా, లేదా అనేది పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
మెటా పబ్లిషర్లా మారిపోయిందా?
మెటా ఐటీ చట్టంలోని నిబంధనలను పాటిస్తోందా? లేదా ఏ కంటెంట్ ఎవరికి చూపించాలో తానే నిర్ణయిస్తూ ఒక పబ్లిషర్లాగా పనిచేస్తోందా? అనేదే ప్రధానమైన అంశమని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం, ఇలా చేసిన సంస్థలకు మధ్యవర్తి హోదా క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదని చెబుతున్నాయి. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 79 ప్రకారం, థర్డ్ పార్టీ (ఇతరులు అప్లోడ్ చేసిన) కంటెంట్కు సంబంధించిన బాధ్యతల నుంచి మధ్యవర్తులకు 'రక్షణ' (సేఫ్ హార్బర్) ఉంటుంది. అయితే అవన్నీ చట్టపరమైన నిబంధనలు అన్నీ పాటించడం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, ఒక ప్లాట్ఫారమ్ వినియోగదారులకు ఏ కంటెంట్ చూపించాలో నిర్ణయిస్తే, అది పబ్లిషింగ్ (ప్రచురణ) కిందకే వస్తుంది. అప్పుడు సదరు సామాజిక వేదికలు తమ చర్యలకు పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.
డీప్ ఫేక్స్ను అరికట్టాల్సిందే!
గత కొన్ని రోజులుగా జరిగిన పలు రౌండ్ల చర్చల తర్వాత, డీప్ ఫేక్ కంటెంట్ను అరికట్టేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం మెటాను కోరింది. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 79 ప్రకారం, సామాజిక వేదికలతో సహా మధ్యవర్తులందరూ తమ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా అప్లోడ్, పబ్లిష్, హోస్ట్, షేర్ చేసిన సమాచారానికి సంబంధించిన బాధ్యతల నుంచి మినహాయింపు పొందాలంటే, చట్టబద్ధంగా నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక వేళ అలా చేయడంలో విఫలమైతే, మధ్యవర్తికి ఇచ్చే మినహాయింపులను కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) సహా, ఇతర చట్టాల కింద తీసుకునే చర్యలకు బాధ్యులు అవుతారు.
ఇతర ప్లాట్ఫారమ్స్ పైనా సమీక్ష!
'ఈ వారం డీప్ఫేక్, పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులు, లేబుల్ లేని సింథటిక్ కంటెంట్లపై మెటాను కేంద్రం ప్రశ్నించింది. అలాగే మెటా రికమండేషన్ సిస్టమ్స్ పనితీరుపైనా ప్రశ్నలు సంధించింది. ముఖ్యంగా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ద్వారా సృష్టించిన హానికరమైన కంటెంట్ను గుర్తించిన తర్వాత కూడా, అది మళ్లీ కనిపించడం, సర్క్యులేట్ కావడం, వైరల్ అవ్వడాన్ని ఎత్తిచూపింది. సింథటిక్ కంటెంట్ను గుర్తించి లేబుల్ చేయాలని ఐటీ నిబంధనలు స్పష్టంగా చెబుతున్నప్పటికీ, లేబుల్స్ లేని ఏఐ వీడియోలు ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయని మెటాను ప్రశ్నించింది. కంటెంట్ మోడరేషన్లో మానవుల పర్యవేక్షణ ఎక్కువగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. భారతీయ భాషలపై, స్థానిక పరిస్థితులపై అవగాహన, పట్టు ఉన్నవారిని నియమించాలని మెటాను కోరింది. అంతేకాదు మెటాతో సహా ఇతర ప్లాట్ఫారమ్లు భారతీయ చట్టాల ప్రకారం, మధ్యవర్తి నిర్వచనానికి లోబడి పనిచేస్తున్నాయో, లేదో పరిశీలించడానికి, వాటితో చర్చలు జరపనున్నట్లు' ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ఇది సెన్సార్షిప్ కాదు!
ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యల ఉద్దేశం సెన్సార్షిప్ విధించడం కాదు. కంపెనీలు భారతీయ చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండేలా చూడడం మాత్రమే. మెటా కూడా సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయని అంగీకరించిందని, వాటిని పరిష్కరించడానికి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చిందని పేర్కొన్నాయి.
'ఇటీవల ప్రధాని మోదీ ఫేస్బుక్ పోస్టును మెటా తాత్కాలికంగా రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది. దీనితో మెటాపై కేంద్రం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మెటా గ్లోబల్ అఫైర్స్ హెడ్ జోయెల్ కప్లాన్ నేతృత్వంలోని బృందం బుధ, గురువారాల్లో ఐటీ శాఖామంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్, ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్.కృష్ణన్లను కలిసింది. ఈ సందర్భంగా డీప్ఫేక్స్, చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన కంటెంట్, బాట్, సింథటిక్ కంటెంట్ను తొలగించడానికి, సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తాము నిజంగా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నామని చెప్పింది. అంతేకాదు ప్రధాని పోస్టును తొలగించినందుకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పింది' అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
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