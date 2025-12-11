'హిందువులు చైతన్యవంతులైతే ఆశించిన ఫలితం'- ఆ ఆలయ వివాదంపై మోహన్ భగవత్ వ్యాఖ్యలు
Published : December 11, 2025 at 10:45 AM IST
Thiruparankundram Temple Dispute : తమిళనాడులోని తిరుపరన్కుండ్రమ్ ఆలయ వివాదంపై ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలోని హిందువులు చైతన్యవంతులైతే, ఈ వివాదం విషయంలో ఆశించిన ఫలితం వస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ వందేళ్ల ప్రస్థానంపై తిరుచిరాపల్లిలో నిర్వహించిన సదస్సు వేదికగా మోహన్ భగవత్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు. తిరుపరన్కుండ్రమ్ ఆలయ వివాదాన్ని జాతీయ స్థాయిలో హైలైట్ చేయాలంటూ సభకు హాజరైన వారు ఆయన్ను కోరారు. దీనికి ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ బదులిస్తూ, ఒకవేళ అవసరమైతే తప్పకుండా అలా చేస్తామన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున, ఆ మార్గంలోనే పరిష్కారాన్ని కోరుకుందామని తెలిపారు.