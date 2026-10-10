ఓటర్ల జాబితాలో తప్పులుంటే అనర్హులైనట్టా?- అక్రమాలు జరిగితే ఎవరైనా బాధ్యత వహించాల్సిందే: మాజీ ఎన్నికల కమిషనర్
Ex EC Ashok On SIR : ఫారమ్-6లో మార్పులు చేసే అధికారం ఈసీకి లేదని మాజీ ఎన్నికల కమిషనర్ అశోక్ లవాసా తెలిపారు. ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామక చట్టంపై కేంద్రానికి చురకలు అంటించారు
Published : October 10, 2026 at 11:45 AM IST
Ex EC Ashok On SIR : ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)పై ఎన్నికల సంఘం విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో మాజీ ఎన్నికల కమిషనర్ అశోక్ లవాసా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సర్ ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగి ఉంటే ఎవరో ఒకరు బాధ్యత వహించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామకానికి సంబంధించిన చట్టంలో మార్పులు చేసి, ఎంపిక కమిటీ నుంచి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిని తొలగించడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం తనకు తానే ఇబ్బందులు తెచ్చుకుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఫామ్-6లో మార్పులు చేసే అధికారం ఈసీకి లేదని అన్నారు. శుక్రవారం ముంబయిలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎన్నికల సంఘంలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాల తర్వాత ఈ వివాదం మరింత తీవ్రమైందని అశోక్ లవాసా అన్నారు. ఇప్పుడు ఆరోపణలు కేవలం అభిప్రాయ భేదాలకే పరిమితం కాకుండా, కొన్ని అక్రమాలు జరిగాయనే అంశం వరకు వెళ్లాయని పేర్కొన్నారు. అక్రమాలు జరిగాయా లేదా అన్న విషయంపై తాను నిర్ధారణకు రాలేనని అన్నారు. ఒకవేళ అవి జరిగినట్లు తేలితే సంబంధిత వ్యక్తులు బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో ప్రతి ఎన్నికల కమిషనర్ పాత్ర, నిర్ణయాల్లో వారి ప్రమేయం ఆధారంగా బాధ్యతను నిర్ణయించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ అంశం ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు పరిశీలనలో ఉన్నందున చట్టవిరుద్ధత జరిగిందా లేదా అన్నది న్యాయస్థానం తీర్పుతో తేలుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఫామ్-6లో మార్పులపై అభ్యంతరం
ఫామ్-6లో మార్పులు చేసే అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి లేదని లవాసా మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునేందుకు ఉపయోగించే ఫామ్-6లో అదనపు నిబంధనలను చేర్చడం ద్వారా ఎన్నికల సంఘం తన అధికార పరిధిని దాటిందని విమర్శించారు. ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా నిర్దేశిత ఫారంలో మార్పులు చేయడానికి ఈసీకి అధికారం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఓటర్ల వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నంత మాత్రాన వారిని అనర్హులుగా ప్రకటించలేమని పేర్కొన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ప్రాథమికంగా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయని లవాసా అభిప్రాయపడ్డారు. మరణించిన వారి పేర్లు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ చోట్ల నమోదైన పేర్లు, నివాసం మారిన సందర్భాలను వార్షిక సవరణల ద్వారా కూడా పరిష్కరించవచ్చని తెలిపారు. అలాంటప్పుడు ప్రతి ఓటరూ మళ్లీ తన అర్హతను నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. గతంలో ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు, తాతముత్తాతల వివరాలతో ప్రస్తుత ఓటర్లను అనుసంధానించాలనే నిబంధనపైనా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 'నా తల్లిదండ్రులు లేదా తాతగారు ఓటర్ల జాబితాలో లేకపోతే, దానివల్ల నా ఓటు హక్కుకు కలిగే నష్టమేంటి?' అని ప్రశ్నించారు. పేర్ల స్పెల్లింగ్లో, వయసు వివరాల్లో తేడాలు ఉన్నంత మాత్రాన ఓటర్లను తొలగించకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఒక వ్యత్యాసం అనేది అనర్హత కాదని వ్యాఖ్యానించారు.
'చట్టానికి సాంకేతికత సహకరించాలి'
ఓటర్ల వివరాల నిర్వహణలో కేంద్రీకృత సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని లవాసా అంగీకరించారు. అయితే అది ఎన్నికల అధికారుల చట్టబద్ధ విధులను సులభతరం చేయాలే తప్ప, వారి నిర్ణయాలకు అడ్డంకిగా మారకూడదని స్పష్టం చేశారు. గోవా, మహారాష్ట్రల్లోని అధికారులు, బంగాల్లోని బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓలు), ఈఆర్ఓలు, అప్పీళ్ల ట్రిబ్యునళ్లకు నేతృత్వం వహిస్తున్న న్యాయమూర్తుల నుంచి సాంకేతిక సమస్యలపై ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు ఆయన ప్రస్తావించారు. 'సాంకేతికత చట్టానికి సహకరించాలి. చట్టాన్ని భర్తీ చేయకూడదు, దాని అమలుకు అడ్డంకిగానూ మారకూడదు' అని లవాసా స్పష్టం చేశారు.
బంగాల్లో లక్షలాది ఓటర్లపై ప్రభావం
బంగాల్లో ఓటర్ల జాబితాల సవరణ సందర్భంగా 'లాజికల్ డిస్క్రెపెన్సీస్' పేరుతో ఓటర్ల వివరాల్లో వ్యత్యాసాలను గుర్తించడాన్ని లవాసా ప్రశ్నించారు. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలను రూపొందించిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ చేపట్టడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఓటర్ల అర్హతను నిర్ణయించే చట్టబద్ధ అధికారం ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్లకు (ఈఆర్ఓలు) ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు. అయితే 'లాజికల్ డిస్క్రెపెన్సీ' అనేది ఎన్నికల నిబంధనల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్న ప్రత్యేక కేటగిరీ కాదని అన్నారు. ఈ వ్యత్యాసాలను గుర్తించేందుకు ఉపయోగించిన అల్గారిథమ్ ఏమిటో ఎవరికీ స్పష్టంగా తెలియదని వ్యాఖ్యానించారు.
జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెళ్లిపోతారు- మోదీ ప్రభుత్వం వెళ్లిపోతుంది: రాహుల్ గాంధీ
మస్క్ వ్యాఖ్యలపై కమల్ హాసన్ ఆగ్రహం- సమర్థించిన కంగనా రనౌత్