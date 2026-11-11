ప్రమాదకరమైన ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదిన పారా స్మిమ్మర్- తొలి ఒడిశా వాసిగా రికార్డ్
Para Swimmer English Channel : సముద్రపు ప్రవాహంలో ఎదురైన సవాళ్లను ఎదురొడ్డి ఒడిశాకు చెందిన పారా స్విమ్మర్ దీపక్ కుమార్ నాయక్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదారు.
Published : November 11, 2026 at 5:10 PM IST
జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే దృఢ సంకల్పం, పట్టుదల, కఠోర శ్రమ ఉండాలి. అప్పుడే అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేయవచ్చు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు ఒడిశాకు చెందిన పారా స్విమ్మర్ దీపక్ కుమార్ నాయక్. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'ఇంగ్లీష్ ఛానల్'ను తన బృందంతో కలిసి 21 గంటల 20 నిమిషాల్లో విజయవంతంగా ఈదారు. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదిన మొదటి ఒడిశావాసిగా ఘనత సాధించారు. దీంతో దీపక్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
సవాళ్లను ఎదురొడ్డి ప్రయాణం
సెప్టెంబర్ 24న ఉదయం 8.58 గంటలకు దీపక్, అతని బృందం ఇంగ్లాండ్లోని డోవర్ నుంచి సముద్ర ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. సముద్ర అలలు, చుట్టూ దట్టమైన పొగమంచు, బలమైన సముద్ర ప్రవాహాలు వారి ఈత ప్రయాణాన్ని మరింత కష్టతరం చేశాయి. ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను దాటాలనే లక్ష్యంతో బయలుదేరిన వారికి ప్రకృతి పరీక్ష పెట్టింది. ప్రతికూల వాతావరణం, ఎముకలు కొరికే చలి మధ్య 33 కి.మీ దూరం కాస్త ప్రవాహాల వల్ల 58 కి.మీలుగా మారింది. సుమారు 21 గంటల 20 నిమిషాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత సెప్టెంబర్ 25న ఉదయం 7.18 గంటలకు దీపక్ బృందం ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదింది.
కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటంటే?
నాయగఢ్ జిల్లాలోని సెమలాపదర్ గ్రామంలో దీపక్ 1985 జులై 4న జన్మించారు. ఆయన తల్లిదండ్రుల పేర్లు జయకృష్ణ, నయన. దీపక్ 2000లో బడఖేముండి హైస్కూల్లో టెన్త్ పూర్తి చేశారు. 2002లో ఇంటర్మీడియట్, 2005లో ఖేముండి కాలేజీ నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలం హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేశారు. ఆపై జాతీయ స్థాయి స్మిమ్మింగ్ పోటీల్లో పాల్గొన్నప్పటికీ పతకాలు సాధించలేకపోయారు. స్వస్థలానికి తిరిగొచ్చిన తర్వాత ఎల్ఎల్బీ పూర్తిచేశారు. ఆ సమయంలోనే దీపక్కు మళ్లీ ఈతపై ఆసక్తి కలిగింది. న్యాయ విద్య పూర్తైన తర్వాత దీపక్ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఉద్యోగం సంపాదించారు. ఫుల్బనిలో తొలి పోస్టింగ్ పొందారు. ఆ తర్వాత పదోన్నతిపై భువనేశ్వర్కు బదిలీ అయ్యారు.
వైకల్యం నాలో పట్టుదలను మరింత పెంచింది : దీపక్
వైకల్యం ఎప్పుడూ తనకు అడ్డు కాలేదని ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదిన పారా స్విమ్మర్ దీపక్ తెలిపారు. పైగా వైకల్యం తన లక్ష్యాలను సాధించాలనే పట్టుదలను మరింత బలపర్చిందని పేర్కొన్నారు. తాము ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదుతున్నప్పుడు ఎముకలు కొరకే చలి ఉందన్నారు. సముద్ర అలలతో పోరాడి విజయం సాధించామని చెప్పారు. తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే తమ గ్రామంలోని చెరువులో ఈత నేర్చుకున్నానని వివరించారు. తనకు జీవితంలో మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ప్రఖ్యాత పారా స్విమ్మర్, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సత్యేంద్ర సింగ్ లోహియా స్ఫూర్తి అని వెల్లడించారు. ఈ ప్రయాణంలో తనకు మద్దతు ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన ఒడిశా ప్రభుత్వానికి, క్రీడా విభాగానికి, కోచ్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానని అన్నారు. ఇంగ్లీష్ ఛానల్ కేవలం ఒక సముద్ర మార్గం కాదని, అది ధైర్యం, సహనం, ఓర్పు, విశ్వాసానికి ఒక పరీక్ష అని అభిప్రాయపడ్డారు.
"నేను ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈదడం కోసం 7నెలల పాటు కఠోర శిక్షణ పొందాను. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ 3-4 గంటల పాటు మంచుగడ్డలాంటి చల్లని నీటిలో గడిపాను. సముద్రంలోని అతి శీతల ఉష్ణోగ్రతలకు నా శరీరాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలనుకున్నాను. నేను అన్ని వైద్య పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణుడనై 'మైథులా ఫౌండేషన్ స్విమ్మింగ్ ఇండియా' బృందంలో చోటు సంపాదించాను. ఈ బృందంలో ఎంపీకి నుంచి సత్యేంద్ర లోహియా, రాజ్కుమార్, రామ్చరణ్ పాల్, హరియాణాకు చెందిన కాంత రౌహల్ ఉన్నారు. ప్రయాణంలో రాత్రంతా నీటి అలలు నన్ను వెనక్కి నెట్టాయి. గడ్డకట్టే చల్లని నీటి ఒత్తిడికి నా శరీరం సహకరించడం మానేసింది. కానీ నేను ఈ రోజు ఆగిపోతే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది దివ్యాంగుల కలలు చెదిరిపోతాయని నాకు తెలుసు. ఇంగ్లీష్ ఛానల్ను ఈది నేను ఒడిశాకు గర్వకారణంగా నిలిచాను" అని దీపక్ వ్యాఖ్యానించారు.
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