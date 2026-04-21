మోదీకి చేపలు తినాలనిపిస్తే నేనే వండి పెడతాను : మమతా బెనర్జీ
బంగాల్లో టీఎంసీ వరుసగా నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా- ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ మాత్రం తప్పుడు హామీలు ఇస్తోందని ఆరోపణలు
Published : April 21, 2026 at 10:47 PM IST
Mamata Banerjee on PM Modi : బంగాల్లో ఎన్నికల సమీపిస్తున్న వేళ అధికార టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆహార సంస్కృతిలో భాగమైన 'ఝాల్మురి', చేపలు చుట్టూనే ఇరు పార్టీల రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో BJP అధికారంలోకి వస్తే చేపలు, మాంసం, గుడ్లు తినడాన్ని నిషేధిస్తుందని TMC ఆరోపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ తన విమర్శల తీవ్రతను మరింత పెంచారు. ఒకవేళ ప్రధానమంత్రికి చేపలు తినాలనిపిస్తే, తానే స్వయంగా ఆయన కోసం వండి పెడతానని వ్యాఖ్యానించారు. ఆదివారం ఝార్గ్రామ్లో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార పర్యటనలో భాగంగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఒక చిన్న రోడ్డు పక్క దుకాణం వద్ద ఆగి 'ఝాల్మురి' రుచి చూసిన నేపథ్యంలో మమతా స్పందించారు. అదంతా కేవలం ఒక ప్రదర్శన మాత్రమేనని, ఆయన తిన్న 'ఝాల్మురి'ని ఆ దుకాణదారుడు తయారు చేయలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ చిరుతిండిని SPG సిబ్బంది తయారు చేసి ఉండవచ్చని ఆమె పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించిన ఆమె, దీనిని ఒక నాటకంగా అభివర్ణించారు.
మహిళలకు అందించే 'లక్ష్మీర్ భండార్' ఆర్థిక సాయాన్ని రూ. 1,500కు పెంచుతానన్న హామీని తాను నెరవేర్చానని మమతా బెనర్జీ గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర బడ్జెట్లో తాను ఆ పని చేయగలిగినప్పుడు, దేశంలోని మహిళల కోసం ప్రధానమంత్రి ఎందుకు అలా చేయలేకపోయారని ప్రశ్నించారు. తాను ఇచ్చిన హామీలను తప్పక నెరవేరుస్తానని చెప్పిన మమత, ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ మాత్రం తప్పుడు హామీలు ఇస్తోందని ఆరోపించారు. అలాగే నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో వాటాలను అమ్ముకుంటోందని ఆమె ఆరోపించారు. రాష్ట్రానికి అనేక పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని, ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను మెరుగుపరుస్తున్నామని తెలిపారు.
బంగాల్లో టీఎంసీ వరుసగా నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని ఎవరూ కోరుకోవడం లేదని అన్నారు. తూర్పు మేదినిపూర్ జిల్లాలోని హల్దియాలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో ప్రసంగించిన మమత, కేంద్రంలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించడానికి ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఏకం కావాలని కూడా పిలుపునిచ్చారు. "ఈసారి బంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలవదు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మళ్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. 2026 నాటికే మేము దిల్లీ నుంచి కూడా బీజేపీని తరిమికొడతాము. గత నెల రోజులుగా నేను బంగాల్ అంతటా విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నాను. ప్రజలు ఏమి కోరుకుంటున్నారో నేను అర్థం చేసుకున్నాను. బీజేపీని ఎవరూ కోరుకోవడం లేదన్నది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది" అని మమతా బెనర్జీ అన్నారు.
ఎన్నికల సమయంలో ఎక్కడ అవకతవకలు జరిగినా తాను అక్కడికి వెళ్తానని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ తనను అడ్డుకుంటే ఇంట్లోనే కూర్చొని సత్యాగ్రహం చేస్తానని చెప్పారు. ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో కేంద్ర బలగాలు, పరిశీలకులు, ఇతర అధికారులను మోహరించిన ఎన్నికను తాను ఎన్నడూ చూడలేదని అన్నారు. అంతకుముందు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని జగద్దల్, ఉత్తర కోల్కతాలోని జోరాసంకోలో జరిగిన ర్యాలీలో పాల్గొని ఈమేరకు వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఎన్నికల సంఘం రికార్డు స్థాయిలో 2,450 కంపెనీల కేంద్ర పారామిలిటరీ బలగాలను మోహరించింది. వీటిలో దాదాపు 2.5 లక్షల మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. పోలింగ్ రోజుకు ముందు మోటార్సైకిళ్లపై ప్రయాణించడంపై ఆంక్షలు విధించినందుకు ఎన్నికల సంఘాన్ని విమర్శించారు. ప్రజలు తమ మోటార్బైక్లను బయటకు తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించకపోతే, వారు ఎలా ప్రయాణిస్తారు, పని నుంచి ఇంటికి ఎలా వెళ్తారని ప్రశ్నించారు.