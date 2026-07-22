జులై 20 నిరసనలు ట్రైలర్ మాత్రమే- డిమాండ్లు అంగీకరించకపోతే దిల్లీకి లక్షలాది యువత: సీజేపీ
జులై 20 నిరసన కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనన్న సీజేపీ ప్రతినిధి అశుతోష్ రాంకా- విద్యార్థులపై పోలీసుల బలప్రయోగంతోనే ఉద్రిక్తతలు జరిగాయని ఆరోపణ- దిల్లీలో భద్రత కట్టుదిట్టం- అదనంగా సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు
Published : July 22, 2026 at 10:43 AM IST
CJP Protest In Delhi : దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న తమ ఉద్యమంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మరింత భారీ స్థాయిలో ఆందోళనలు చేపడతామని కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) హెచ్చరించింది. జులై 20న నిర్వహించిన నిరసన కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమేనని, అవసరమైతే లక్షలాది మంది యువత దిల్లీకి తరలివస్తారని పార్టీ ప్రతినిధి అశుతోష్ రాంకా తెలిపారు. ఇదే సమయంలో దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో పోలీసులు మొత్తం 10 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. మరోవైపు నిరసనల నేపథ్యంలో అదనపు భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. ఇదిలా ఉండగా భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు జన్పథ్, రాజీవ్ చౌక్, పటేల్ చౌక్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు.
'పోలీసుల చర్యలతోనే నిరసనలు ఉద్రిక్తత'
తమ ఉద్యమాన్ని స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశంలో జరిగిన అతిపెద్ద ప్రజా ఉద్యమంగా అశుతోష్ రాంకా అభివర్ణించారు. ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పట్టించుకోకపోతే ఈసారి మరింత భారీ స్థాయిలో నిరసనలు నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. యువత ఆవేదనను కేంద్రం నిర్లక్ష్యం చేస్తే తీవ్ర రాజకీయ పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. తమ ఆందోళనలు పూర్తిగా శాంతియుతంగానే సాగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు. జులై 20న నిర్వహించిన ర్యాలీ కూడా ప్రశాంతంగానే కొనసాగిందని, అయితే విద్యార్థులపై పోలీసులు బలప్రయోగం చేయడంతోనే ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని ఆరోపించారు. గత 31 రోజులుగా గాంధీ, అంబేడ్కర్ సిద్ధాంతాలను అనుసరిస్తూ శాంతియుత నిరసన కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు.
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "This is the biggest movement in India's post-independence history...We have said this very clearly, what happened on 20th was a trailer. If the Govt doesn't agree, millions more will come to… pic.twitter.com/YwBpgeGkXc— ANI (@ANI) July 22, 2026
ఆందోళనకారులపై ఎఫ్ఐఆర్లు వద్దన్న సీజేపీ
నిరసనల్లో పాల్గొన్న వారిపై ఇప్పటికే నమోదైన కేసులతో పాటు భవిష్యత్తులో కూడా ఎలాంటి ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయబోమని ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వాలని సీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. అలాంటి హామీ వచ్చే వరకు ఉద్యమాన్ని విరమించబోమని అశుతోష్ స్పష్టం చేశారు. తమ నాయకత్వం కేసులకు భయపడదని, అవసరమైతే అరెస్టులను కూడా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ ఉద్యమం రాజకీయాలకు అతీతమని అన్నారు. ఏ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వారైనా, బీజేపీ నాయకులు కూడా ముందుకు వచ్చి యువత డిమాండ్లకు మద్దతు తెలపాలని కోరారు. ప్రజలకు సంబంధించిన అంశంపై అందరూ ఏకమవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
సీజేపీ ఆందోళనలపై 10 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు
సీజేపీ నిర్వహించిన నిరసనలకు సంబంధించి దిల్లీ పోలీసులు మొత్తం 10 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్లో నాలుగు, కానాట్ ప్లేస్లో మూడు, మందిర్ మార్గ్, బరాఖంబా రోడ్, కర్తవ్యపథ్ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఒక్కో కేసు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రజా శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించడం, ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కల్పించడం, పోలీసులపై దాడి, ప్రభుత్వ ఆస్తుల ధ్వంసం వంటి ఆరోపణలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. నిరసనకారులు నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా హెచ్చరికలను కూడా పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు. రాళ్లు రువ్వడం, విధ్వంసానికి పాల్పడడం వంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో 250కిపైగా వీడియోలను పరిశీలిస్తూ నిందితులను గుర్తించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు.
దిల్లీలో భద్రత కట్టుదిట్టం- అదనంగా సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు
నిరసనలు, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో దిల్లీలో భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయాలని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు బంగాల్ నుంచి అదనంగా 20 సీఆర్పీఎఫ్ కంపెనీలను ప్రత్యేక విమానాల ద్వారా దిల్లీకి తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దిల్లీ పోలీసులకు సీఆర్పీఎఫ్, ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్కు చెందిన దాదాపు 30 కంపెనీలు సహకరిస్తుండగా, తాజా మోహరింపుతో రాజధానిలో భద్రతా ఏర్పాట్లు మరింత కట్టుదిట్టం కానున్నాయి.
వాంగ్చుక్కు మద్దతుగా అమెరికాలో నిరసనలు
ఇదిలా ఉండగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్కు అమెరికాలోనూ మద్దతు లభిస్తోంది. న్యూయార్క్, శాన్జోస్ నగరాల్లో హిందూస్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ సంస్థ కార్యకర్తలు నిరసన చేపట్టారు. వాంగ్చుక్కు మద్దతుగా నినాదాలు చేస్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే చర్చలు జరపాలని కోరారు. లండన్లోని భారత హైకమిషన్, డబ్లిన్లోని రాయబార కార్యాలయం ఎదుట కూడా నిరసనలు జరిగాయాని సంస్థ వెల్లడించింది.
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