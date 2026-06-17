పార్టీని వీడాలనుకుంటే రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోండి- వారిని మేము వదిలిపెట్టబోం : ఎంపీలకు సంజయ్ రౌత్ వార్నింగ్
శివసేన (యూబీటీ)లో చీలిక అంటూ జోరుగా ప్రచారం - ఈ క్రమంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆ పార్టీ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్
Published : June 17, 2026 at 12:30 PM IST
Sanjay Raut Warns Party Mps : శివసేన (యూబీటీ)లో చీలిక వచ్చే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ బుధవారం అసమ్మతి నేతలకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పార్టీని వీడాలనుకునే వారు ముందుగా తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి, ప్రజల ముందుకు మళ్లీ వెళ్లాలని సూచించారు. ఈ విశ్వాసఘాతక చర్యపై మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఊరుకోరని హెచ్చరించారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలో పార్టీ ఎంపీలు అరవింద్ సావంత్, అనిల్ దేశాయ్, రాజాభావు వాజేలతో కలిసి సంజయ్ రౌత్ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో పార్టీలో నెలకొన్న సంక్షోభంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ఎవరైనా పార్టీని వీడాలనుకుంటే రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోవచ్చు. ఈ సారి మహారాష్ట్ర ప్రజలు మౌనంగా ఉండరు. శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీల విజయం కోసం పార్టీ నాయకత్వం అహర్నిశలు శ్రమించింది. ఒకవేళ ఏ చట్టసభ సభ్యుడైనా పార్టీ మారితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, మేము ఎవరి కోసం అయితే రక్తం, చెమట చిందించామో, డబ్బు ఖర్చు చేశామో, ఎన్నికల్లో గెలిపించామో అలాంటి వారు పార్టీ మారితే మేము వారిని వదిలిపెట్టం." అని సంజయ్ రౌత్ తెలిపారు.
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