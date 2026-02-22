ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకులో భారీ ఫ్రాడ్- ఏకంగా రూ.590 కోట్లు కొట్టేసిన ఉద్యోగులు!
చండీగఢ్లో ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకుకు చెందిన ఒక బ్రాంచీలో గోల్మాల్
Published : February 22, 2026 at 4:55 PM IST
IDFC First Bank Scam : ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకులో భారీ మోసం జరిగింది. చండీగఢ్ నగరంలోని ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకుకు చెందిన ఒక బ్రాంచీలో జరిగిన ఈ గోల్మాల్ వ్యవహారం విలువ రూ.590 కోట్ల దాకా ఉందని తెలిసింది. ఈ బ్రాంచీకి చెందిన కొంతమంది ఉద్యోగులే ఈ మోసానికి పాల్పడ్డారని ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు వెల్లడించింది. ఈ సమాచారాన్ని ఫిబ్రవరి 21న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ)కు తెలియజేసింది. దీనిపై పోలీసులకూ ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపింది. తమ బ్యాంకులో ఉన్న హరియాణా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖాతాలు, ఇతర వ్యక్తులు, సంస్థల ఖాతాలలో మోసపూరిత, అనధికారిక లావాదేవీలు జరిగాయనే ప్రాథమిక సమాచారం ఉందని ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ అన్ని ఖాతాల లావాదేవీలపై అంతర్గత సమీక్ష చేస్తున్నామని, అది పూర్తయ్యాక ఎంత మొత్తంలో ఆర్థిక మోసం జరిగింది అనేది నిర్దిష్టంగా తేలుతుందని చెప్పింది. ఖాతాల్లోని లావాదేవీల సమాచారం, ఖాతాదారులు చేసే క్లెయిమ్లు, రికవరీ అయ్యే నగదును కలుపుకొని ఈ ఆర్థిక మోసం విలువను నిర్ధరిస్తామని బ్యాంకు స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతానికి ఈ ఆర్థిక మోసం విలువ రూ.590 కోట్ల దాకా ఉంటుందనే అంచనాకు వచ్చినట్లు ఆర్బీఐకు ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు తెలియజేసింది.